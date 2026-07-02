​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة، عزَّزت شركة الإمارات للبترول "امارات"، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حضورها الدولي بافتتاح أول محطة خدمة تحمل علامتها التجارية في العاصمة الأرمينية يريفان، في خطوة استراتيجية تعكس مواصلة الشركة تنفيذ خططها للتوسع الخارجي، وترسيخ حضور علامتها التجارية في الأسواق العالمية، بما يدعم الحضور الاقتصادي لدولة الإمارات ويواكب رؤيتها في تعزيز تنافسية الشركات الوطنية عالمياً.

وجاء افتتاح المحطة تتويجًا للشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها «امارات» مع شركة «ميغا تريد»، إحدى أبرز شركات الوقود والطاقة في أرمينيا والتابعة لمحفظة «سيل كابيتال» الاستثمارية، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين الجانبين العام الماضي.

وشهدت مراسم افتتاح محطة الخدمة حضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا، من بينهم سعادة الدكتورة نريمان الملا، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية أرمينيا؛ والمهندس أحمد الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للبترول «امارات» والرئيس التنفيذي لمجموعة تروجان للإنشاءات القابضة؛ والسيد برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «امارات»، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في «امارات» وممثلي قطاع الطاقة والأعمال في البلدين.

وتُشكِّل المحطة أول حضور لعلامة "امارات" في أرمينيا، وتجسد توجه الشركة نحو توسيع انتشارها في الأسواق الخارجية، مستندة إلى خبراتها التشغيلية ونموذج أعمالها الذي أثبت نجاحه في أسواق إقليمية، وفي مقدمتها السوق المصرية، بما يعزز قدرتها على بناء شراكات مستدامة وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتعتزم "امارات" وشركة "ميغا تريد" إطلاق شبكة متكاملة من محطات الخدمة في مختلف أنحاء أرمينيا خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة توسعية مرحلية، حيث ستعمل جميع المحطات وفق المعايير التشغيلية العالمية التي تعتمدها الشركة، من خلال توفير وقود عالي الجودة، وتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب تقديم تجربة متكاملة للعملاء تشمل خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة والخدمات المساندة.

ويستند المشروع إلى نموذج تشغيلي قابل للتوسع المستدام، يهدف إلى الارتقاء بمعايير قطاع الوقود والطاقة في أرمينيا، وتعزيز كفاءة التشغيل، ونقل الخبرات الإماراتية إلى الأسواق الدولية.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة نريمان الملا، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أرمينيا: "إنَّ توسع "امارات" في السوق الأرمينية يعكس المكانة التي وصلت إليها الشركات الوطنية الإماراتية وقدرتها على المنافسة إقليمياً ودولياً"، مشيرةً إلى أن "هذه الخطوة تجسد عمق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وأرمينيا، وتسهم في نقل نموذج "امارات" المتطور في إدارة محطات الخدمة وقطاع الطاقة إلى السوق الأرمينية".

وأضافت: "إن الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين تهيئ بيئة داعمة لتوسع الشركات الإماراتية، وتسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة ونقل الخبرات الإماراتية في قطاع الطاقة إلى الأسواق الدولية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات."

من جهته، أكَّد برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول (امارات)، أن افتتاح أول محطة خدمة للشركة في يريفان يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة توسع "امارات" عالمياً، ويجسد نجاح نموذج أعمالها القائم على بناء شراكات طويلة الأمد ونقل الخبرات الإماراتية إلى الأسواق الواعدة.

وقال: "يأتي هذا التوسع في إطار رؤية "امارات" الرامية إلى تعزيز حضورها في الأسواق العالمية باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة في ستراتيجية النمو. ومن خلال هذه الخطوة، نواصل نقل معاييرنا العالمية في جودة الوقود والتميز التشغيلي وتجربة المتعاملين إلى أسواق جديدة، بما يعزز القيمة المضافة التي تقدمها علامتنا التجارية."

وأضاف: "نتطلع إلى توسيع شبكة محطاتنا في أرمينيا بالتعاون مع شركائنا، بما يعزز انتشار علامة "امارات" عالمياً ويؤكد قدرتها على تقديم قيمة مضافة في مختلف الأسواق."

وقال إدوارد سوكياسيان، رئيس مجلس إدارة "سيل كابيتال" الاستثمارية والمساهم في شركة "ميغا تريد": "إن اختيار شركة الإمارات للبترول (امارات) شريكاً استراتيجياً يعكس ما تتمتع به من خبرة راسخة في إدارة محطات الخدمة وفق أعلى المعايير العالمية. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في إرساء معايير جديدة لقطاع الطاقة في أرمينيا، وتوفير تجربة متكاملة للمستهلكين ترتكز على الجودة والكفاءة والابتكار."

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وأرمينيا نمواً متسارعاً، حيث سجلت التجارة الثنائية غير النفطية مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعزز فرص توسع الشركات الإماراتية في الأسواق الواعدة، ويؤكد دورها في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وترسيخ الحضور الاستثماري لدولة الإمارات على الساحة الدولية.

نبذة حول شركة الإمارات للبترول "امارات":

تأسست شركة الإمارات للبترول "امارات" عام 1980 لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة عام 1996، أصبحت "امارات" واحدة من أبرز العلامات التجارية الوطنية في قطاع الطاقة، مستندة إلى الجودة والكفاءة والتميز في تقديم الخدمات.

تُدير شركة الإمارات للبترول "امارات" شبكةً واسعة من محطات الخدمة في مختلف أنحاء الدولة، وتقدم من خلالها مجموعة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك برنامج الولاء "امكان"، وخدمات الزيوت والعناية بالمركبات، إلى جانب تجربة متميزة في متاجر التجزئة.

نبذة حول "سيل كابيتال":

تُعد "سيل كابيتال" من أبرز المجموعات الاستثمارية في أرمينيا، حيث تتولَّى الإدارة الاستراتيجية لأكثر من 10 شركات تعمل في قطاعات متنوعة. تأسست الشركة عام 2012 على يد عائلة سوكياسيان بهدف تقديم الدعم الاستراتيجي للشركات وتمكينها من تحقيق النمو في بيئة أعمال متغيرة. ومنذ ذلك الحين، وسعت نطاق أعمالها ليشمل الخدمات المالية، والطيران، وإنتاج الذهب، وتكرير النفط، وبيع المشتقات النفطية.

يستند نجاح "سيل كابيتال" إلى رؤية قيادية طموحة ونهج تجاري راسخ، إلى جانب فريق من الكفاءات المتخصصة. وتدير الشركة حالياً محفظة تضم 12 شركة ناجحة، يعمل فيها أكثر من 2000 موظف، وترتبط بأكثر من 900 شريك محلي ودولي، بما يعكس التزامها بتعزيز التعاون، ودعم التنمية المستدامة، ومواصلة توسيع حضورها في الأسواق العالمية.

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