تفتخر شركة التحول الرقمي أُمنية بإعلانها عن زيادة حضورها من خلال فتح مكتباً اخر لها في كندا. يقع المكتب الجديد في الحي المالي في تورنتو مما يدل على استمرار نمو وتطور أُمنية العالمي.

يقع مقر أُمنية في الإمارات العربية المتحدة ولديها حتى الآن مكاتب في دبي وأبو ظبي والأردن ومصر والهند والمملكة المتحدة. ستعزز هذه الخطوة شراكات جديدة مع عملائها في أمريكا الشمالية من خلال دعم أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم.

سيضيف المكتب الجديد الذي يقع في قلب مدينة تورونتو ما يصل إلى 20 وظيفة جديدة قبل نهاية عام 2022. وسيمكن الشركة المستقلة من تقديم خدماتها بشكل أفضل لعملائها من خلال تغيير طريقة العمل لتناسب احتياجات العملاء والسوق. هدف أُمنية هو الجمع بين قوة الإبداع والخبرة الرقمية الرائدة في السوق لتحويل التواجد المادي والرقمي للشركات.

يوضح ستيف هايسوم وهو الرئيس التنفيذي للشركة: "لقد شهدنا نمواً كبيراً في حجم الشركة على مدار العامين الماضيين. بعد تلقي مشاريع متزايدة من عملائنا في كندا، يعد فتح مكتب في تورنتو الآن هو الوقت المثالي بالنسبة لنا لتقديم الدعم لهم بسهولة.

من خلال العمل مع عملائنا في جميع أنحاء القطاع المالي ومجموعة قوية من المشاريع الجديدة لعام 2022 وما بعده، نحن متحمسون لمشاركة خبراتنا العالمية وزيادة وجودنا في كندا والبناء على خططنا الاستراتيجية للنمو العالمي المستمر.

يأتي هذا التوسع بعد أقل من عام من إعلان أُمنية نمواً بنسبة 30٪ في عدد موظفيها. من خلال خدمات الاستشارات المتخصصة الإضافية، تنظم أُمنية فُرُق مخصصة من استراتيجيي التسويق والمصممين والمتخصصين في التكنولوجيا ليتم دمجها في فريق منتجات عملائها.

النص المتداول

شركة اُمنية (Omnia) هي إحدى الشركات الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط، وتركز على إنشاء تجارب رقمية جذابة تعتمد على الابتكار بالتصميم وتتمحور حول العملاء والمعرفة التقنية القوية. تستخدم شركة اُمنية منصات الخبرة الرقمية الأكثر تقدمًا في العالم لتحقيق التحول الرقمي ودفع نمو الأعمال. يقع مقر شركة اُمنية في الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقرب من عقدين، ولها سبعة مكاتب في جميع أنحاء العالم. ساعد فريق المتخصصين لدينا في تصميم نظام بيئي كامل من العلامات التجارية العالمية المزدهرة.

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