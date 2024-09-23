أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية عن رعايتها للنسخة السادسة من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال “مايكرو شباب”، والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبتنظيم من جمعية المستقبل الشبابية، خلال الفترة من 1 وحتى ٣ أكتوبر القادم في جامعة البحرين.

من جانبه ثمن سعادة السيد عبد الله عبدالرزاق بوخوه، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، دعم ومساندة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، للشباب البحريني في مختلف المجالات بما فيها مجال ريادة الأعمال، وزيادة مساهمتهم الفعالة في تنمية وطنهم.

وأكد السيد بوخوه أن دعم شركة "التسهيلات التجارية" لملتقى "مايكروشباب" يعكس مرة أخرى التزام الشركة الراسخ في النهوض بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه مختلف الشرائح بالمجتمع البحريني بما فيها شريحة الشباب، وأوضح أن رعاية "التسهيلات" لهذا الملتقى تتضمن أيضًا المشاركة في فعاليات الملتقى وتقديم الخبرات والتجارب، والتفاعل مع الشباب المشاركين من الجنسين، وتزويدهم بالإرشادات والنصائح المتعلقة بتحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي في مملكة البحرين.

ولفتَ إلى أن المشاركة في رعاية هذا الملتقى تسهم في توصيل تجارب رواد الأعمال البحرينيين الناجحة إلى شريحة واسعة من الشباب، وتوجيههم إلى المسار الصحيح لبدء رحلتهم الريادية، وأشار إلى أن "مايكرو شباب" يُعد استثماراً حقيقياً في قدرات وإمكانات الشباب، ومن شأنه أن يسهم في تنمية وبناء المجتمع البحريني ودعم روح ريادة الأعمال بين الشباب وتطوير المهارات الريادية اللازمة لديهم.

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