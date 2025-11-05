الرياض، المملكة العربية السعودية– أعلنت شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة ("سي جي إس" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في مجال الهندسة والتصنيع في قطاع تقنيات سلاسل التبريد في المملكة العربية السعودية، اليوم عن النطاق السعري لأسهم الطرح العام الأولي (ويشار إليه بـ "الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

وتعد "سي جي إس" إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال تطوير الحلول المبتكرة وعالية الجودة لسلاسل التبريد، مع تركيزها على تقنيات التبريد المتقدمة، وحلول النقل المبرد، والوحدات المتنقلة المتخصصة، وتصميم وتصنيع أنظمة التبريد المعقدة.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 9.50 ريال سعودي و10.00 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري"). ومن المقرر أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025م وتستمر لغاية الساعة 3:00 مساءً يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025م.

وبناءً على النطاق السعري، ستتراوح القيمة السوقية لشركة "سي جي إس" عند الإدراج بين 950 مليون ريال سعودي (ما يعادل 253.3 مليون دولار أمريكي تقريباً) و1,000 مليون ريال سعودي (ما يعادل 266.7 مليون دولار أمريكي تقريباً).

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد أعلنت بتاريخ 25 يونيو 2025م عن موافقتها على طلب الشركة لتسجيل أسهمها وطرح 30,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس مال الشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين؛ شركة "دارة عصمت عبدالصمد السعدي القابضة"، وشركة "جي كيه جي كي جروننفلدر انترناشيونال اي جي" (ويشار إليهما بـ"المساهمين البائعين"). وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

تتضمن نشرة الإصدار الأولية للشركة جميع المعلومات المتعلقة بعملية الطرح. وللحصول على تفاصيل إضافية، يمكن زيارة الموقع الخاص بعملية الطرح ipo.cgs.com.sa أو موقع المستشار المالي لعملية الطرح www.aljaziracapital.com.sa أو موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa.

