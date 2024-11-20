دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم شركة "إيتون سوليوشنز"، الرائدة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المتكاملة لإدارة الثروات، عن إطلاق منصة وخدمات محاسبة الصناديق المتخصصة والمصممة خصيصاً لشركات الأسهم الخاصة والعقارات والصناديق الرئيسة، بهدف تلبية متطلبات الشركاء العامين الذين يتطلعون إلى تعزيز الشفافية وإعداد التقارير للمستثمرين النهائيين في الوقت المناسب. وقد أُطلق هذا العرض الجديد اليوم في مدينة جيفت، وتم نشره في جميع أنحاء العالم.

هذا ويعتمد هذا التوسع على منصة "أطلس فايف"، وهو حل سحابي لتخطيط موارد المؤسسات معزز بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً التزام شركة "إيتون سوليوشنز" بتحقيق نقلة نوعية في مجال محاسبة الصناديق. ومن خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة في تكنولوجيا "إيتون جي بي تي"، تعمل شركة "إيتون" على تعزيز الامتثال وإدارة المحافظ والكفاءة التشغيلية لشركات الأسهم الخاصة العاملة في مدينة جيفت.

وقد عززت شركة "إيتون سوليوشنز" مكانتها الرائدة في هذا المجال، فأسهمت في دعم أكثر من 1918 صندوقًا وفي إدارة أصول مُدارة بقيمة 936 مليار دولار أمريكي باستخدام منصة "أطلس فايف". ومع تقديم خدماتها في مجال إدارة الصناديق إلى 550 صندوقًا من صناديق عملائها، بإجمالي أصول مُدارة تبلغ قيمتها 27 مليار دولار، أثبتت "إيتون سوليوشنز" بالفعل المتانة التي تتمتع بها حلولها وقابليتها للتوسع.

ومن جهتها، تقدّم "أطلس فايف" جملة من الوظائف المتكاملة الرامية بشكل خاص لحل التعقيدات التي تواجهها عمليات الأسهم الخاصة، والتي تشمل إدارة المحافظ، ومحاسبة دفتر الأستاذ العام والصناديق ودفتر الأستاذ الضريبي، وإدارة المخاطر، كل ذلك بواسطة الأتمتة. كما تشمل الميزات المعززة إعداد تقارير للعملاء في الوقت الفعلي، وإدارة النقد والخزينة المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام "إيتون جي بي تي" وضوابط الامتثال والأمن المتكاملة التي تتماشى مع المعايير التنظيمية.

وتجمع منصة "أطلس فايف"، المصممة خصيصًا للشركاء العامين والشركات العائلية، بين الميزات القائمة على الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لتقليل الأعمال اليدوية وتسريع عملية اتخاذ القرار وإنشاء بنية تحتية رقمية مرنة في مدينة جيفت. وباستخدام تكنولوجيا "إيتون جي بي تي"، تعمل "أطلس فايف" على معالجة أكثر من 250 نوعًا من المستندات بواسطة الأتمتة، ومن هذه المستندات استدعاءات رأس المال وإشعارات التوزيع وكشوف المدراء - مما يمكّن مدراء الصناديق من تحقيق كفاءة تشغيلية أكبر بضعفين إلى 4 أضعاف.

وفي معرض تعليقه، قال ساتيين باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة "إيتون سوليوشنز": "يسهم إطلاق عرضنا اليوم في تعزيز مهمتنا المتمثلة في تقديم حلول رائدة في مجال محاسبة الصناديق المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاعات الأسهم الخاصة والعقارات والصناديق الرئيسة في الأسواق السريعة النمو مثل الهند. إذ تُمكِّن منصة ’أطلس فايف‘ الشركات من التعامل مع محاسبة الصناديق المعقدة بسرعة ودقة، وأتمتة المهام الروتينية لتقليص الأخطاء. يتسم هذا التحول الرقمي بأهمية قصوى في المراكز العالية النمو مثل مدينة جيفت، حيث يمكن للشركات التوسع بسلاسة مع الالتزام بمعايير الامتثال والأمن الصارمة".

وفي حين أن شركة "إيتون سوليوشنز" تخدم عملاءها في جميع أنحاء العالم، إلا أن الهند تمثل محور تركيز استراتيجي لمنصة الصناديق خاصتها. وكما تم تسليط الضوء عليه في تقرير حديث صادر عن شركة "جيفيريز"، فإن البلاد تستعد لتصبح سوقًا رئيسة لإدراج الأسهم الخاصة بوجود خط استثمار قوي. وقد عززت شركة "إيتون سوليوشنز" سمعتها كشركة رائدة في منصات تخطيط موارد المؤسسات السحابية لإدارة الثروات ومحاسبة الصناديق، حيث توفر أدوات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط العمليات وتتيح لمدراء الأصول والشركات العائلية وشركات الأسهم الخاصة اتخاذ قرارات مستنيرة.

ومن جانبه، أشار براين هينينينج، نائب الرئيس الأول ورئيس القسم الدولي في شركة "إيتون سوليوشنز": "تعمل الشركات العائلية على مستوى العالم على تطوير طرق إدارة الاستثمارات، وغالبًا ما تصبح شركاء عامين لصناديق الاستثمار التي تدعم الاستثمار المشترك سواء ضمن العائلة أو بالتعاون مع شركاء خارجيين. وقد نجحت منصة ’أطلس فايف‘ في دعم هذه العائلات على مر السنين بفضل ميزة إدارة الصناديق المدمجة في المنصة. وقد تم حالياً تطوير هذه الميزة لتشمل جميع عناصر إدارة دورة حياة الصناديق للشركاء العامين لصناديق الأسهم الخاصة والصناديق العقارية، بهدف مساعدة شركات الأسهم الخاصة على تحقيق الكفاءات التشغيلية المطلوبة وإعداد تقارير العملاء النهائيين المعززة لمؤسساتهم".

-انتهى-

#بياناتشركات