أعلنت شركة الإمارات للكهرباء والأجهزة (EEIC)، المساهم الرئيسي في نجاح صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيعها اليوم مذكرة تفاهم مع "ميدي صن إنيرجي" MediSun Energy، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة التناضحية (الزرقاء). وتمثل هذه المذكرة خطوة مُهمّة نحو تعزيز كفاءة تحلية المياه واستدامتها، وضمان الأمن المائي في جميع أنحاء الدولة.

وتم التوقيع على المذكرة رسمياً خلال المؤتمر العالمي للمرافق 2024 من قبل هاجوب ديرموسيسيان، بصفته المدير العام لشركة الإمارات للكهرباء والأجهزة ومجموعة الخليج التجارية للخدمات الهندسية، بينما وقّعها نيابة عن "ميدي صن إنيرجي" دوسون كيم، بصفته المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة. وبناءً على هذا التعاون، ستستفيد شركة الإمارات للكهرباء والأجهزة من تقنية WEGen التي ابتكرتها "ميدي صن إنيرجي" لتعزيز كفاءة الطاقة في عمليات تحلية المياه وإدارة المحلول الملحي. ويتماشى هذا التعاون مع الهدف الاستراتيجي الذي تتبناه شركة الإمارات للكهرباء والأجهزة لتوسيع حضورها في قطاع الطاقة المتجددة.

وتهدف علاقة التعاون الجديدة بين الطرفين إلى معالجة التحدّيات القائمة في مجال المياه والطاقة، ودعم أهداف الاستدامة والابتكار في الإمارات. ومن المعلوم أن أنظمة التناضح العكسي التقليدية تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وتنتج محلولاً ملحيّاً كمنتج ثانوي، ما يؤدي إلى مشاكل بيئية واقتصادية كبيرة. وعلى النقيض من ذلك، تقدم تقنية WEGen الرائدة التي طورتها "ميدي صن إنيرجي" حلاً جذرياً من خلال تعزيز كفاءة الطاقة بالاعتماد على الطاقة التناضحية. وتعمل هذه التقنية المتطورة على توليد الكهرباء، كما تقلل من إجمالي استهلاك الطاقة في تحلية المياه بشكل كبير.

وفي تعليقه على توقيع المذكرة، قال دوسون كيم، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ميدي صن إنيرجي": "إن تعاوننا مع شركة الإمارات للكهرباء والأجهزة يمثّل تقدماً كبيراً في إدارة المياه المستدامة. ومن خلال دمج تقنيتنا WEGen التي تستخدم الطاقة التناضحية، يُمكننا تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بأنظمة التناضح العكسي التقليدية. لذلك، يعتبر هذا التعاون مهماً للغاية لتحقيق رؤيتنا للطاقة الزرقاء، وتقديم حلول مستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جهته، قال هاكوب ديرموسيسيان، المدير العام لشركة الإمارات للكهرباء والأجهزة ومجموعة الخليج التجارية للخدمات الهندسية: "ستساعد جهودنا التعاونية في تحفيز مستقبل إدارة المياه المالحة بطرق مستدامة في دولة الإمارات إلى حدّ كبير. إن الاعتماد على نقاط القوّة الأساسية التي نمتلكها لتوفير حلول مبتكرة وفعالة يعتبر خطوة بالغة الأهميّة لحماية البيئة على نطاق أوسع، وتقليل تأثير أنظمة التناضح العكسي باهظة التكلفة. ويجسّد تعاوننا مع "ميدي صن إنيرجي" كموزع حصري لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب خبرتنا الممتدة لأكثر من عقدين من الزمان، حرصنا على تقديم حلول شاملة في مجال الطاقة المتجددة".

يشار إلى أن كلاً من شركة الإمارات للكهرباء والأجهزة و "ميدي صن إنيرجي" تتمتعان بمكانة تضمن لهما قيادة التحوّل لتحقيق أمن المياه في الإمارات، ويعدّ ذلك دلالة على التزامهما المشترك بالمسؤولية البيئية والتقدم التكنولوجي.

نبذة عن "ميدي صن إنيرجي"

تعتبر "ميدي صن إنيرجي" MediSun Energy شركة قائمة على التكنولوجيا، وتكرّس جهودها على تطوير حلول الطاقة النظيفة والفعالة. وتستخدم تقنيتنا WEGen المبتكرة الطاقة التناضحية لتعزيز كفاءة الطاقة في تحلية المياه وتوليد الطاقة المتجددة. يضاف إلى ذلك التزامنا بمستقبل خالٍ من الكربون، وسعينا الدؤوب لتقديم حلول عملية ومستدامة تتوافق مع رؤيتنا لعالم يعتمد على الطاقة النظيفة والخضراء. وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة eeic-uae.com، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: info@eeic-uae.com، أو متابعة صفحة شركة الإمارات للكهرباء والأجهزة (EEIC) على لينكدين.

نبذة عن شركة الإمارات للكهرباء والأجهزة (EEIC)

تأسست شركة الإمارات للكهرباء والأجهزة (EEIC) التي تعد إحدى الشركات التابعة لمجموعة غباش في العام 2002، وتفتخر اليوم بمكانتها الرائدة في مجال الهندسة والتوريد والبناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتخصص في عدد من القطاعات، مثل البناء والنفط والغاز والطاقة والكهرباء والمرافق والتصنيع والبنية التحتية الذكية والاتصالات. واعتماداً على فريقها الذي يضم أكثر من 500 متخصص إلى جانب تقنياتها المتقدمة، تحرز الشركة تفوقاً في مجالات الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والأجهزة والتحكم، وتتولى تنفيذ مشاريع معقدة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والمصافي والمرافق والمصانع. وتأتي أدنوك والعديد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومقاولي الهندسة والتوريد والبناء ضمن قائمة أبرز عملاء الشركة التي تركز أيضاً على حلول الطاقة المستدامة، وتهدف إلى أن تكون من أفضل المقاولين وجهات العمل في مجالاتها المتنوعة. وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني eeic-uae.com، أو مراسلتها عبر البريد الإلكتروني info@eeic-uae.com، كما يمكن متابعتها صفحتها على لينكدين.

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