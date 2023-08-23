الصفقة هي الثانية ضمن استراتيجية الاستحواذ العالمية الطموحة للشركة

بوغوتا، كولومبيا: أعلنت "بيوند ون" - مزوّد الخدمات الرقمية وشركة الاستثمار والتشغيل في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات (TMT) - اليوم عن استحواذها على شركة "فيرجن موبايل أميركا اللاتينية" (VMLA)، وهي مشغل رائد لشبكة المحمول الافتراضية مع عمليات نشطة في المنطقة، بما في ذلك المكسيك وكولومبيا.

وتمكّـنت "فيرجن موبايل أميركا اللاتينية" من تمهيد الطريق كمزوّد رقمي رائد لخدمات الهاتف المحمول في أميركا اللاتينية منذ إطلاقها في العام 2012، وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من ثلاثة ملايين مستخدم، مع فريق عمل مكـوّن من 700 موظف.

وفي ظل توقعات الصناعة التي تشير إلى قوة إمكانات النمو في سوق أميركا اللاتينية، مدفوعة بزيادة انتشار الهواتف الذكية واستخدام محتوى الفيديو، ستنمو حركة بيانات الهاتف المحمول بأكثر من أربعة أضعاف في جميع أنحاء المنطقة على مدار السنوات الست المقبلة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ ثلاثة أضعاف - لترتفع من 7.9 غيغابايت شهرياً إلى 35 غيغابايت شهرياً. (تقرير اقتصاد الهاتف المحمول 2022).

وتعتزم "بيوند ون" أن تصبح مزوداً رائداً للخدمات الرقمية في أسواق النمو حول العالم، وإعادة تغيير طريقة تفاعل المستهلكين مع التكنولوجيا بشكل جذري. ويقود استراتيجية الاستثمار والإدارة التشغيلية للشركة فريق متميز من التنفيذيين الدوليين المتمرّسين في الصناعة، يدعمهم تمويل من شركة "بريورا مانجمنت هولدينغ دبي"، المملوكة لرجل الأعمال السويسري ريمو ستوفيل.

وهذه هي الصفقة الثانية لشركة "بيوند ون" بعد استحواذها الأول في وقت سابق من هذا العام على "فيرجن موبايل" الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تعمل حالياً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت.

وتعد مجموعة "فيرجن" مستثمراً بنسبة أقلية، إلى جانب "بيوند ون" في "فيرجن موبايل" الشرق الأوسط وإفريقيا، وستشارك أيضاً إلى جانب "بيوند ون" في "فيرجن موبايل أميركا اللاتينية"، مع اتفاقيات طويلة الأجل للعلامة التجارية مع كلتا الشركتين.

وقال ماركوس تاغـر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيوند ون": "إن دخولنا إلى سوق أميركا اللاتينية يمثّل علامة فارقة ناجحة لشركة بيوند ون، في إطار طموحاتنا العالمية لتحسين حياة الناس من خلال الاتصال الرقمي بطريقة مبتكرة حقاً. وتقدم فيرجن موبايل أميركا اللاتينية فرصة كبيرة للنمو من خلال قاعدة مستخدمين كبيرة وبصمة ملموسة، ونحن ملتزمون بخدمة عملائنا والنمو معهم في جميع أنحاء المكسيك وكولومبيا وخارجها".

وقال خوان ييرمو فيليز أوسبينا، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرجن موبايل أميركا اللاتينية": "إن هذا الفصل الجديد لشركة فيرجن موبايل أميركا اللاتينية سيوفر لعملائنا خدمة وتحسينات للمنتجات، مع الحفاظ على القيم التي تتشاركها فيرجن موبايل أميركا اللاتينية وبيوند ون. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستمكننا من تقديم خدمة أفضل لعملائنا، وستجعلنا من خلال العمل مع فريق بيوند ون، جزءاً من تطوّر الصناعة في أميركا اللاتينية وخارجها".

وقال جوش بايليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيرجن": "يمثل الاستثمار من بيوند ون فصلاً جديداً مثيراً لشركة فيرجن موبايل أميركا اللاتينية، حيث يجلب قوة حيوية وإضافية لفرق العمل بينما يعتمدون على سجل فيرجن موبايل القوي والنهج المبتكر. وتتشارك بيوند ون وفيرجن موبايل التزاماً راسخاً تجاه العملاء، ولدينا ثقة كاملة في مستقبل الشراكة".

