الدوحة، قطر: وقع مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، اتفاقية مع شركة إيداع لتوزيع الأرباح على مساهمي الشركات المدرجة في قطر، وفقاً لضوابط توزيع الأرباح بالشركات المدرجة في الأسواق المالية بموجي قرار هيئة قطر للأسواق المالية حيث تتولى شركة إيداع بالنيابة عن كافة الشركات مهام توزيع كافة الأرباح النقدية والأسهم المجانية التي يتقرر توزيعها.

ويمثل حفل التوقيع، الذي أقيم في 21 يناير 2024 في مقر شركة إيداع، خطوة نوعية نحو تحديث الخدمات المالية وتطوير عملية توزيع الأرباح على المساهمين، وقد شهد الحفل حضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين للاحتفال بهذه الشراكة الرائدة. ويجسد هذا التعاون التزام المصرف بتطوير الحلول الرقمية المالية، والارتقاء بتجربة المستثمرين، وتعزيز بيئة استثمارية حيوية.

وبناء على هذه الاتفاقية، سيقوم المصرف بربط نظام توزيع الأرباح على المساهمين الخاص به مع منصة شركة إيداع للحصول على القوائم الخاصة بتوزيع أرباح الشركات المدرجة لتنفيذ عمليات توزيع الأرباح على المساهمين بسرعة وسهولة وضمان الدقة. ويتيح هذا النظام تحميل ملفات أرباح الأسهم بشكل سلس، وإجراء تحديثات في الوقت الفعلي حول أرباح الأسهم المدفوعة وغير المدفوعة، والاستعلام بناء على رقم المستثمر الوطني مع شركة إيداع والشركات المدرجة.

وتعليقاً على عقد هذه الشراكة، قال الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع: "إن التزام شركة إيداع بتعزيز تجارب المستثمرين قد دفعنا إلى اختيار المصرف ليكون الشريك المصرفي لتوزيع الأرباح. وتعكس هذه الشراكة التزامنا تجاه تقديم عمليات أسرع وأكثر دقة، وتوزيع الأرباح في الوقت المناسب. نحن على ثقة في أن الحلول الرقمية المبتكرة التي يقدمها المصرف والتزامه بالتميز يتماشى مع أهدافنا، مما يعزز ثقة المستثمرين، ويوفر بيئة استثمارية حيوية".

ومن جانبه أكد السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، على التزام المصرف بتقديم الحلول الرقمية لشركائنا وعملائنا لتلبية احتياجاتهم. وقال: "يعد هذا التعاون مع شركة إيداع دليلاً على التزام المصرف الراسخ بتقديم خدمات مالية متطورة. إننا نهدف إلى تعزيز تجربة توزيع الأرباح على مساهمي الشركات المدرجة، والإسهام في تطوير القطاع المالي في قطر، من خلال استراتيجيتنا التي ترتكز على الاستثمار في التكنولوجيا لتطوير خدماتنا وتلبية احتياجات شركائنا".

ويضع المصرف، باعتباره مؤسسة مالية إسلامية بارزة في قطر، توفير الحلول الرقمية التي تلبي احتياجات عملائه على رأس أولوياته، لتوفير تجارب استثنائية، وإرساء معايير رائدة في القطاع المصرفي.

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