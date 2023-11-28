أعلنت شركة «ابن سينا فارما»، الرائدة في قطاع توزيع الدواء في السوق المصري، عن تبرعها بمساعدات إغاثية طبية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة مصر الخير.



وأكد أ/ محسن محجوب الرئيس التنفيذي شركة ابن سينا فارما، ، تضامن الشركة ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني، حيث تضم القافلة الطبية عدد كبير من الأدوية والمستلزمات الرئيسية لدعم سكان غزة، الذين يعيشون في ظل ظروف صحية صعبة فى ظل الاحداث الاخيرة



وأضاف ، أنه ايمانًا من الشركة بالمسؤولية الاجتماعية ودورها الخيري في الوطن العربي ، جهزنا القافلة من خلال مبادرتين داخل الشركة، حيث تبرع موظفي الشركة بجزء من رواتبهم وقامت الشركة بمضاعفة قيمة التبرع، والمبادرة الثانية عن طريق تخصيص الشركة جنيه عن كل فاتورة دواء ليتم إعداد تلك القافلة لدعم عمليات الإغاثة.



وتابع، أن الشركة قررت إستمرار المبادرتين حتي نهاية العام بهدف تقديم مزيد من المساعدات الإغاثية الطبية وغيرها من الاحتياجات الضرورية لضمان استمرار الدعم الفعال و المساندة الواجبة للاشقاء الفلسطنيين .



وأشاد أ/ محسن محجوب، بدور التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة مصر الخير، بشأن إستمرار إرسال المساعدات الطبية والغذائية وغيرها ، مؤكداً على أهمية الدور المجتمعى للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

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