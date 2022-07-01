· تتخصص إكس واي بتزويد العلامات التجارية العالمية الفاخرة بحلول تقنية رائدة للتجارة

· تجربة مرنة ومتطورة لكافة عملاء التجزئة

نيويوورك - أعلنت شركة "إكس واي" المتخصصة بابتكار حلول تقنية رائدة لتجارة التجزئة، عن نجاحها في إغلاق أول جولة تمويل مع شركة "مونتا فيستا كابيتال" التي تُعد من كبريات شركات التمويل الجريء في العالم. حيث أكدت الشركة أن مبلغ التمويل سيستخدم لتسريع الطرح العالمي للمنصة المتكاملة التي تعمل عليها الشركة لخدمة سوق التجزئة للسلع الفاخرة. هذه المنصة الشاملة التي توفر لمنتجي هذه السلع حلاً متكاملاً لرقمنة مؤسساتهم وإدارة عمليات البيع بدءاً من إدارة البيانات والمخزون، مروراً بتنفيذ طلبات الشراء، وصولاً إلى التسويق والتجربة الشاملة للعملاء.

حيث تؤمن الشركة أن سوق السلع الفاخرة يتطلب أن تكون العلامة التجارية قادرة على منح عملائها تجربة شاملة ومتكاملة لا تضاهى، بغض النظر عن مكان العميل، أو كيفية طلبه للسلعة، حيث أن حلول التجزئة الحالية تتسم بالبطء ولا يمكنها دمج كافة تفاصيل العمليات لبناء رؤية متكاملة عن سلوك العميل وتفضيلاته وتجربته مع العلامة التجارية سواء عبر المنصات الرقمية أو بشكل مباشر في مراكز البيع.

تم تصميم منصة إكس واي للتجزئة بهدف تلبية احتياجات سوق السلع الفاخرة بشكل كامل، حيث توفر لهؤلاء حلاً متكاملاً لرقمنة العمليات على المستوى العالمي وبطريقة مركزية.

يقول روجر كراكوف، الشريك الأساسي في مونتا فيستا كابيتال: "يتوقع أن يبلغ حجم سوق السلع الفاخرة في العام 2026 ما يصل إلى 296.9 مليار دولار، وللأسف فقد تم إهماله بشكل كبير من قبل مطوري ومزودي الخدمات التقنية. اليوم يحتاج تجار

التجزئة في هذا القطاع لحلول متكاملة تساعدهم على تنمية أعمالهم أسوة بعمالقة التجارة الإلكترونية اليوم، الفارق الوحيد هنا يكمن في التخصيص، حيث يجب أن تراعي هذه الحلول، الشخصية الفريدة لعميل هذا السوق. شركة إكس واي باختصار جاءت لملء هذا الفراغ بمنتج عالي الجودة لتقود تجارب التجزئة في سوق السلع الفاخرة في المستقبل.

منذ تأسيسها، نجحت "إكس واي" بنيل ثقة العديد من كبريات العلامات التجارية الفاخرة، آخرها كانت علامة ISAIA المعروفة التي استعانت بـ إكس واي لتوحيد عملياتها عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، والمنشورات الدعائية، وإدارة المخزون، وكافة تفاصيل العمليات التشغيلية لمنح العملاء تجربة متكاملة سلسلة ومشوقة وعبر منصة واحدة فقط، الأمر الذي ولَّد فرصاً جديدة للتوسع لهذا العلامة الفريدة.

جيانلوكا إيزيا، الرئيس التنفيذي لـ ISAIA يقول: بفضل الحلول المتطورة التي قدمتها شركة إكس واي، أصبح بإمكان متاجرنا التعامل مع كافة السيناريوهات وتعزيز إقبال العملاء على منصاتنا الإلكترونية والأجهزة النقالة وتنفيذ العمليات بسرعة تتجاوز 300% مقارنة بالسابق. يمكننا اليوم نشر مجموعاتنا الجديدة حول العالم بنفس اللحظة، وإجراء العروض في كل مكان في آن معاً، فضلاً عن إعداد التقارير الضريبية لكل سوق بشكل مباشر، الأمر الذي انعكس على معدل الربحية بشكل ملحوظ. نحن فخورون بشراكتنا مع إكس واي، وسعداء بمستوى الخدمة والابتكار الذي يقدمونه كل يوم".

من جانبها، صرحت سوزان جيفرز، الرئيس التنفيذي لشركة إكس واي أن المنافسة في سوق السلع الفاخرة يتطلب من تجار التجزئة والعلامات التجارية، اتباع نهج جديد لبناء نظام أساسي مركزي لاستبدال تطبيقاتهم المختلفة، لقد قمنا في إكس واي بتطوير هذا النظام الأساسي مع واجهة استخدام غاية في السهولة والمرونة التي تجعلها قابلة للتطوير بشكل دائم، وقادرة على دمج سلاسل التوريد، مع قنوات المبيعات، والمدخلات الأخرى للصناعة، لتقديم تجربة عملاء مبهجة تنعكس إيجاباً على إيرادات الأعمال.

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نبذة عن شركة إكس واي للتجزئة:

توفر شركة إكس واي للتجزئة حلاً موحداً لنقاط البيع والتجارة الإلكترونية، حيث توفر لتجار التجزئة في كافة أنحاء العالم، طريقة سلسلة لتبسيط العمليات متعددة القنوات، وتعزيز العلاقات الأكثر جدوى والأكثر ربحية مع عملائهم. وقد تبنت العشرات من العلامات التجارية الرائدة مثل أرماني وISAIA الحلول التي تقدمها إكس واي لرقمنة مؤسساتها وإدارة عمليات البيع بالتجزئة العالمية بأكملها بدءًا من اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيانات وإدارة المخزون وتلبية الطلبات، وصولاُ إلى إضفاء الطابع الشخصي على تجربة العملاء والتسويق. تعمل المنصة أيضًا على تعزيز التجارة من خلال تمكين تجار التجزئة من تلبية الطلبات عبر الإنترنت بشكل أسرع بـ 300% مقارنة بالحلول المتوفرة حالياً. يقع المقر الرئيسي لشركة إكس واي للتجزئة في نيويورك وميلانو، وتعمل في 23 دولة حول العالم، وقد أغلقت بنجاح مؤخراً أول جولاتها التمويلية مع مؤسسة مونتا فيستا كابيتال.