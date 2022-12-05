مبادرة "أبطال إتش إل بي" تشجع على إشراك الموظفين مع المجتمع والعملاء لدعم قضايا البيئة وتوفير التوجيه حول مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG عبر الكيانات المؤسسية متوسطة الحجم

دبي, الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة التدقيق والاستشارات الضريبية "إتش إل بي هامت" HLB HAMT، ومقرها الإمارات، اليوم عن إطلاق مبادرة ريادية فريدة من نوعها - "أبطال إتش إل بي هامت" HLB HAMT Heroes – وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمتطوعين، وهو احتفال عالمي حددته الأمم المتحدة ويصادف الخامس من ديسمبر المقبل 2022.

وتضامناً مع مبادرة الأمم المتحدة التي تسلّط الضوء على قوة الإنسانية الجماعية في دفع التغير الإيجابي من خلال العمل التطوعي عبر مختلف أنحاء العالم، ستُظهر "إتش إل بي هامت" تفانيها والتزامها تجاه القضايا الاجتماعية وستعمل على تحقيق نتائج مؤثرة ضمن مجتمع الإمارات المتنوع والمُحب للتعاون.

وتعقيباً على الإعلان عن إطلاق المبادرة التطوعية للموظفين، قال متحدثون بإسم الشركة خلال مؤتمر صحفي إنه تحت مظلة هذه المنصة، سيعمل الموظفون على مد جسور التواصل مع المجتمع وكذلك العملاء، بما في ذلك الكيانات المؤسسية، بهدف تضمين إجراءات تدقيق الاستدامة والميزانيات الخاصة بها في أنشطتها التجارية ودعم قضايا البيئة والتخفيف من آثار التغير المناخي من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).

وبهذه المناسبة، قال هشام علي محمد طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "إتش إل بي هامت": "نحن فخورون بإطلاق مبادرة "أبطال إتش إل بي هامت"، التي نستهدف من خلالها تنفيذ العديد من البرامج التطوعية على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير حياة أفضل للسكان والمجتمعات. ونأمل أن يساهم ذلك في إلهام الكثير من الشركات المتوسطة للتركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك خلافاً للكيانات المؤسسية الكبرى التي يكون لديها مواثيق سنوية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. وفي هذا الإطار، ستسعى منصتنا التطوعية للموظفين "أبطال إتش إل بي هامت" إلى مساعدة تلك الشركات في زيادة تركيزها على المجتمع والبيئة".

وأوضح أن "هناك إقبالاً واسعاً من قبل الموظفين للمشاركة في البرنامج، حيث انضم بالفعل أكثر من 100 موظف إلى البرنامج، وسوف يعملون على مساعدة العملاء في تسريع وتيرة تبنيهم لممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات CSR لمصلحة المساهمين والمجتمع".

وبدوره، قال "فيجاي أناند"، الرئيس التنفيذي والشريك في "إتش إل بي هامت": "لقد أطلقنا برنامج "أبطال إتش إل بي" لتوصيل رسالة مفادها أن التطوع الجماعي من قبل المؤسسات يعد نموذجاً للمشاركة المدنية التي تعتبر أساسية ومفيدة للجميع. نحن ندرك أن التطوع يعني التعبير عن التعاطف والتضامن. وسيساعدنا البرنامج على مشاركة القيم الجوهرية من خلال دعم المجتمع والناس بالثقة والتواضع والاحترام والمساواة".

وأضاف: "نهدف إلى توفير فرصة للتعاون معاً حول جهد مشترك في سبيل الخير عبر دعم الأهداف العالمية الجديدة التي وضعتها الأمم المتحدة للتطوع من أجل تحقيق أجندة التنمية المستدامة، من خلال حشد الحكومات والمجتمعات وإشراكها. إننا نعمل على بناء القدرات من خلال إطلاق برنامج "أبطال إتش إل بي هامت"، الذي يمكن أن يشكل وسيلة قوية أخرى لتنفيذ أجندة الأمم المتحدة".

وصرّح "جون فارغيس"، الشريك الإداري في شركة "إتش إل بي هامت": "نحن على ثقة بأن برنامج "أبطال إتش إل بي هامت" سيساهم في تعزيز رفاه المجتمع. إذ إنه يتوافق مع النهج الاستشرافي الذي تتبناه حكومة دولة الإمارات تجاه الاستدامة وحماية البيئة والتخفيف من حدة التغير المناخي، بما يمهد الطريق للقطاعين العام والخاص لقياس وإعداد التقارير بطريقة أخلاقية حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG الخاصة بها".

واستطرد: "إلى جانب التحديات الجديدة في المجتمع، تبرز أيضاً اتجاهات ايجابية مع فرص لمجموعات مؤسسية مثلنا للتطوع بشكل فعال من أجل الاستجابة للاحتياجات الانسانية في المجتمع. ويعود ذلك إلى روح التضامن والرغبة في المساهمة في الارتقاء برفاء الآخرين دون توقع أي شيء في المقابل".

تتمثل الخطة المستقبلية لـ"إتش إل بي هامت" في دعم قضايا الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية CSR بين الشركات متوسطة الحجم ومساعدتها على الاستعداد لتبني ممارسات الحوكمة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG كجزء من معاييرها لإعداد تقارير الأعمال.

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نبذة عن "إتش إل بي هامت":

تعد "إتش إل بي هامت" HLB HAMT، التي تأسست في العام 1999، منظمة احترافية حيوية وسريعة النمو، تلتزم بالمحافظة على أعلى معايير الجودة وتوفير خدمات شاملة وتخصصية في كل من منطقة الشرق الأوسط وخارجها. يضم فريق الشركة 6 شركاء وأكثر من 200 من الخبراء المحترفين. نحن نوفر خدمات تدقيق واستشارات متفوقة. ومع 7 مكاتب حالياً في الإمارات ومكتب في قطر، تتمتع "إتش إل بي هامت" بالقدرة على تزويد العملاء المحليين والدوليين بفوائد الرؤية العالمية مع الاهتمام المركز. نحن عضو مستقل في "إتش إل بي انترناشيونال"، وهي شبكة عالمية رائدة تضم شركات أعضاء راسخة محلياً، تُصنّف في الغالب ضمن أبرز 12 شركة على الصعيد الوطني. وتتواجد "إتش إل بي انترناشيونال" في 150 دولة، ويعمل لديها 25 ألف موظف، إضافة إلى شركاء في مكاتب 700 من الشركات الأعضاء حول العالم.

وتتمتع "إتش إل بي هامت" بثروة من الخبرة في قطاعات متنوعة. تشتمل خطوط أعمالنا على التدقيق والضمان، سجل الرواتب والمحاسبة، دمج الضريبة والأعمال، تطبيق خدمات تكنولوجيا المعلومات وتخطيط موارد المؤسسات ERP، تقييم الأعمال والاستشارات التنظيمية، التمويل المؤسسي والاستشارات الاستثمارية. وتتضمن قائمة عملائنا شركات ضخمة

ومتوسطة وصغيرة الحجم، وشركات راسخة وشركات ناشئة، إضافة إلى شركات خاصة وأيضاً شركات لها مساهمات عامة.