المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت شركة إنسوليت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PODD)، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا مضخات الأنسولين اللاسلكية ومصنّعة نظام إدارة الأنسولين أومنيبود®، اليوم عن افتتاح مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الواقع في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وسيضم المقر الإقليمي الجديد جميع القيادات الإقليمية والوظائف التشغيلية لشركة إنسوليت، ليكون المركزَ الرئيسيَّ للتواصل السريري، وتطوير الشراكات، والوصول إلى الأسواق، واستقطاب المواهب في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تُعدّ المملكة العربية السعودية من بين الدول التي تشهد أعلى معدلات الإصابة بداء السكري على مستوى العالم، مما يجعل التصدي لهذا المرض أولوية متزايدة الأهمية لمنظومة الرعاية الصحية في المملكة. وفي إطار جهود القطاع الصحي في المملكة لتطوير نموذج رعاية أكثر مرونةً وابتكارًا، تتنامى الحاجة إلى شراكات فاعلة مع شركاء صناعيين راسخين؛ وفي هذا السياق، يأتي مقر شركة إنسوليت في الرياض استجابةً مباشرة لهذه الحاجة.

وفي هذا الإطار، قال برنارد بريسوليه، المدير العام لشركة إنسوليت في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "يُعدّ افتتاح مقرنا الإقليمي في الرياض من أبرز التزامات إنسوليت في هذه المنطقة. إذ يُمكّننا هذا الحضور الإقليمي من تجاوز مجرد التواجد التجاري إلى شراكة حقيقية ومستمرة مع المنظومة الصحية والمؤسسية في المملكة العربية السعودية. كما يُهيئ هذا الحضور الظروفَ المناسبة للعمل المشترك على مسارات الرعاية، والتعليم السريري، وبرامج وصول المرضى، ودمج حلول الصحة الرقمية في البنية التحتية للرعاية الصحية القائمة، مما سيغيّر في نهاية المطاف طريقة عملنا مع المجتمعات التي نسعى لخدمتها".

وبهذه المناسبة، استضافت شركة إنسوليت فعالية إطلاق رفيعة المستوى في المملكة العربية السعودية في الثامن من مايو، أكدت خلالها على التزامها بإتاحة أحدث التقنيات المرتبطة بمرض السكري والابتكار السريري للمنطقة.

وشهد الحدث حضور نخبة من الأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية، الذين شاركوا في مناقشات بقيادة خبراء حول التجربة الأولية مع جهاز أومنيبود 5، باعتباره أول نظام هجين مغلق الحلقة بدون أنابيب، فضلًا عن أساليب تطبيق الأدلة السريرية الواقعية في الممارسة اليومية في المملكة العربية السعودية. وقد جسّد البرنامج التزامَ شركة إنسوليت الاستراتيجي بالحضور في المملكة، ودورها في توسيع نطاق الوصول إلى رعاية الجيل القادم لمرضى السكري في جميع أنحاء المنطقة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد المهذل، المدير الطبي للمركز التخصصي لعلاج السمنة والغدد الصماء والاستقلاب في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض: "يتطلع مرضى السكري من النوع الأول في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى حل مبتكر كجهاز أومنيبود 5. ومع تواصل مسيرة تطوير معايير رعاية مرضى السكري في المنطقة لتستوعب تقنيات متقدمة تُحسّن المآلات العلاجية، فإن طرح جهاز أومنيبود 5 يمثل خطوة نوعية من شأنها تحسين جودة الحياة للعديد من المرضى وعائلاتهم".

يُعد جهاز أومنيبود 5 لتوصيل الأنسولين الآلي (AID) من أبرز المنتجات التي توفرها شركة إنسوليت في المملكة، وهو مضخة أنسولين لاسلكية قابلة للارتداء، وهو المنتج الرئيسي للشركة، صُمِّم لتمكين مرضى السكري من النوع الأول من تحسين الإدارة اليومية لمرضهم.

يُبسّط جهاز أومنيبود 5 إدارة مرض السكري، وقد أثبت فعاليته في ضبط مستوى السكر في الدم، بما في ذلك تحسين الوقت الذي يبقى فيه المستوى ضمن النطاق المستهدف وخفض نسبة الهيموجلوبين السكري (HbA1c)، وذلك عبر تعديل جرعة الأنسولين تلقائيًا كل خمس دقائق، مما يُغني عن الحاجة إلى الحقن اليومية المتعددة (MDI)¹. ويتميز جهاز أومنيبود 5 بمقاومته للماء2، وصغر حجمه، وسهولة ارتدائه، ليكون أول نظام لمساعدة توصيل الأنسولين بدون أنابيب، إذ يتصل بمستشعر ويُعالج ارتفاعات السكر بشكل استباقي، ويحمي من انخفاضاته، ليلًا ونهارًا3،4.

أما على صعيد دعم الأطباء، فيدعم جهاز أومنيبود 5 منصة إدارة البيانات Discover™، التي توفر رؤى علاجية منظّمة تُمكّنهم من اتخاذ قرارات استباقية مبنية على البيانات لجميع فئات مرضاهم.

يُستخدم جهاز أومنيبود 5 لدى مرضى السكري من النوع الأول ابتداءً من عمر السنتين، ويتوافق مع مستشعر أبوت فري ستايل ليبري 2 بلس ومستشعر ديكسكوم جي 7 في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، ومع مستشعر ديكسكوم جي 7 في قطر.

نبذة عن شركة إنسوليت

شركة إنسوليت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PODD)، ومقرها الرئيسي في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، شركة رائدة في مجال الأجهزة الطبية، تُكرّس مهمتها لتسهيل حياة مرضى السكري وغيرهم عبر منصة منتجاتها "أومنيبود". يوفر نظام إدارة الأنسولين "أومنيبود" بديلًا فريدًا لطرق توصيل الأنسولين التقليدية. وبفضل تصميمه البسيط القابل للارتداء، يوفر هذا الجهاز الخالي من الأنابيب توصيلًا مستمرًا للأنسولين لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، دون الحاجة إلى الحقن اليدوية. يُعدّ نظام "أومنيبود 5" الآلي لتوصيل الأنسولين الابتكارَ الأبرز لشركة إنسوليت، إذ يتكامل مع جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر لإدارة مستوى السكر في الدم دون الحاجة إلى حقن متعددة يومية أو وخز الأصابع، ويمكن التحكم به عبر هاتف ذكي متوافق في الولايات المتحدة أو عبر وحدة التحكم "أومنيبود 5". كما تستفيد إنسوليت من التصميم الفريد لجهازها "أومنيبود"لتطوير منصة تقنية لتوصيل أدوية أخرى غير الأنسولين تحت الجلد في مجالات علاجية مختلفة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقعين الإلكترونيين: Insulet.com أو omnipod.com.

