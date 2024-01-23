- واحدة من العديد في سلسلة استحواذات تقوم بها "جرين دوم القابضة" للاستفادة من فرص النمو في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشرق الأوسط -

- "لوجكس" هي الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية المبرّدة في دولة الإمارات العربية المتحدة –

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "جرين دوم القابضة" من خلال شركتها التابعة "إليت"، وهي شركة استثمارية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية مملوكة من قبل قادة إقليميين في القطاع، اليوم، عن إتمام أحدث تحركاتها الاستراتيجية بنجاح من خلال الاستحواذ على شركة "لوجكس"، الشركة اللوجستية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الخدمات اللوجستية المبرّدة. وتمثل هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات علامة فارقة أخرى لشركة جرين دوم القابضة تسهم في تعزيز مكانتها في السوق وتوسيع رقعة خدماتها.

بهذه المناسبة، قال السيد محمد شرف، الرئيس التنفيذي لـشركة "جرين دوم القابضة": "نحن سعداء بالترحيب بشركة "لوجكس" في مجموعة "جرين دوم". ويمثل هذا الاستحواذ خطوة كبيرة إلى الأمام في مهمتنا لإعادة تشكيل قطاع الخدمات اللوجستية. ومن شأن سجّل شركة "لوجكس" الحافل بالإنجازات وحضورها القوي في السوق أن يعزّزا من قدرات شركة "جرين دوم"، مما يتيح لنا تقديم حلول أكثر شمولاً وابتكاراً لعملائنا".

وقد برزت شركة "لوجكس" كلاعب رئيسي في مجال اللوجستيات، حيث تفتخر بفريق متخصص يضم أكثر من 150 موظفاً موهوباً وشبكة قوية تضم أكثر من 70 شريكاً، مع نسبة نجاح مبهرة تبلغ 99٪ واحتفاظ بالشركاء بنسبة 100٪، حيث رسخّت "لوجكس" مكانتها كمنظمة موثوقة ومرتكزة على العملاء في هذا المجال.

تهدف "جرين دوم" من خلال استحواذها على "لوجكس" إلى الاستفادة من خبرتها ومواردها وتأثيرها في السوق لزيادة تعزيز الخدمات اللوجستية التي تقدمها لعملائها. وتتماشى عملية الاستحواذ هذه مع الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الشركة في البنية الأساسية والمتمثلة في بناء قوة متكاملة للخدمات اللوجستية، والاستفادة من فرص النمو الإقليمية والعالمية.

وأعرب السيد عبد السامي خان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "لوجكس" عن ثقته في عملية الاستحواذ، قائلاً: "إنّ الانضمام إلى "جرين دوم القابضة" يُعدّ فرصة هائلة لشركة "لوجكس". ونحن نتشاطر رؤية مشتركة لتقديم خدمات لوجستية استثنائية ودفع عجلة الابتكار في هذا المجال. وبدعم من شركة "جرين دوم"، فإننا واثقون من أننا نستطيع الارتقاء بأعمالنا إلى آفاق جديدة ومواصلة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لشركائنا وعملائنا."

وقال السيد هشام البحار، المدير التنفيذي لمجموعة "إليت برايم القابضة"، الشركة المشغّلة، "يشكّل الاستحواذ على شركة "لوجكس" خطوة استراتيجية تتماشى تماماً مع إستراتيجية النمو لدينا. إنّ خبرتهم في اللوجستيات مع خاصية التحكم في درجة الحرارة تكمل المجموعة الحالية لدينا، مما يمكّننا من تقديم مجموعة أوسع من الخدمات المتخصصة لعملائنا."

وأضاف قائلاً: "إننا متحمسون للفرص التي يتيحها هذا الاستحواذ، ونتطلع إلى دمج "لوجكس" بسلاسة في عملياتنا. تدرك شركة "إليت" إمكانات النمو الهائلة في سوق الخدمات اللوجستية المبرّدة، وهي في وضع جيد يمكّنها من الاستفادة من هذا التوجه. ونحن لا نزال ملتزمين بتقديم حلول لوجستية استثنائية تلبي المتطلبات المتطورة للسوق وتوفر قيمة لا مثيل لها لعملائنا."

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تم إرسال هذا البيان الصحفي بواسطة وكالة ماسيف ميديا للعلاقات العامة الإلكترونية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://massivemediame.com

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نادين سليم

مدير العلاقات العامة، شركة "إليت"

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