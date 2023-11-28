صندوق استثماري خليجي جديد لتسريع اقتصاد الهيدروجين النظيف وسط الجهود الإقليمية لتقليل وإزالة الكربون

أبوظبي: أعلنت "هايكاب جروب" (HYCAP Group)، شركة إدارة الأصول ذات الانبعاثات الصفرية في المملكة المتحدة والتي تركز في صميم أعمالها على الهيدروجين النظيف، عن افتتاح مكتب لها في سوق أبوظبي العالمي لدعم توسعها الاستراتيجي في أنحاء المنطقة. وفي فعالية خاصة أقيمت خلال أسبوع أبوظبي المالي، كشفت "هايكاب جروب" أيضاً عن خطط لإطلاق صندوق استثماري خليجي ومقره الإمارات، والذي سيستثمر في الشركات التي تساهم في جهود التحول إلى الطاقة ذات الانبعاثات الصفرية، وسلسلة إمدادات الهيدروجين النظيف.

وفي ظل تسابق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي نحو خفض انبعاثات الكربون ضمن اقتصاداتها، يبرز الهيدروجين النظيف كركيزة أساسية في الجهود المبذولة للتخفيف من تداعيات التغير المناخي. وإدراكاً للدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الهيدروجين الأخضر، المستمد من الطاقة المتجددة، في بلوغ أهداف الانبعاثات الصفرية، تلتزم "هايكاب جروب" بتسريع اعتماد الوقود الخالي من الكربون في القطاعات كثيفة الانبعاثات.

وتضع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أسساً متينة لقيادة سوق الهيدروجين على الصعيد العالمي. وتطمح الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في دولة الإمارات العربية المتحدة لجعلها من بين أكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2031، مع إنتاج 1.4 مليون طن متري سنوياً. وبالمثل، تستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في المملكة العربية السعودية استثمارات تزيد عن 36 مليار دولار بحلول عام 2030، وتتضمن بناء أكبر مصنع في العالم للهيدروجين الأخضر في "نيوم".

ويعـد دخول "هايكاب جروب" إلى أسواق المنطقة خطوة مهمة للغاية. ففي حين أن الهيدروجين الأخضر يمثل حالياً جزءاً صغيراً من إجمالي إنتاج الهيدروجين، هناك حاجة ملحة لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية للطاقة المتجددة والحلول المبتكرة لنقل وتخزين الهيدروجين.

وتعليقاً على توسع "هايكاب جروب" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: "يؤكد دخول هايكاب جروب إلى سوق أبوظبي العالمي مكانة العاصمة كمركز رائد للتمويل المستدام. وبينما نمضي في عصر التحول هذا، تظل التنمية المستدامة في قلب الاستراتيجية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. ويبقى التزامنا متواصلاً ومستمراً في تبنّي واعتماد حلول الطاقة النظيفة، لا سيما من خلال توسيع قدراتنا في مجال الطاقة منخفضة الكربون والهيدروجين الأخضر. وتعتبر المبادرات مثل منصة هايكاب جروب الاستثمارية ضرورية لتعزيز مكانة أبوظبي الاستراتيجية في قطاع الهيدروجين، ووضعنا على طريق واضح لنصبح أحد أكبر المنتجين في العالم".

وبمحاكـاة النجاح الذي حـقـقه صندوقها الاستثماري الأول في المملكة المتحدة، يركز النهج الاستثماري لمجموعة "هايكاب جروب" على مطابقة إمدادات الهيدروجين بالطلب الناشئ لتعزيز النمو السريع للأسواق. وتتضمن محفظة شركات "هايكاب" التي تستثمر عبر سلسلة القيمة للهيدروجين: شركة "رايتباص" (Wrightbus) التي تُصنّع حافلات كهربائية وهيدروجينية؛ وشركة "رايز" (Ryze) التي تنقل وتوزع الهيدروجين الأخضر؛ وشركة "هايجن" (Hygen) وهي منشأة لإنتاج الهيدروجين؛ وشركة "ليكويد ويند" (Liquid Wind) لتطوير الوقود الكهربائي الأخضر؛ "وشركة "يامنا" (Yamna) وهي منصة عالمية للهيدروجين الأخضر.

وقال جو بامفورد، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لمجموعة "هايكاب جروب": "إن قرارنا الاستراتيجي بالدخول إلى سوق الإمارات العربية المتحدة يضع هايكاب جروب في قلب وجهات الأعمال الصاعدة للهيدروجين الأخضر في العالم. وفي ظل القيادة الرشيدة، تقود الإمارات الجهود العالمية نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. ونلتزم بدورنا بدعم هذه المبادرات من خلال تحفيز سوق الهيدروجين، وكذلك إنشاء قطاعات تصنيع قادرة على تعزيز الابتكار والتعاون والطلب الضروري للنمو الصناعي المستدام".

وأضاف جيمس مونس، الرئيس التنفيذي في "هايكاب جروب": "للهيدروجين الأخضر إمكانات هائلة كمحرك رئيسي لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن قطاعات عديدة مثل النقل والصناعات الثقيلة. وتعـد استراتيجيتنا الاستثمارية التي تركز بالدرجة الأولى على الطلب عاملاً مهماً لتعزيز سلسلة القيمة، وتمهيد الطريق لبناء منظومة مستدامة وواعدة للهيدروجين بقدرات اقتصادية قابلة للتطبيق والنمو".

ومع تطلعاتها لإنشاء اقتصادات متكاملة للهيدروجين عبر دول مجلس التعاون الخليجي، فإن "هايكاب جروب" مستعدة لتقديم إسهامات كبيرة في تحوّل المنطقة إلى مستقبل أفضل وأكثر اخضراراً. ولا تقتصر هذه الخطوة على نمو الشركة جغرافياً وحسب، بل تؤكد "هايكاب" أن توسعها إلى المنطقة يعكس التزامها ببناء عالم مستدام من خلال تسخير إمكانات الهيدروجين النظيف.

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نبذة عن "هايكاب جروب":

تُعد "هايكاب جروب" منصة استثمارية رائدة للشركات في مجال تحول الطاقة، وتستثمر عبر سلسلة إمدادات الطاقة ذات الانبعاثات الصفرية. وتقوم المجموعة بدعم وتمكين الشركات المبتكرة التي تعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمستقبل خالي من الانبعاثات. وتتمثل استراتيجيتها الاستثمارية في مطابقة العرض والطلب، مع التركيز على استحداث الطلب، ودفع الأسواق للنمو والتوسع بسرعة هائلة.