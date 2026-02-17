الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية "سارك"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن توقيع اتفاقية مبدئية غير ملزمة مع شركة التميمي العالمية المحدودة (TAFGA) لتطوير مشروع سكن للموظفين بسعة 4000 سرير في شمال الرياض.

وبموجب الاتفاقية، سيُقام المشروع المقترح على قطعة أرض مساحتها 142,000 متر مربع، بمساحة بناء إجمالية تبلغ 201,000 متر مربع، وبتكلفة تطوير تقديرية قدرها 1.52 مليار ريال سعودي، على أن تبدأ المرحلة الأولى من العمليات التشغيلية في الربع الأول من عام 2029.

وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال جيمس أتكينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة سارك "تُمثل هذه الاتفاقية مع شركة التميمي العالمية خطوةً هامةً نحو الأمام بالنسبة لشركة سارك، حيث نواصل توسيع محفظتنا من مشاريع سكن الموظفين عالية الجودة. وتنسجم هذه الاتفاقية مع أهدافنا الأوسع نطاقًا المتمثلة في دعم رفاهية القوى العاملة، وتحسين مستويات المعيشة، وتمكين النمو المستدام في جميع أنحاء المملكة."

من جانبه، قال فيصل الصايغ، نائب رئيس شركة التميمي العالمية المحدودة "تضع هذه المذكرة إطارًا للتطوير المشترك يقوم على الشراكة المتكافئة والحوكمة المشتركة، وذلك استنادًا إلى الخبرة الواسعة التي تتمتع بها التميمي العالمية في تطوير وتشغيل وإدارة الأصول السكنية على المدى الطويل في المملكة. وبالتعاون مع شركة سارك، نتطلع لتقديم مشروع نموذجي يجمع بين الكفاءة والاستدامة ورفاهية السكان، ويتماشى في الوقت ذاته مع مستهدفات التنمية طويلة المدى للمملكة."

ويؤكد هذا المشروع تركيز شركة سارك على توفير مساكن مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المجتمع، وتستجيب للطلب المتزايد على سكن الموظفين الذي يحفزه برنامج التنمية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال التعاون مع شركاء محليين مثل شركة التميمي العالمية المحدودة، فإن شركة سارك تواصل تعزيز التزامها بالمحتوى المحلي، وضمان تنفيذ المشاريع بالشراكة مع جهات سعودية رائدة.

كما تعزز شركة سارك من خلال هذا المشروع مهمتها في إنشاء بيئات معيشية آمنة ومستقرة وعالية الجودة تدعم الإنتاجية وتساهم في استراتيجية صندوق الاستثمار العام، إضافة لمساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

-انتهى-

