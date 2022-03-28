فازت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بجائزة "أفضل جهة لعمليات طرح أدوات الدين" ضمن حفل جوائز السوق المالية السعودية للعام 2021 والتي أطلقتها تداول خلال ملتقى السوق المالية السعودية. كما فازت الشركة بجائزة "المستشار المالي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (Solutions)".

وقد استلم الجوائز الأستاذ راجيف شوكلا، الرئيس التنفيذي لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، قائلا بهذه المناسبة: "يشرفنا ونحن فخورون بحصولنا على هذا التقدير المرموق من السوق المالية السعودية، ونود أن نؤكد التزامنا على تقديم أفضل المنتجات والخدمات الاستثمارية وأكثرها تنوعا. ومن خلال فريقنا المكون من خبراء ومختصين، سنسعى في إتش إس بي سي العربية السعودية للحفاظ على مكانتنا كرواد البنوك الاستثمارية في المملكة".

#بياناتشركات

- انتهى -