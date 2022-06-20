الرياض - المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة الآمار الغذائية ("الآمار" أو "الشركة")، أحد مشغلي مطاعم الخدمة السريعة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وصاحبة الامتياز الحصري لعلامتين تجاريتين معروفتين عالمياً، هما "دومينوز"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في 16 دولة بالمنطقة، و"دانكن"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر والمغرب، اليوم، عن النطاق السعري لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات. وتم تضمين جميع التفاصيل المتعلّقة بالطرح العام الأولي في نشرة الإصدار المعتمدة.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 103 ريال سعودي و115 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري")، مما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج ستتراوح بين 2.6 مليار ريال سعودي و2.9 مليار ريال سعودي.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 7 يونيو 2022م على طلب شركة "الآمار الغذائية" لإجراء عملية طرح عام أولي لـ 10,633,392 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل ما يعادل 41.699% من رأس مال الشركة البالغ 255 مليون ريال سعودي عن طريق بيع أسهم من قبل بعض المساهمين الحاليين في الشركة. وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 103 ريال سعودي و115 ريال سعودي للسهم الواحد

تنوي الشركة طرح وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية، ويبلغ عدد أسهم الطرح 10,633,392 سهماً من المقرر بيعها من قبل بعض المساهمين الحاليين في الشركة ("أسهم الطرح")

بعد اكتمال الإدراج مباشرة، من المتوقع أن تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 41.699% من رأس مال الشركة

قامت الشركة بتعيين إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي لعملية الطرح ومدير لسجل الاكتتاب ومدير الطرح ومتعهد التغطية ("مدير سجل الاكتتاب" أو "المستشار المالي")

تم أيضاً تعيين مصرف الراجحي وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، لاستلام طلبات الاكتتاب (يشار إليهم مجتمعين باسم "الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد المؤهلين

حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضّح أدناه:

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين المؤهلين وهما: الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية ("تعليمات بناء سجل الأوامر") الصادرة بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية ("الهيئة") رقم 2-94-2016م بتاريخ 15/10/1437هـ (الموافق 20/07/2016م) وتعديلاته الصادرة بناء على قرار مجلس الهيئة رقم 3-102-2019 وتاريخ 18/01/1441هـ (الموافق 17/09/2019م). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 10,633,392 سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب، بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 9,570,053 سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح. الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري (يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ"المكتتبين الأفراد" وإلى كل منهم منفرداً بـ"المكتتب الفرد" ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ"المكتتبين"). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص 1,063,339 سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد، على أن تكتتب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح المخصصة لها. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل الاكتتاب، بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها من قبلهم.

سيكون طرح الأسهم للمؤسسات على النحو التالي: يحق للمؤسسات المسجلة في المملكة التقدم بطلبات المشاركة أثناء فترة بناء سجل الأوامر من خلال نموذج الطلب الذي سيقوم مدير سجل الاكتتاب بتوفيره أو تقديم طلب للاكتتاب إلى مدير سجل الاكتتاب عبر البريد الإلكتروني. وعلى المؤسسات المسجلة في المملكة تعبئة نموذج طلب اكتتاب المؤسسات بعد تخصيص أسهم الطرح بناء على عدد الأسهم المخصصة لهم. يحق للمؤسسات غير المسجلة في المملكة التقدم بطلبات الاكتتاب أثناء بناء سجل الأوامر من خلال طلب المشاركة عن طريق مدير سجل الاكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، ويجب أيضاً تعبئة وتوقيع نموذج الطلب. وعلى المؤسسات غير المسجلة في المملكة تعبئة نموذج طلب اكتتاب المؤسسات بعد تخصيص أسهم الطرح بناء على عدد الأسهم المخصصة لهم.

سيكون طرح الأسهم للأفراد على النحو التالي: يجب على المكتتبين الأفراد تعبئة نموذج اكتتاب الأفراد وتقديمه. وبإمكان المكتتبين الأفراد الذي شاركوا في عمليات طرح جرت حديثاً في المملكة، الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن (أ) يكون للمكتتب حساب لدى إحدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة، و(ب) ألا يكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.



الجدول الزمني للطرح:

الحدث التاريخ تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر 20 يونيو 2022م – 27 يونيو 2022م (حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية) فترة اكتتاب الأفراد 20 يوليو 2022م – 21 يوليو 2022م الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح موعد أقصاه 26 يوليو 2022م إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) موعد أقصاه 26 يوليو 2022م التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن بدء التداول عبر موقع تداول السعودية (www.saudiexchange.sa).

لمزيد من المعلومات حول نشرة الإصدار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa، والموقع الإلكتروني لشركة الآمار الغذائية: www.alamar.com.

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حول شركة الآمار الغذائية وعلامات الامتياز التجاري التي تمثلها

الآمار الغذائية

الآمار الغذائية هي شركة سعودية رائدة في تشغيل مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولديها حق الامتياز التجاري في تشغيل علامتين تجاريتين عالميتين هما: "دومينوز"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في 16 دولة بالمنطقة؛ و"دانكن"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر والمغرب.

تتمتع الآمار الغذائية بمكانة قوية في قطاع مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وهي مجموعة تجارية متنوعة وسريعة التوسع للأطعمة والمشروبات.

وانطلاقاً من مقرها الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية، تمكنت الآمار الغذائية على مدار الثلاثين عاماً الماضية من بناء قاعدة راسخة كمطور ومشغل حصري لدومينوز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولدانكن في مصر والمغرب. وتدير اليوم أكثر من 520 متجر "دومينوز" في 11 دولة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وأكثر من 40 متجر "دانكن" في مصر والمغرب.

يعمل في المجموعة قوة عاملة متعددة الثقافات تضم أكثر من 4,500 شخص من 31 جنسية مختلفة.

دومينوز

تأسست "دومينوز" في عام 1960، وهي أكبر شركة لتشغيل مطاعم البيتزا على مستوى العالم مع نشاط تجاري واسع النطاق في توصيل واستلام البيتزا. وتُصنَّف الشركة بين أفضل العلامات التجارية للمطاعم بشبكة عالمية تضم أكثر من 18,700 متجر في أكثر من 90 دولة حول العالم. ووصلت مبيعات الشركة في عام 2021 إلى حوالي 17,8 مليار دولار أمريكي بواقع 8,6 مليار دولار في الولايات المتحدة وأكثر من 9,1 مليار دولار في الأسواق العالمية. وكان لتركيز "دومينوز" على الابتكار التكنولوجي دور كبير في تحقيق أكثر من نصف إجمالي المبيعات في عام 2021 عبر القنوات الرقمية.

دانكن

تأسست "دانكن" في عام 1950، وهي الوجهة المفضلة لتناول القهوة والدونات على مدار اليوم. وتعد "دانكن" من الشركات الرائدة في تحضير وبيع منتجات القهوة الساخنة العادية ومنزوعة الكافيين، والقهوة المثلجة، والدونات، والبيجلز، والمافن. وحازت الشركة على المرتبة الأولى ضمن تصنيف "براند كيز" لولاء العملاء عن فئة القهوة لمدة 15 عاماً على التوالي. ولدى الشركة أكثر من 12,600 متجر في 40 دولة حول العالم. تعد "دانكن" جزءاً من عائلة مطاعم مجموعة "إنسباير براندز". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.DunkinDonuts.com و www.InspireBrands.com.

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