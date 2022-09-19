الشركة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تحصل على هذه الشهادة المرموقة

(دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة): أصبحت شركة الباحث الخليجي ذ.م.م، شركة الأبحاث البحرينية المخصصة التي تنشط تجاريًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول شركة أبحاث في دول مجلس التعاون الخليجي تحصل على شهادة الآيزو في مجال أمن المعلومات (ISO 27001)، وذلك بعد أن خضعت لعملية تدقيق صارمة من قبل إحدى هيئات الاعتماد الدولية.

وقد تم تسليم الشهادة للسيد محمود كامل الصالح، العضو المنتدب لشركة الباحث الخليجي، وذلك في مكتب الشركة، حيث علق الصالح بالقول: "تعتبر شركة الباحث الخليجي شريكًا معرفيًا رئيسيًا للعديد من الجهات الحكومية، حيث تقدم لهم الخدمات البحثية التي تساعدهم في الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتحول الرقمي والتعليم وتنمية المهارات. ستوفر هذه الشهادة لأصحاب المصلحة المختلفين مستوى آخر من التأكيد على سلامة وأمان الأنظمة والخدمات التي تقدمها شركة الباحث الخليجي، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية."

وقال الصالح موضحًا: "تعمل شركة الباحث الخليجي مع العديد من الشركات الدولية التي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تطلق منها عملياتها الإقليمية وأنشطتها لتطوير الأعمال، وذلك من خلال تسخير معرفتنا وخبرتنا الواسعة في أسواق الشرق الأوسط لخدمتهم. تضمن هذه الشهادة أن تحظى هذه الشركات الآن بثقة أكبر في أن تكون بياناتها ومعلوماتها آمنة. ونحن على ثقة تامة من أن ذلك سيدفع أيضًا النمو المستقبلي في أعمالنا."

وفي ذات السياق، أكد الصالح بأن الحصول على شهادة آيزو في مجال أمن المعلومات يعد إنجازًا مهمًا سيعمل بلا شك على الارتقاء بمعايير صناعة الأبحاث في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وسيساهم في تبني المؤسسات البحثية لأفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني من حيث الأنظمة والسياسات ومبادرات التوعية والتثقيف في هذا المجال.

وأضاف بالقول: "لا شك أن هذا يمثل إنجازًا مهمًا للغاية، لا سيّما في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات. وعلاوة على ذلك، فإن شهادة الاعتماد هذه ستمكّن الشركة من توسيع نطاق خدماتها البحثية وتعزيز علاقاتها مع عملائها الدوليين، الحاليين والجدد."

تجدر الإشارة إلى أن استيفاء شركة الباحث الخليجي المعايير الصارمة اللازمة للحصول على هذه الشهادة المرموقة يثبت التزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات، حيث أن شهادة الآيزو ISO 27001 معترف بها عالميًا كأحد الأدوات الحيوية التي تساعد المؤسسات على إدارة التهديدات المختلفة وتأمين الأصول المعلوماتية الخاصة بها.

إلى ذلك، تعد شركة الباحث الخليجي شركة أبحاث متكاملة تقدم حلولًا بحثية شاملة للعملاء في القطاعين العام والخاص. وقد أنجزت الشركة، منذ تأسيسها في عام 2013، عددًا كبيرًا من المشاريع البحثية والدراسات عبر مجموعة واسعة من القطاعات. ونجحت شركة الباحث الخليجي في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع الوزارات والهيئات الحكومية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث تعمل كذراع بحثي خارجي لتلك الجهات.

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نبذة عن شركة الباحث الخليجي ذ.م.م:

شركة الباحث الخليجي ذ.م.م هي شركة أبحاث رائدة في الشرق الأوسط، حيث تقدم خدمات بحثية شاملة، وفق طلب العملاء في القطاعين العام والخاص. تقدم الشركة منصة بحثية متكاملة تقدم رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مستنيرة. وتغطي الخدمات التي تقدمها شركة الباحث الخليجي مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات، مستفيدة في ذلك من معرفتها الواسعة بالسوق المحلية وخبراتها الدولية. ومن خلال نموذج شراكتها الفريد من نوعه، تعمل الشركة كذراع بحثي خارجي للعديد من أبرز الجهات العامة والخاصة في المنطقة.

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