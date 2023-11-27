الرياض، المملكة العربية السعودية: قرعت شركة الأهلي المالية جرس افتتاح سوق المشتقات بمناسبة إطلاق عقود الخيارات للأسهم المفردة في تداول السعودية اليوم، ومثل الشركة الرئيس التنفيذي راشد شريف، ورئيس إدارة الأوراق المالية، لؤي بافقيه. ويعد إطلاق عقود خيارات الأسهم المفردة تطوراً هاماً وخطوة بارزة في رحلة تطور السوق المالية السعودية.

وتعد شركة الأهلي المالية رائدة في تفعيل المنتجات المتداولة في سوق المشتقات إذ تعد عقود الخيارات للأسهم المفردة ثالث منتجات سوق المشتقات، إلى جانب مؤشر "إم إس سي آي" تداول 30 والعقود المستقبلية للأسهم المفردة والتي تمّ إطلاقهما في عامي 2020م و2022م على التوالي لتداولها في السوق المالية السعودية.

وبمناسبة هذا الإطلاق، علق لؤي بافقيه، رئيس قسم الأوراق المالية في شركة الأهلي المالية قائلاً: "عملت شركة الأهلي المالية مع تداول السعودية منذ إطلاق سوق المشتقات على تفعيل منتجات متنوعة للتداول، وبصفتنا صانع السوق الأول والوحيد في سوق المشتقات المالية في المملكة، نفخر أيضاً كوننا من أوائل من ساهم في تفعيل عدد من منتجات سوق المشتقات بما يدعم تطور السوق المالية السعودية. وبهذه المناسبة نبارك لتداول السعودية على تحقيق مثل هذا الإنجاز الذي يتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لزيادة حجم وعمق السوق وإنشاء سوق متقدمة جاذبة للمستثمرين المحليين والعالميين.

وأضاف بافقيه: "يعكس إطلاق مثل هذه المنتجات المتداولة المتطورة رغبة المستثمرين في تنويع أدوات وحلول التداول في السوق، حيث يمكن استخدام عقود الخيارات للأسهم المفردة لتنويع المحافظ الاستثمارية وإدارة المخاطر بفاعلية أكبر، كما تعد أحد المنتجات التي تعزز وصول المستثمرين العالميين للسوق المالية السعودية."

تجدر الإشارة إلى أنّ عقود الخيارات للأسهم المفردة هي من المنتجات الاستثمارية الأسرع نمواً في العالم، فقد تجاوزت قيمة التداول الوطني اليومي لعقود الخيارات للأسهم المفردة قيمة تداول الأسهم اليومية في عام 2021، حيث تمّ بحلول نهاية عام 2022 تداول 6.9 تريليون دولار أميركي على شكل خيارات للأسهم المفردة أو عقود لخيارات قصيرة الأجل.

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حول شركة الأهلي المالية

شركة الأهلي المالية هي جهة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية، وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة مقرها المملكة العربية السعودية. تتمتع الأهلي المالية بخبرة عميقة في خمسة مجالات هي: إدارة الأصول وإدارة الثروات وإدارة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الرئيسية، وهي شركة رائدة في السوق السعودية، حيث وصلت قيمة الأصول المدارة إلى 230.40 مليار ريال سعودي حسب إحصاءات ديسمبر 2022.

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