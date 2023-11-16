قامت شركة إريكسون (NASDAQ: ERIC) بإطلاق وحدة تحكم نقل سحابية ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل وأتمتة شبكات الميكروويف وبروتوكول الإنترنت والشبكات الضوئية، مما يوفر لمقدمي خدمات الاتصالات حلاً متقدمًا لزيادة كفاءة شبكة النقل المتنقلة إلى أقصى حد.

تساعد وحدة تحكم أتمتة النقل الجديدة من إريكسون (Ericsson Transport Automation Controller) مقدمي الخدمات على مواكبة التحديات التي يمكن أن تؤثر على أداء الشبكة وحالتها وذلك عن طريق تمكين القرارات المستندة إلى البيانات. حيث أن ذلك من شأنه أن يحدد على الفور حالات التدهور والاستهلاك في الشبكات وكذلك مشكلات استخدام السعة ويوفر رؤى حول كيفية تحسين الأداء العام للشبكة. علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات يقلل من الأخطاء البشرية ويمكن من الاكتشاف المبكر للأعطال وإصلاحها، ويرجع الفضل في ذلك إلى تقنيات التحكم الآلي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

فلا تزال معظم مشكلات الشبكات تٌحل يدويًا مما يؤدي إلى تكاليف تشغيلية كبيرة ويزيد من مخاطر الأخطاء البشرية والمخاوف الأمنية المحتملة. وعلى الجانب الأخر، فإن الزيادة في حركة البيانات وتوقعات المستخدم للاتصالات عالية السرعة ذات زمن الانتقال المنخفض تدعو إلى نشر مواقع وأجهزة جديدة يتعين مراقبتها وإدارتها جنبًا إلى جنب مع المعدات القديمة.

بالإضافة إلى ذلك تعمل وحدة تحكم أتمتة النقل من إريكسون على تقليل تعقيد شبكة النقل وتعزيز كفاءة التشغيل والطاقة مع تحسين الأداء. ويتم ذلك عبر توفير إمكانية مراقبة الشبكة وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، مما يساعد مقدمي خدمات الاتصالات على فهم سبب حدوث المشكلات ومراقبة أداء الشبكة بشكل مستمر مما يساعد على اكتشاف أي حالات شذوذ في الأداء التي قد تحدث في الشبكة، مما يتيح التحكم الاستباقي في الشبكة مثل الصيانة الوقائية التي يمكن نشرها خلال ساعات وتوسيع نطاقها بسهولة حسب الحاجة لتناسب جميع أحجام الشبكات. ينتج عن ذلك انخفاض إجمالي تكلفة الملكية وتحقيق مرونة أعلى. كما أنها تتميز بسهولة الاستخدام والإدارة بفضل واجهة المستخدم البديهية المستندة إلى الإنترنت.

وفي هذا الصدد صرح ياري أوغستين، رئيس قسم أتمتة النقل في خطوط الإنتاج: “وحدة تحكم أتمتة النقل من إريكسون هي أحدث برامج الذكاء الاصطناعي السحابية التي تتيح لعملائنا رؤية وفهم عمليات التحكم الألى في شبكات الميكروويف وبروتوكول الإنترنت والشبكات الضوئية الخاصة بهم بسهولة وفعالية من حيث التكلفة. ويعد هذا البرنامج ثمرة لما يقرب من 50 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا الموجات الدقيقة، بالإضافة إلى أكثر من عقد من الأبحاث المكثفة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لشبكات النقل. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المنتج الجديد عبارة عن مزيج فريد من أداة التحليلات ووحدة التحكم في الشبكة المعرفة بالبرمجيات، مما يساهم في إنتاج شبكة نقل ذاتية التحسين والإصلاح."

هذا وتعمل وحدة تحكم أتمتة النقل من إريكسون من خلال ثلاثة إجراءات رئيسية ألا وهي:

المراقبة: تشمل عملية المراقبة الحصول على رؤية في الوقت الفعلي وجمع البيانات ومراقبة شبكة النقل عبر واجهة مستخدم بديهية قائمة على الويب مع لوحات المعلومات التفاعلية متعددة الدفق.

تشمل عملية المراقبة الحصول على رؤية في الوقت الفعلي وجمع البيانات ومراقبة شبكة النقل عبر واجهة مستخدم بديهية قائمة على الويب مع لوحات المعلومات التفاعلية متعددة الدفق. التحليل: يشمل عملية تحديد مشكلات الشبكة ومنع الانقطاع المحتمل ووقت التوقف عن العمل قبل أن تؤثر على المستخدمين من خلال التحليلات التنبؤية للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي.

يشمل عملية تحديد مشكلات الشبكة ومنع الانقطاع المحتمل ووقت التوقف عن العمل قبل أن تؤثر على المستخدمين من خلال التحليلات التنبؤية للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي. التصرف: يشمل الحفاظ على تشغيل شبكة النقل بسلاسة وكفاءة من خلال الأتمتة الذكية لحل المشكلات وتحسين الموارد.

ومن جانبه صرح جرانت ليناهان بصفته الشريك والمحلل الرئيسي في شركة ابليدور ريسيرش: " توفر خبرة إريكسون في مجال الراديو والتوصيل والميكروويف والتحليلات منصة قوية لوحدة التحكم في أتمتة النقل، حيث أن الجمع بين التكوين التلقائي وتحديد المسار والوظائف المتقدمة الأخرى جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOps) يساهم في دفع أتمتة النقل الذكية الداعمة لاستخدام المستهلكين والمؤسسات".

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لمزيد من المعلومات حول وحدة تحكم أتمتة النقل من إريكسون

الخصائص الرئيسية لوحدة التحكم في أتمتة النقل من إريكسون تشمل:

الذكاء والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي: يتضمن عمليات التحليل المتقدمة التي تعتمد على مراقبة شبكة النقل في الوقت الفعلي وجمع البيانات بشكل متكرر والتي يتم توفيرها من خلال الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي التي تم تطويرها باستخدام خبرة إريكسون في مجال النقل بتقنية الجيل الخامس.

سهولة التحليلات والأتمتة: التحليلات والأتمتة أصبحت سهلة حيث يمكن مراقبة شبكة النقل من خلال لوحة تحكم زجاجية واحدة مما يتيح التشغيل الآلي والتحكم الذكي عبر واجهة سهلة الاستخدام والتي تكون قائمة على الويب مع لوحات معلومات قابلة للتخصيص ومعالجات التكوين.

المرونة وقابلية التوسع: ولكون هذا المنتج سحابي فهو مصمم للاستخدام في مقر العميل مع القدرة على التوسع بسهولة من الشبكات الصغيرة إلى الكبيرة.

تعزيز التوحيد القياسي وإمكانية التطوير: منتج ذكاء اصطناعي قائم على المعايير ومتعدد المجالات ومصمم للتحكم المستقل عن المساهمين والتكامل السهل مع مكونات منتجات الغير وعقد النقل.

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات والشركات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والبرمجيات والخدمات السحابية، والحلول اللاسلكية للمؤسسات، ومنصة الاتصالات العالمية، والتقنيات والأعمال الجديدة، وذلك لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com