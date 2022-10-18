المنطقة الشرقية ، المملكة العربية السعودية: أقامت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، المملوكة بالكامل من مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، حفل تدشين وضع حجر الأساس لساحة تصنيع جديدة تبلغ مساحتها 400000 متر مربع في ميناء رأس الخير الواقع في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. وحضر الاحتفال كبار ممثلي مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وأرامكو السعودية والهيئة العامة للموانئ السعودية.

تعتبر الساحة الجديدة التي ستضم تصنيع المنصات منشأة حديثة تشمل ورش عمل آلية ونظام بحري متقدم. كما ستوفر الساحة خدمات التصنيع والصيانة والتركيب، في حين سيتم تشغيلها أثناء جميع مراحل البناء الثلاث. وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية الربع الثالث من عام 2023. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لساحة التصنيع إلى 60 ألف طن سنوياً بنهاية المرحلة النهائية المقررة في عام 2026.

وتجدر الإشارة بأن رأس الخير هو أحدث ميناء صناعي في المملكة العربية السعودية ويخدم أكثر من 100 مشروع صناعي وتبلغ مساحته 23 كيلومتراً مربعاً ويضم 14 رصيفاً مجهزاً بالمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لمناولة جميع أنواع البضائع العامة والسائبة.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: “إن تدشين ساحة التصنيع الجديدة يعزز من العلاقة طويلة الامد ورحلة النمو المستمرة والاستراتيجية التوسعية للمجموعة داخل المملكة العربية السعودية وتشكل جزء من مشاريعنا القائمة فيها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من قدراتنا التنافسية. وفي هذا الخصوص، فإننا نتطلع دوماً إلى مزيد من التعاون مع الجهات السعودية الفاعلة في هذا المجال وترسيخ مكانتنا كمجموعة رائدة في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء والتي يقع عليها اختيار شركات النفط المحلية والعالمية".

من جهته، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: "يضع هذا الإنجاز الجديد الأساس لمرحلة نمو الشركة القادمة في المملكة العربية السعودية ويتماشى مع التزامنا بدعم جهود التوطين في المملكة وتوفير قيمة محلية متميزة وفقاً لأعلى المستويات. كما تبرهن الساحة الجديدة أيضاً عامل الثقة التي يوليها عملاؤنا لقدراتنا، وهي فرصة لنا لتوسيع خبراتنا لتشمل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الجديدة في المملكة وزيادة حصتنا في السوق الإقليمية، وتعزيز مكانتنا كشريك موثوق به بين شركات الهندسة والتوريد والإنشاء.”

تتمتع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بحضور طويل الأمد في المملكة وهي شريك لأبرز الشركاء السعوديين الرئيسيين في القطاع. وتعمل الشركة على مشاريع كبرى منها برنامج تطوير حقل الجافورة بالإضافة إلى عمليات تصميم وشراء وتصنيع وتركيب 14 منصة في حقل منيفة.

وفي وقت سابق من عام 2022، فازت الشركة بعقدين بحريين كبيرين لمشروع الزلف طويل الأمد الذي تبلغ كلفته عدة مليارات، وهو حقل نفط بحري ضخم يقع في الخليج العربي على بعد 240 كيلومتراً تقريباً شمال الظهران. وفي عام 2019، تم منح الشركة ثلاثة عقود لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل تصميم وتشكيل وتصنيع وشراء وتشغيل هياكل فولاذية متعددة من أنواع مختلفة.

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