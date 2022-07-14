أطلقت الشركة أداة جديدة لتوثيق عملية تسجيل الدخول إلى تطبيقها الذكي بهدف الارتقاء بتجارب العملاء عبر وسيلة سريعة وآمنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التزامها بدعم الأفراد والشركات في اتخاذ قرارات صحيحة من خلال تقديم منتجات مبتكرة. فقد تم ربط تطبيق التقرير الائتماني لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بنظام الهوية الرقمية UAE Pass مما سيساعد الأفراد في التسجيل للدخول على التطبيق باستخدام الهوية الرقمية والوصول الى التقرير الائتماني بصورة سلسة وموثقة.

وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: "إنه من الضروري أن يحافظ الفرد على تاريخ ائتماني جيد وذلك عبر مراجعة تقريره الائتماني بشكل مستمر نظراً لزيادة استخدام التقارير والتقييمات الائتمانية في شتى القطاعات لاتخاذ قرارات الإقراض أو منح تسهيلات للدفع المؤجل. والآن قد تم تبسيط عملية التسجيل والدخول والحصول على التقارير الائتمانية عبر تطبيق الشركة الذكي بإستخدام الهوية الرقمية UAE Pass مما سيمكن الملايين من الأفراد من الاستفادة من هذا الميزة".

وستسمح الهوية الرقمية للأفراد التسجيل والمصادقة الفورية عن أنفسهم من التطبيق الذكي للهاتف المحمول، والذي سيختصر الخطوات اللازمة للتعرف على هوية الشخص ويمكنهم من الحصول على تقاريرهم الائتمانية بسهولة ويسر.

وتُعد الهوية الرقمية الأداة الوحيدة لجميع المواطنين والمقيمين، وتسمح للمستخدمين بالوصول إلى العديد من الخدمات الالكترونية عبر مختلف القطاعات، وتوثيق الدخول علىى تطبيقات متعددة بشكل فوري.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.aecb.ae.

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نبذة عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية

نبذة عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانيةالاتحاد للمعلومات الائتمانية هي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وتعديله بمرسوم بقانون إتحادي رقم 8 لسنة 2020 . وبموجب هذا القانون وتعديلاته، تتولى الشركة جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة. وتقوم الشركة بطلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار وتزويد العديد من المنتجات والتقارير الائتمانية. للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: https://aecb.gov.ae/ar