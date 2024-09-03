المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة إس إليفن التعليمية، الشركة الاستثمارية الرائدة المتخصصة في التنمية والتطوير من خلال الاستثمار في المشاريع والمبادرات التعليمية المبتكرة، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة يونيبال، المزودة الرائدة للمزايا الطلابية الحصرية و من المقرر أن تضيف هذه الشراكة قيمة غير مسبوقة من خلال عضوية يونيبال هيبا (المميزة) للطلاب الذين سيلتحقون بداية الفصل الدراسي الأول في سبتمبر الجاري بجامعة ستراثكلايد البحرين، والتي تمثل احد أهم المشاريع الحالية لشركة إس إليفن التعليمية.

وتعتبر عضوية يونيبال هيبا أكثر من مجرد بطاقة طالب—إنها بوابة إلى مزايا حصرية معترف بها عالميًا. مع عضوية هيبا، سيحصل الطلاب على بطاقة معترف بها دوليًا في أكثر من 120 دولة، مما يوفر لهم عروضًا حصرية لدى أكثر من 150,000 شريك عالميًا.

تتمتع هذه المكانة العالمية بدعم مباشر من منظمة اليونسكو ومعترف بها من قبل 150 مؤسسة حكومية حول العالم، مما يعزز قيمتها وموثوقيتها العالمية.

بالإضافة إلى نطاقها الدولي، تتميز عضوية يونيبال هيبا بأكبر شبكة من المزايا الطلابية، مما يوفر قيمة محلية وإقليمية. يمكن للطلاب الوصول إلى أكثر من 500 ميزة في البحرين والسعودية، مما يجعلها العضوية الطلابية الأكثر قيمة في المنطقة.

وفي هذه المناسبة، صرح الدكتور عبد الله السادة، المدير العام لشركة إس إليفن التعليمية: "إن التزام إس إليفن التعليمية بتحسين نمط حياة الطلاب في جامعة ستراثكلايد، البحرين، هو جزء من سياساتنا و نهجنا الذي يركز على الطلاب، حيث نقدم قيمة تتجاوز الجانب الأكاديمي. و نسعى باستمرار لتقديم نموذج تعليمي استثنائي، يهدف إلى إثراء العملية التعليمية في مملكة البحرين وتقديم خيارات عالمية متميزة للطلاب الذين يطمحون إلى صقل مهاراتهم ومواكبة أحدث التطورات المبتكرة علمياً وعملياً."

وأضاف: "بالتعاون مع يونيبال، نحن ملتزمون بتحقيق تجربة تعليمية مميزة لطلبتنا و نسعى دائما لتمكين الطلاب بالأدوات والموارد التي يحتاجونها لتحقيق النجاح، سواء على الصعيد الأكاديمي أو في مجالات أخرى."

وفي إطار تشكيل هذه الشراكة، علق علي العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة يونيبال” :فخورين بهذه الشراكة التي تتمركز على مبدأ رفع مستوى نمط حياة الطلاب. عضوية الهيبة للطلاب تربط الطلاب بشبكة واسعة من المزايا الحصرية في داخل و خارج البحرين و تتماشى بشكل مثالي مع التزام إس إليفن بتعزيز ثقافة التميز في حياة الطالب الجامعية".

الجديرُ بالذكر أن "جامعة ستراثكلايد" تعدّ صرحاً أكاديمياً مرموقاً يتمتع بسجلٍ حافلٍ يزيد على 200 عام في مجالات التعليم والبحث والابتكار ، وتعزيز التميز الأكاديمي ودعم التنمية المستدامة، وستعمل في البحرين على تكرار نموذجها الناجح في المملكة المتحدة والقائم على تطوير النظم المجتمعية والبيئية بما يخدم الابتكار والتقدم التكنولوجي عن طريق تحقيق التكامل والترابط بين القطاعات الصناعية والاقتصادية من جهة والتعليم الأكاديمي والتقني من جهة اخرى.

نبذة عن إس إليفن التعليمية:

شركة إس إليفن التعليمية هي شركة استثمارية رائدة تأسست في يناير ٢٠٢٤ تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم عن طريق الاستثمار في مبادرات تعليمية مبتكرة ذات أثر ومن خلال التعاون مع أفضل الخبرات العالمية والشراكة مع رواد وقادة الفكر التعليمي والنهج الأكاديمي والتقني والعملي بما يخدم جميع الأعمار. بالإضافة لترجمة الفهم العميق للتغيرات التي تطرأ على مشهد التعليم والعمل في مشاريع إس إليفن التعليمية وتعزيز شراكاتها.

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