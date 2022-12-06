وقعت كل من شركة إربن لينز، إحدى شركات مجموعة إميل عبد الله للاستثمارات، وشركة سَفِلز، احدى أهم الشركات في مجال الاستشارات العقارية على مستوى العالم، اتفاقَا حصريًا تقوم سَفِلز بمقتضاه بتقديم خدمات الاستشارات الاستراتيجية وخدمات مراجعة التصميم لكافة مشاريع إربن لينز؛ ليفيلز وإيست لين ومشروعهم قيد الطرح بشارع التسعين الشمالي في القاهرة الجديدة. حضر مراسم توقيع الاتفاق المهندس فادي إميل عبدلله، الرئيس التنفيذي لشركة إربن لينز، والمهندس شادي إميل عبدلله، مدير العمليات في إربن لينز، وحامد فتوح، المدير العام للشركة وكاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر، إلى جانب زينب عادل، رئيسة قسم الاستشارات الاستراتيجية في سَفِلز وعمر عبد العزيز، مدير المشروع.



رغم أن إربن لينز لم تطلق عملياتها في مصر إلا هذا العام فقط، فقد توسعت الشركة بشكل كبير عبر تنفيذ ثلاثة مشاريع ضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وبإجمالي استثمارات بلغ 11 مليار جنيه مصري. و تقوم الشركة بدراسة خطواتها المستقبلية بعناية، والشروع في تنفيذ المشاريع الجديدة التي تتماشى مع رؤيتها.



احتفى المهندس فادي إميل، الرئيس التنفيذي لشركة إربن لينز، بالشراكة قائلاً: "البروتوكول الذي وقعناه مع شركة سَفِلز يهدف إلى الاستفادة من خدماتها الاستشارية، كما أنه جزء من خطة الشركة لتطوير رؤيتها لسوق العقارات، وكذلك تطوير أداء منصاتها وتعزيز مفهوم البناء الحديث والمتكامل. يُعد هذا الاتفاق نقلة نوعية نحو تحقيق استراتيجية الشركة في التوسع والاستعانة بالمتخصصين والخبراء لتقديم حلول متكاملة وإدارة كفؤة لمشروعاتنا.



ستعمل سَفِلز على أن توفر لإربن لينز دراسة شاملة للسوق ومزيج مناسب من المُستأجرين واستراتيجية تأجير لمشاريع إربن لينز الثلاث، ليفيلز وإيست لين و مشروعهم قيد الطرح بشارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس. ستعرض سَفِلز على إربن لينز شروط التأجير المقترحة لكافة وحداتها التجارية. بالإضافة إلى تقديم خدمات مراجعة التصميم، لضمان أن يتسم مُخطط المشروع بالكفاءة وسهولة الوصول إليه، إلى جانب تقديم التوصيات بشأن الخدمات ووسائل الترفيه والمرافق الخاصة بالمشروع.



من جانبه علق السيد كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر قائلًا: "يسعدنا أن تختارنا إربن لينز كمستشار عقاري حصري لمشروعاتها في مصر. خبرتنا الواسعة في سوق العقارات سواء محليًا أو إقليميًا أو عالميًا، تجعلنا واثقين أن خدمات سَفِلز ستشكل قيمة إضافية كبيرة لمشاريع إربن لينز".



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نبذة عن إربن لينز

اربن لينز هي شركة تطوير عقاري من ضمن مجموعة شركات إميل عبد الله للإستثمار. بالإضافة إلى مشاريعها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فهي شركة تأسست على التنوع ولديها سنوات عديدة من الخبرة في هذا المجال.



اربن لينز هي شركة متخصصة في بناء وتطوير معالم بارزة واستثنائية. تعمل جنبًا إلى جنب مع شركاتها الشقيقة في الكويت ومصر لمواصلة إرث استثمارات إيميل عبد الله، كما أن معاييرها وقيمها موحدة مما يساعدها على تحقيق المزيد . منذ بداياتها في الكويت في عام 1994،تشغل الشركة مكانة مرموقة بين شركات البناء والتطوير العقاري في الشرق الأوسط بعدد هائل من المشاريع والنجاحات.

بدأت First Group إرثها في الكويت، وتواصل إربن لينز نجاحتها في مصر.



الشركة نجحت في تطبيق أحدث التقنيات، حتى تتمكن من تحقيق الأحلام المعمارية. بفضل معرفتها الواسعة وخبرتها في مجال التطوير، تقدم أفضل النتائج لعملائها,كما إنها ملتزمة بتقديم مشاريع بأعلى جودة مع التسليم قبل الموعد المحدد.