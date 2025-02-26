دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إم جي إس للتطوير العقاري، الشركة العقارية المرموقة، عن إطلاق مرحلة جديدة من مشروع إيدج ووتر ريزيدنسز، وهو مشروع عقاري حصري على الواجهة البحرية يقع في جزر دبي، الوجهة الهادئة والفاخرة التي توفر أسلوب حياة مميز. وقد تم بيع المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بالكامل تقريباً، حيث لم يتبقَّ الآن منهما سوى عدد قليل من الوحدات.

ويجمع هذا المشروع المتميز بين اللمسات الحديثة المعاصرة، وإطلالات ساحلية خلابة ووسائل راحة عالمية المستوى، مع بنية تحتية متطورة في المنطقة المحيطة، ما يوفر للسكان إمكانية الوصول إلى مجموعة من التاجر والمطاعم وخيارات الترفيه.

وتعد شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية الرائدة ضمن مجموعة متروبوليتان، شريك المبيعات والتسويق الحصري لهذا المشروع.

وفي تعليقه على هذا المشروع، قال مهاب سمك، المدير التنفيذي للمشاريع الحصرية والمشاريع قيد الإنشاء في شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: "يجسد مشروع إيدج ووتر ريزيدنسز قمة الفخامة على الواجهة البحرية في دبي. وهو يقع في جزر دبي الشهيرة، ويوفر للسكان إمكانية الوصول إلى خط ساحلي يمتد لمسافة 40 كيلومتراً، و21 كيلومتراً من الشواطئ الرملية، وتسعة مراسي حصرية، و80 فندقاً عالمياً، وملعب جولف، وفلل فائقة الفخامة. ويعد هذا المشروع وجهة مثاليةً لأفراد والمستثمرين الذين يسعون خلف تجربة حياة راقية في واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة والواعدة في دبي، لما تقدمه من مطاعم فاخرة وتجارب تسوق راقية ومنتجعات صحية وشواطئ جديدة في غاية الروعة".

هذا ويقع مشروع إيدج ووتر ريزيدنسز على بعد 50 متراً فقط من الشاطئ، مما يتيح لقاطنيه إطلالات خلابة على الواجهة البحرية وأنشطة شاطئية متميزة. وتشمل المرافق الخارجية في المشروع حوض سباحة للأطفال، وملعباً لتنس البادل، ومساراً للجري، وصالة رياضية في الهواء الطلق، وطاولات تنس، وممراً للجلوس، وملعباً للأطفال، ومساحة لممارسة اليوجا ومنطقة هادئة للاسترخاء. كما تتضمن المرافق الداخلية قاعة لعب للأطفال، وصالة لياقة بدنية تحتوي على غرف لتغيير الملابس للرجال والنساء، وقاعات للاجتماعات ومساحات للعمل المشترك.

يتألف المشروع من ثلاثة أبراج فخمة وأنيقة مكونة من 12 طابقاً مع طابقين أرضيين للخدمات، ويتميز بما يلي:

شقق شبه مجهزة بغرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم، مع أجهزة مطبخ عالية الجودة من شركة بوش.

إطلالات خلابة على الخليج العربي وملاعب جولف يمكن رؤيتها بدءاً من الطابق الخامس.

مجموعة رفيعة المستوى من وسائل الراحة الداخلية والخارجية المصممة لتوفير أعلى مستويات الرفاهية والاستجمام والاسترخاء.

جدير بالذكر أن تنفيذ هذا المشروع يتم بالكامل من قبل شركة إم جي إس للتطوير العقاري، وهي شركة عقارية مرموقة معروفة بالتزامها الراسخ بالتميز والابتكار والاستدامة. وبفضل سجلها الحافل في توفير مساحات معيشية فاخرة ومستقبلية، أبرمت إم جي إس للتطوير العقاري شراكة مع AYENK، شركة الهندسة المعمارية العريقة في ميامي، والمشهورة بخبرتها المميزة في تصميم الواجهات البحرية الفاخرة. وقد نجح الطرفان معاً في تقديم تحفة فنية توازن بشكل مثالي بين الأناقة والعملانية.

الأسعار:

شقق بغرفة نوم واحدة (من 646 إلى 1,477 قدم مربع): بسعر يبدأ من 1.68 مليون درهم إماراتي.

شقق بغرفتي نوم (من 1,081 إلى 2,162 قدم مربع): بسعر يبدأ من 2.50 مليون درهم إماراتي.

شقق بثلاث غرف نوم (من 1,533 إلى 3,576 قدم مربع): بسعر يبدأ من 3.25 مليون درهم إماراتي.

وتوفر الشركة خطة دفع مرنة وجذابة بنسبة 35/65 مع توقعات بالبدء بتسليم الوحدات في الربع الأخير من عام 2026.

حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

ليجو جوني

ليدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

هاتف: +971 4 817 0394 | جوال: | +971 50 453 7023 lejo.johnny@leidar.com

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