وسيقوم الفريق التنفيذي العالمي لشركة "بيوند ون" بقيادة "فيرجن موبايل أميركا اللاتينية"، إلى جانب فرق "فيرجن موبايل أميركا اللاتينية" في كل سوق نشطة. ومعاً، يسخّرون خبراتهم المتخصصة في الصناعة ورؤيتهم المشتركة لبناء عالم رقمي يتيح للمستهلكين انتقاء واختيار ما يريدون بالضبط، بدلاً من الخيارات المحدودة من الباقات الموضوعة مسبقاً.

وكجزء من برنامج التنفيذ المستمر والمخطط لكل سوق، ستبدأ "بيوند ون" في تقديم خدمات وتجارب وتقنيات جديدة لتبسيط حياة العملاء وإثرائها، مما يتيح لهم الوصول إلى خدمات الاتصال، والخدمات المصرفية، والترفيه، والرعاية الصحية، والتعليم والمزيد في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

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كولومبيا: ماريا أليخاندرا باتشون، تانك مريالي

المكسيك: كارلا اسبيرانزا

الإمارات: رمزي الأبرص

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نبذة عن "بيوند ون":

"بيوند ون" هي شركة مزودة للخدمات الرقمية تُعيد صياغة التجربة الرقمية الشخصية للمستهلكين بشكل جذري في الأسواق الناشئة حول العالم. نحن نضع الفرد في صميم كل ما نفكر ونقوم به، لابتكار تجارب رقمية مخصصة للغاية تعمل على تحسين حياتهم، وإيجاد عالم أكثر شمولية وحيوية وترابطاً للجميع. ويقع المقر الرئيسي لشركة "بيوند ون" في دبي، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار العالمية الخاصة "بريورا مانجمينت هولدينغ دبي"، وتعمل من خلال استثماراتها في عدد من البلدان حول العالم. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.beyond.one

نبذة عن "فيرجن موبايل" أميركا اللاتينية

تعمل "فيرجن موبايل" أميركا اللاتينية (VMLA) كمشغل شبكة افتراضية للهاتف المحمول تحت الاسم التجاري "فيرجن موبايل" في العديد من البلدان. وبهذه الصفة، تدخل الشركة في اتفاقية خدمات البيع بالجملة مع مشغل الهاتف المحمول المحلي، وتشتري خدمات الهاتف المحمول بأسعار الجملة، ثم تعيد تقديمها ضمن باقات والترويج لها تحت العلامة التجارية "فيرجن موبايل"، مع استهداف العملاء النشطين المتمركزين حول البيانات كسوقها الرئيسي للعملاء. أطلقت الشركة عملياتها الأولية في أبريل 2012. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: www.virginmobilelatam.com

نبذة عن مجموعة "فيرجن"

"مجموعة فيرجن" هي مجموعة استثمارية دولية رائدة، وواحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة وتقديراً في العالم. وتأسست "مجموعة فيرجن" في العام 1970 مع ولادة شركة "فيرجن ريكوردز"، واستمرت في الاستثمار في عدد من الأعمال التجارية الناجحة واحتضانها وتنميتها في الأسواق الخاصة والعامة. وتوسعت "مجموعة فيرجن" في العديد من القطاعات منذ انطلاقتها، مرتكزة على طموح السير ريتشارد في إنشاء العلامة التجارية الأكثر جاذبية في العالم. وتشمل هذه القطاعات السفر والترفيه، والخدمات المالية، والصحة وجودة الحياة، والتكنولوجيا والإنترنت، والموسيقى والترفيه، والإعلام والاتصالات المتنقلة، والفضاء، والطاقة المتجددة. ويعد تجنب آثار تغير المناخ أولوية رئيسية للشركات التي تحمل علامة "فيرجن" التجارية، ونعتقد أن جميع الشركات تحت علامة "فيرجن" التجارية يجب أن تصل إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 أو قبل ذلك. تعرّف إلى المزيد على www.virgin.com