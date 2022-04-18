

شبكة شركة إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية تضم الآن أكثر من 300 نقطة شحن في 10 محافظات

القاهرة: تتطلق شركة إنفنيتي، الشركة الرائدة في تقديم حلول الطاقة المتجددة في مصر، 7 محطات جديدة لشحن السيارات الكهربائية في منطقة الدلتا لأول مرة. يأتي ذلك في إطار خطط الشركة لتوسيع شبكتها المتخصصة في شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء مصر، وبما يتوافق مع رؤية الحكومة الهادفة لبناء منظومة قوية ومتكاملة للسيارات الكهربائية في السوق المحلي. هذا وقد اختارت إنفنيتي مواقع استراتيجية متميزة لإقامة محطات الشحن الجديدة من أجل تلبية احتياجات أصحاب السيارات الكهربائية في منطقة الدلتا وما حولها.

تمثل هذه المحطات أول تواجد للشركة في منطقة الدلتا، وتضم سبع محطات شحن جديدة بإجمالي 20 نقطة شحن في مواقع رئيسية وهامة يسهل الوصول إليها من أي مكان في الدلتا. تتواجد المحطات في كل من شبين الكوم والمنصورة ودمياط، حيث تعد إنفنيتي هي الشركة الوحيدة التي توفر محطات لشحن السيارات الكهربائية في هذه المدن في الوقت الحالي، كما تأتي في إطار خطة إنفنيتي الطموحة للتوسع في منطقة الدلتا بالكامل. وتعليقًا على إفتتاح المحطات الجديدة، يقول السيد/شمس عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية في شركة إنفنيتي: "على الرغم من امتلاكنا لأكبر شبكة لمحطات شحن السيارات الكهربائية في مصر، إلا أننا نواصل جهودنا المستمرة لتوسيع هذه الشبكة في مناطق ومحافظات جديدة في السوق المحلي من أجل تلبية احتياجات المستهلكين في مصر. في الوقت نفسه، نتطلع للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة الهادفة لإقامة منظومة قوية ومتكاملة للسيارات الكهربائية في البلاد، ونسعى جاهدين لتوسيع شبكتنا وتحقيق هذا الهدف الآن وفي المستقبل".

أنشئت كل محطات إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية طبقًا لمواصفات الاتحاد الأوروبي وهي متوافقة مع الكابلات من فئة Type2. يشار إلى أن شواحن محطات الشحن مزودة بمخرجين قدرة 22 كيلووات، ويوجد شواحن تعمل بالتيار المستمر لخدمة الشحن السريع في محطات الشحن الرئيسية، حيث تصل قدرة هذا النوع من الشواحن حالياً إلى 50 كيلووات. الجدير بالذكر أن عدد محطات شحن السيارات الكهربائية التي تضمها شبكة إنفنيتي يصل الآن لأكثر من 90 محطة تضم 300 نقطة شحن، وتتواجد على أهم وأكبر الطرق الرئيسية في كل من القاهرة والإسكندرية والغردقة والإسماعيلية والعين السخنة وغيرها. تقع المحطات التي تضمها الشبكة أيضًا في المناطق التي تتميز بكثافتها المرورية العالية، كما تم اختيارها بعناية في عدد من محطات الوقود والمناطق والمولات التجارية عالية الازدحام والمجتمعات السكنية الشهيرة. تأسست إنفنيتي عام 2014 وتُعد الشركة المصرية الوحيدة المتخصصة بالكامل في توفير حلول الطاقة المتجددة في السوق المحلي، وتساهم في خلق مستقبل أكثر استدامة لمصر. تعتمد الشركة على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتقديم حلول طاقة مستدامة ومبتكرة للمجتمعات بما يعمل على تحقيق الاستدامة البيئية بشكل عملي.

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نبذة عن شركة إنفنيتى

تأسست شركة إنفنيتي عام 2014 وتُعد الشركة المصرية الوحيدة المتخصصة بالكامل في توفير حلول الطاقة المتجددة في السوق المحلي. تقوم الشركة بتطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة وإقامة مشروعات بكافة الأحجام وفي العديد من القطاعات. وعلى مدار ما يقرب من 10 سنوات، تمكنت إنفنيتي من أن تصبح في مقدمة الشركات الرائدة في مسيرة التحول لقطاع الطاقة وخلق مستقبل مستدام في مصر وأفريقيا، من خلال حلول الطاقة المجدية اقتصاديًا والتي تم تطويرها بكل دقة لتيسير الحصول على طاقة كفء ومستدامة للجميع. وحتى الآن، بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية لمشروعات الشركة حوالي 350 مليون دولار، بإجمالي قدرات تصل إلى 236 ميجاوات في ست مشروعات كبيرة عاملة في السوق المحلي. تعتمد الشركة على مصادر متنوعة في توليد الطاقة-مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل المخلفات لطاقة، بالإضافة لتقديم خدمات توزيع الطاقة وحلول شحن السيارات الكهربائية على 3 مستويات: مستوى المدن والبنية التحتية، الحلول التجارية والصناعية، والحلول المقدمة للمنازل. تقدم الشركة أيضًا حلولًا متكاملة للهندسة والمشتريات والإنشاءات، بما في ذلك حلول التصميم والمشتريات والإنشاءات والتشغيل التجريبي لمحطات توليد الطاقة وحلول توليد الطاقة الشمسية في أماكن انتظار السيارات وفوق الأسطح، إلى جانب خدمات التشغيل والصيانة من أجل زيادة عوائد مالكي مشروعات الطاقة الشمسية. إنّ خدمات إنفنيتي لإدارة أصول توليد الطاقة تضمن تحسين الأداء الإداري والمالي على مدار العمر الإنتاجي للمشروع. و تُعد شركة إنفنيتي من أكثر الشركات المصرية إسهامًا في مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يمثل أكبر مجمع لتوليد الطاقة الشمسية في أفريقيا بإجمالي قدرات توليد تصل إلى 1465 ميجاوات. ومنذ عام 2018، قامت شركة إنفنيتي بتأسيس أكبر شبكة لشحن السيارات الكهربائية في مصر تضم 90 محطة للشحن بها 300 نقطة شحن في 10 محافظات.

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