دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "إن دبليو تي إن" للمركبات الكهربائية الذكية أنّها أبرمت اتفاقية شراكةٍ مع شركة سلطان للاستثمارات، سيتم بموجبها إنشاء قاعدةٍ لتجميع قطع الغيار غير المفككة بالكامل للمركبات الكهربائية بنظام التركيب الصناعي في منطقة خليفة الصناعية في أبو ظبي ("كيزاد")، الأمر الذي سيوسّع نطاق شبكة التصنيع العالمية الخاصة بالشركة ويخدم بشكل خاص أسواق منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا.

هذا وتأسّست شركة "إن دبليو تي إن" عام 2016 من قبل السيد ألان وو. وبصفتها شركة تعمل في مجال تكنولوجيا التنقلية المراعية للبيئة، حددت شركة "إن دبليو تي إن" مفهوم سيارة الركاب الذكية ("إس بيه في") كمفهوم خاص بالمركبات يركّز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتجربة الركاب الشخصية. وفي الآونة الأخيرة، نقلت الشركة مقرها الرئيسي العالمي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وأعلنت عن إعادة تسميةٍ رمزيةٍ للشركة (المعروفة سابقاً باسم "آيكونيك") وإطلاق العلامة التجارية الجديدة "إن دبليو تي إن".

وتُعدّ شركة سلطان للاستثمارات، التي تأسست عام 1992 من قبل الرئيس التنفيذي لها السيد سلطان حارب الفلاحي، شركة استثمار خاصة تُركّز على منطقة الشرق الأوسط. وخلال السنوات العشر الماضية، توسّع نشاطها التنموي بسرعة لتغدو إحدى شركات التطوير العقاري الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستشارك "إس موتورز"، وهي شركة فرعية مملوكة لها بالكامل، مع شركة "إن دبليو تي إن" في تطوير المنشآت وعمليات توزيع المركبات الكهربائية.

وفي أبريل 2022، أعلنت "إن دبليو تي إن" (شركة "آيكونيك" القابضة المحدودة) أنّها أبرمت اتفاقية دمج أعمال نهائية مع شركة "إيست ستون أكويزيشن كوربوريشن"، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة مطروحة للتداول العام. وقد قيّمت هذه الصفقة شركة "إن دبليو تي إن" بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي عند إغلاقها قبل عملية الدمج.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة "إن دبليو تي إن"، وتُلفظ "نيوتن"، تُشكّل تكريماً للسيد إسحاق نيوتن لقدرته على رؤية ما لا يستطيع الآخرون رؤيته وفضوله الكبير، وهما القيمتان الأساسيتان اللتان يتمّ تقديمهما من خلال علامة "إن دبليو تي إن" التجارية وفلسفة "التركيز على الركاب" المبتكرة.

وبحسب شركة "إن دبليو تي إن"، تقوم خطة تطوير المصنع المحلي على مرحلتين. في المرحلة الأولى، تخطط الشركة لإنشاء منشأة قطع الغيار غير المفككة بالكامل، والتي ستمتد على مساحة تبلغ حوالي 24 ألف متر مربع للتصنيع والاختبار والمخزون

والتخزين وبسعة سنوية تتراوح من خمس إلى عشرة آلاف وحدة. ومن المتوقع أن يتم إنجازها في الربع الأخير من عام 2022. أما في المرحلة الثانية، فسيتم توسيع المساحة الإجمالية للمصنع إلى ما يقرب من 100 ألف متر مربع، وستتمّ زيادة السعة لتصبح 50 ألف وحدة سنوياً. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية للمنشأة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024. كما ستعمل قاعدة التصنيع على تعزيز الاتصال بين "إن دبليو تي إن" والإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، على نطاقٍ أوسع.

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