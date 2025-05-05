وقعت شركة إكسيد، العلامة التجارية المميزة للسيارات الفاخرة، اتفاقية شراكة رسميًا في 23 يناير 2025 مع مجموعة الغرير التي تُعدّ أحد أهمّ وأنجح التكتّلات التجارية نفوذاً في الشرق الأوسط.

يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في استراتيجية التوسع لشركة إكسيد، حيث تقدم أحدث تقنيات السيارات والمركبات الفاخرة لقاعدة أوسع من الجمهور في المنطقة.

تحالف قوي: بين شركة إكسيد ومجموعة الغرير

رسخت مجموعة الغرير، وهي مجموعة أعمال بارزة تتمتع بخبرة تمتد لعقود من الزمن في مختلف المجالات، مكانتها كشركة رائدة في قطاع السيارات في الشرق الأوسط. وبفضل تواجدها القوي والمتميز في السوق، وفهمها العميق لاحتياجات المستهلكين، تستعد مجموعة الغرير لدفع نجاح شركة إكسيد في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم للعملاء تجربة علامة تجارية متميزة وخدمات على أعلى مستوى.

نبذة عنا: إكسيد علامة تجارية مميزة جديدة تجمع بين ثقافة السيارات الأوروبية مع أحدث تقنيات التصنيع الذكية التي تشتهر بها الصين اليوم لتجمع أفضل ما في العالمين. صُممت سيارات إكسيد من قبل خبراء أوروبيين ويتم إنتاجها في مرافق مؤسسة أنشأتها شركة صينية، مع الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير الجودة العالمية. تتعاون إكسيد أيضًا مع شركات تصنيع السيارات العالمية، بما في ذلك الشركات المذكورة ضمن مجلة فورتشن لأفضل 500 شركة عالمية مثل إنتل و بوش وماجنا وغيرها. تتيح هذه الشراكات دمج مكونات عالمية في كل سيارة من سيارات إكسيد بما يتعدى حدود التصميم والتكنولوجيا والأداء، مع التركيز على الابتكار في المركبات عالية الجودة وتعزيز أدائها وجمال تصميمها.

تقديم تجربة سيارات جديدة إلى المملكة العربية السعودية

تقدم الشراكة القائمة بين شركتي إكسيد والغرير مجموعة رائعة من طرازات سيارات إكسيد الجديدة إلى السوق السعودية، والتي تتميز بخيارات تعمل بالوقود والسيارات الهجينة مثل:

أر إكس RX ، في إكس إف إل2 VX FL2 ، إل إكس إف إل LX FL ، تي إكس إل إف إل3 2023 - TXL FL3 كمجموعة من طرازات السيارات عالية الأداء التي تعمل بالوقود، والمصممة للراحة والفخامة وقدرات القيادة المتقدمة.

، في إكس إف إل2 ، إل إكس إف إل ، تي إكس إل إف إل3 كمجموعة من طرازات السيارات عالية الأداء التي تعمل بالوقود، والمصممة للراحة والفخامة وقدرات القيادة المتقدمة. آر إكس هايبرد RX Hybrid - وهي نسخة هجينة متطور توفر كفاءة وقود محسنة بلا منافس في الأداء .

- وهي نسخة هجينة متطور توفر كفاءة وقود محسنة بلا منافس في الأداء إطلاق العلامة التجارية الفرعية إكسلانتيكس، والتي تضم السيدان الكهربائية ES عالية الأداء، وسيارة الدفع الرباعي الفاخرة الموسعة ET ، مما يعيد تعريف مفهوم التنقل المستدام .

ولتعزيز حضور العلامة التجارية بشكل أكبر، تخطط شركتي إكسيد ومجموعة الغرير لتجهيز ثلاث صالات عرض جديدة بحلول عام 2025 في المدن الرئيسية بالمملكة، مما يوفر للعملاء تجربة ملهمة وتفاعلية مع أحدث ابتكارات إكسيد العالمية.

شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الهجينة المتقدمة وتقنيات توسيع النطاق

تقدم شركة إكسيد تقنيات رائدة للسيارة الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) والسيارة الكهربائية ذات المدى الموسع (REEV) من خلال طرازي RX وET ، في حين لا يزال تبني المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية في مراحله المبكرة، فإن هذه الطرازات تسد احتياجات السوق من خلال تقديم نطاقات قيادة أطول وكفاءة فائقة في استهلاك الوقود، وتلبي احتياجات السوق المحلية.

وعلى عكس السيارات الكهربائية التقليدية، تجمع السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) والسيارات الكهربائية ذات المدى الموسع (REEV) بين محركات تعمل بالوقود، مما يضمن السفر لمسافات طويلة دون انقطاع مع الاستفادة من مزايا المحركات الكهربائية. توفر هذه المركبات:

كفاءة وقود استثنائية: تتميز السيارات من طراز ET بكفاءة استثنائية مع استهلاك وقود يبلغ 6.4 لتر/100 كم فقط ومدى مذهل يبلغ 1180 كم .

تتميز السيارات من طراز بكفاءة استثنائية مع استهلاك وقود يبلغ 6.4 لتر/100 كم فقط ومدى مذهل يبلغ 1180 كم تسارع قوي: تتميز السيارات من طراز RX PHEV بنظام الدفع الرباعي وثلاثة محركات كهربائية وسرعة 0-100 كم/ساعة في 4.2 ثانية. تقدم هذه السيارة إمكانية التبديل السلس بين وضعي HEV/EV ونطاق من المدى الموسع الأفضل في فئته والذي يبلغ 150 كيلومترًا، مما ينافس العلامات التجارية الفاخرة والراقية .

تتميز السيارات من طراز بنظام الدفع الرباعي وثلاثة محركات كهربائية وسرعة 0-100 كم/ساعة في 4.2 ثانية. تقدم هذه السيارة إمكانية التبديل السلس بين وضعي ونطاق من المدى الموسع الأفضل في فئته والذي يبلغ 150 كيلومترًا، مما ينافس العلامات التجارية الفاخرة والراقية تكنولوجيا متقدمة داخل السيارة: تتميز قمرة القيادة بتطور أنظمة النقل الذكية ونظام القيادة الذاتية وتقنية ركن أوتوماتيكية من الجيل الأول للحصول على تجربة سلسة ومستقبلية، وتقديم أحدث حلول التنقل الذكية للسائقين السعوديين .

إكسيد والغرير: تخطيط مستقبل النقل في الشرق الأوسط

تمثل الشراكة بين شركة إكسيد ومجموعة الغرير أكثر من مجرد توسع تجاري - إنها تبلور الالتزام بإعادة هيكلة تصنيع السيارات في المملكة العربية السعودية. من خلال الجمع بين تكنولوجيا إكسيد المتطورة والابتكار مع الخبرة العميقة في السوق لدى مجموعة الغرير، يمكن للعملاء توقع عصر جديد من السيارات الفاخرة وحلول النقل المتقدمة وتجارب القيادة التي لا مثيل لها.

تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، يدعم هذا التعاون أهداف المملكة في التنويع الاقتصادي والاستدامة من خلال تقديم تقنيات متقدمة للسيارات الهجينة والكهربائية، مما يساهم في تقديم قطاع نقل يجمع بين "الفخامة والأناقة والذكاء".

تستعد شركة إكسيد ومجموعة الغرير لإعادة تعريف مستقبل القيادة الفاخرة في المنطقة مع إطلاق طرازات سيارات هجينة جديدة وصالات عرض حصرية وتقنيات سيارات لا مثيل لها. ترقبوا المزيد من الإصدارات حيث يسعى هذا التحالف القوي لصناعة السيارات في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق آفاق جديدة في عالم السيارات.

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