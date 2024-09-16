دبي، الإمارات العربية المتحدة: باشرت شركة "إل.إي.كيه للاستشارات" المتخصّصة بالخدمات الاستشارية الاستراتيجية، توسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تلبية الطلب المتزايد وتعزيز إمكاناتها ودعم نمو عملائها في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعمان والكويت.

وبعد سنوات عدّة من خدمة عملائها في دول الخليج من مكاتب دولية، تعمل "إل.إي.كيه للاستشارات" اليوم على تعزيز وجودها في المنطقة من خلال انشاء مكتب جديد في العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى توسيع حضورها في دولة الإمارات بإنشاء مكتب آخر في أبوظبي.

وكانت الشركة قد حصلت مؤخراً على ترخيص مزاولة أعمالها في السعودية، ما أتاح لها تقديم عروض وعمليات إضافية لعملائها في المنطقة وتوفير المزيد من خبراتها المعمّقة في قطاعات عديدة، وبشكل خاص التعليم والرعاية الصحية والنقل.

الشريك والمدير العالمي لشركة "إل.إي.كيه للاستشارات"، كلاي هيسكيت، صرّح بقوله: "نمت أعمالنا في دول الخليج خلال السنوات الأخيرة، وثمة طلب متزايد في هذه الدول المزدهرة على الرؤى الاستراتيجية والخبرة القطاعية لشركتنا. ونحن متحمسون لتعزيز قدراتنا في المنطقة وإجراء استثمار طويل الأجل في دول الخليج لدفع النمو والقيمة للشركات الإقليمية. كما نتطلع قدماً إلى العمل مع العملاء الحاليين والجدد لمواجهة أهم التحديات الاستراتيجية والتشغيلية التي يواجهونها وخلق فرص عمل قيّمة للمواهب المحلية".

الجدير بالذكر أنّ "إل.إي.كيه للاستشارات" وظفت على مدى أكثر من أربعة عقود كفاءاتها الأساسية في البحث والمقارنة والنمذجة والتحليل وتطوير الاستراتيجيات لدعم كبار صناع القرار في التعامل مع التحديات الاستراتيجية والتجارية والتشغيلية المعقدة، وذلك عبر خبرات لا مثيل لها وسجل حافل بالنجاحات. وتضم لائحة عملاء الشركة مؤسسات كبرى وهيئات حكومية وصناديق ثروات سيادية التي تتوقع الشركة نموها بشكل كبير في السنوات المقبلة.

واعتماداً على شبكتها العالمية من الشركاء المدمجين والمتنوّعين والمتعاونين، وخبراتها العميقة في التقنيات ونماذج وبيئات الأعمال للأسواق الإقليمية والعالمية، تهدف "إل.إي.كيه للاستشارات" إلى تطوير حلول لقطاعاتها الرئيسية في التعليم والرعاية الصحية والنقل من أجل ضمان النجاح طويل الأجل لعملائها الجدد والحاليين في المنطقة.

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