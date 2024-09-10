أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة" إنسبشن"، التابعة لمجموعة "جي42"، المتخصّصَة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عن إضافة نَموذَجَيْ الذكاء الاصطناعي التوليدي "جيس70B" و "K2-Diamond-Chat" إلى تطبيق "دردشة جيس" الهاتفي، فضلا عن تزويده بخدمات تدعم المحتوى الصوتي باللغة العربية.

وسترفع هذه الخطوة من عدد نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجودة في تطبيق "دردشة جيس" إلى ثلاثة نماذج، أصغرها نموذج "جيس 30B " الذي يحتوي على 30 مليار بارامتر ويتميز بسرعة استجابته في تقديم الإجابات وتوليد البيانات. والنموذج الثاني هو "جيس70B " المكوَّن من 70 مليار بارامتر ,والذى تم إطلاقه كجزء من 20 نموذجًا آخر من نماذج جيس وهو يتميز بقوة عالية في توليد إجابات دقيقة ومناسبة حسب السياق المطلوب. وثالث نموذجٍ "K2-Diamond-Chat"، وهو مصمم لتسهيل تَعامل المستخدمين مع المسائل والرموز الرياضية المعقدة، كتبسيط صياغة المعادلات الجبرية، وحسابات التفاضل.

والجدير بالذكر أن نموذج "جيس70B" تم تدريبه على أكبر قاعدة بيانات لغوية عربية، ما يجعله النموذج الأفضل من نوعه للمستخدمين باللغة العربية، فيما يعُد نموذج "K2-Diamond-Chat" ثمرة التعاون المشترك بين شركة إنسبشن وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهو مكوّن من 65 مليار بارامتر.

علاوة على ذلك، يوفر التحديث الجديد لتطبيق "دردشة جيس" خدمة تحويل الكلام الصوتي العربي من مختلف اللهجات إلى نص مكتوب، وكذلك تحويل النص المكتوب إلى كلام طبيعي.

وفي هذا الصدد، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة إنسبشن، أندرو جاكسون: "نسعى لتقديم حلول تقنية واسعة النطاق ومتطورة تخدم المجتمع الناطق بالعربية، ولذلك أَتَحْنا نموذج "جيس70B" المتقدم لأكبر عدد ممكن من الأشخاص الساعين للاستفادة من القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي التوليدي على هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ليكون مناسباً لاستخدامهم الصوتي أو المكتوب، ومن أي مكان سواء في العمل أو المدرسة". وأضاف جاكسون: "شراكتنا مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تُركّز على تطوير نماذج لغوية تناسب العديد من التخصصات، فمن خلال الجمع بين خبرتنا في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التطبيقي سنتمكن من تطوير منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي تُبسّط العمليات المعتمدة على البيانات في العديد من قطاعات الأعمال والمجالات المختلفة، وسنواصل تطوير جيس باعتباره النموذج اللغوي الكبير الرائد للدول الناطقة باللغة العربية لضمان بقاء نماذجنا في طليعة الابتكار الذي يقدم الجودة

والأداء ".

ومن جانبه، قال رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي، إريك زينغ: "إن ما نعلن عنه اليوم يعد علامة فارقة في مهمتنا نحو تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي تعود بالنفع على المجتمع ، ومن خلال شراكتنا مع شركة "إنسبشن"، سنعمل بشكل وثيق على أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء نماذج لغوية ومجالية مبتكرة ذات تأثير كبير ".

تماشياً مع التزام شركة "إنسبشن" بالذكاء الاصطناعي العادل، يتوفر تطبيق"دردشة جيس" مجاناً على أنظمة التشغيل الخاصة بالآيفون (iOS) و أندرويد، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني https://jais.inceptionai.ai مما يضمن أن تكون تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة للشركة متاحة للجميع.

حول شركة "إنسبشن"

هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي42"، وهي متخصصة في تطوير منتجات وحلول تقنية متقدمة تعتمد بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي، وموجهة لمجالات متخصصة عبر مختلف اللغات والقطاعات، بهدف تحسين الكفاءة والتغلب على تحديات الأعمال. مستفيدة في ذلك من أحدث الأبحاث والنماذج والأنظمة المبتكرة التي يتم تطبيقها في مختلف المجالات.

حول جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي هي جامعة بحثية للدراسات العليا تركز على الذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر والتقنيات الرقمية في مختلف القطاعات الصناعية. تهدف الجامعة إلى تمكين الطلاب والشركات والحكومات من تعزيز الذكاء الاصطناعي كقوة عالمية للتقدم الإيجابي. تقدم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي برامج دراسية مختلفة مصممة لمتابعة المعرفة والمهارات المتقدمة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك علوم الكمبيوتر، والرؤية الحاسوبية، والتعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، والروبوتات.

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