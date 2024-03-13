ماهر مقصود يتفرغ كمدير تنفيذي لشركة ايكو-بوس بالمملكة المتحدة

رافائيل كروكر يتوسع دوره كرئيس تنفيذي لمدن أندرمات جبال الألب في سويسرا، ولوستيكا باي في مونتينيجرو

القاهرة. أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية، المطور العقاري العالمي المتخصص في بناء مدن متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أحدث التغييرات الاستراتيجية في هيكل الإدارة العليا لوجهاتها الأوروبية، بما في ذلك مدن أندرمات جبال الألب في سويسرا، ولوستيكا باي في مونتينيجرو، وإيكو-بوس في المملكة المتحدة، حيث من المقرر ان يبدأ تفعيل هذه التغييرات بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024.

شركة إيكو-بوس هي شركة مشتركة مقرها المملكة المتحدة تأسست في عام 2010 بالشراكة بين أوراسكوم للتنمية وشركة إميريس، وقد بدأت التسليمات في مشروعها ويست كاركلايز جاردن فيليدج (West Carclaze Garden Village) العام الماضي. وخلال المرحلة القادمة، سيقوم ماهر مقصود بالتفرغ كرئيس تنفيذي لمشروع إيكو-بوس لدفع عجلة التطوير والعمل على جذب المزيد من المستثمرين لهذا المشروع الحيوي. ويأتي ذلك تكرارً للنجاح الذي حققه ماهر كرئيس تنفيذي لمدينة لوستيكا باي في مونتينيجرو، منذ عام 2020 حيث ساهم في التطوير الاستراتيجي لهذه المدينة المميزة.

في الوقت ذاته، سيتولى رافائيل كروكر، الرئيس التنفيذي لأندرمات جبال الألب في سويسرا، منصب الرئيس التنفيذي لمدينة لوستيكا باي في مونتينيجرو. ولقد تولى كروكر قيادة مدينة أندرمات في سويسرا منذ عام 2020، ليساهم مع فريق عمله في جعلها وجهة سياحية رئيسية بجبال الألب على مدار العام. وتحت إدارة كروكر، ترى شركة أوراسكوم للتنمية فرصًا هائلة لكل من أندرمات جبال الألب، ولوستيكا باي، للاندماج بشكل أكبر في المنظمة ككل والتعاون بشكل أكثر فاعلية مع مراكز التميز الخاصة بالشركة. تأتى هذه التغييرات في هيكل الإدارة العليا بأوروبا تماشيا مع استراتيجية شركة أوراسكوم للتنمية بالالتزام باستمرارية التواصل وزيادة الدور الفعال والأثر الإيجابي بجميع وجهات الشركة حول العالم.

وعبر عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية: عن فخره بالتطور الذي أحرزته شركة أوراسكوم للتنمية منذ تولي قيادتها في عام 2020، والتحول من شركة عائلية الى مؤسسة عالمية. وقال "خلال السنوات الأربع السابقة تمكنا من تخطى العديد من التحديات السوقية والتحول المحوري من عقد من الخسائر الى تحقيق الربحية منذ عام 2021. فقد قمنا بتعيين 250 قائدًا جديدًا ملهماً في وجهتنا مما ساعدنا على تحقيق إنجازات عديدة على رأسها بيع 2000 منزل واستضافة 2.5 مليون سائح في فنادقنا خلال العام الماضي."

وأضاف الحمامصي: "لقد أثبت ماهر ورافائيل مهاراتهم الاستثنائية في القيادة، وتم تصميم هذا النموذج التشغيلي المستحدث لدعم النمو في الثلاث وجهات الأوروبية لأوراسكوم للتنمية خلال المرحلة القادمة. ونحن ملتزمون بجذب والاستثمار في أفضل المواهب، وترسيخ تجربة إيجابية لعملائنا، وتعزيز الأنشطة التجارية والتشغيلية، وزيادة الكفاءة والتعاون بين وجهاتنا، فضلاً عن تفعيل ممارساتنا المستدامة لدفع مسارنا نحو النمو." كما أكد على ثقته في الجهود المشتركة للشركة والاستعداد لتحقيق نجاحات مستقبلية أكبر كمطور وجهات متكاملة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

من جهته أعرب رافائيل كروكر، الرئيس التنفيذي لأندرمات جبال الألب في سويسرا ولوستيكا باي عن سعادته بمنصبه الحالي الذي سيتتيح له فرصة المساهمة في تسريع عملية النمو في ولوستيكا باي بعد النجاح الذي تمكن فريقه من تحقيقه في أندرمات جبال الألب على مدار الأربع سنوات الماضية لتصبح الوجهة الرئيسية بجبال الالب.

وأضاف ماهر مقصود، الرئيس التنفيذي لإيكو-بوس بالمملكة المتحدة: "متحمس لقيادة المرحلة القادمة لإيكو-بوس، وضمان استمرار التطوير وجذب المزيد من المستثمرين. ونثق انه بالتعاون مع شركائنا، سنستكمل نجاحاتنا ونخلق تأثيرًا مستداماً في المملكة المتحدة."

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عن أوراسكوم للتنمية:

شركة أوراسكوم للتنمية هي شركة تطوير عقاري دولية رائدة ومتخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لأكثر من 30 عامًا، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية في إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة.

من مدينة الجونة الساحلية المصرية المذهلة المطلة على البحر الأحمر إلى أندرمات جبال الألب في سويسرا، المدينة الجبلية الخلابة على مدار العام، تمثل كل مدينة صنعتها شركة أوراسكوم للتنمية شهادة على التزامها ببناء أفضل الوجهات.

تجمع المدن المتكاملة بين المناطق السكنية والفيلات والشقق والفنادق بشكل متناغم بالإضافة إلي المرافق الترفيهية والتجارية الحائزة على جوائز و ملاعب الجولف ومراسي اليخوت والمرافق الرياضية والمحال والمطاعم.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية أكثر من 100 مليون متر مربع، 40٪ منها تحت التطوير أو تم تطويره إلى مجتمعات مزدهرة في مصر (الجونة، مكادي هايتس، طابا هايتس، بيوم، و أو ويست)، في دول الخليج (ذا كوف في الإمارات العربية المتحدة وجبل السيفة وهوانا صلالة في عُمان)، وفي أوروبا (أندرمات في جبال الألب في سويسرا ولوستيكا باي في مونتينيغرو وقرية ويست كاركلاز جاردن في المملكة المتحدة).

وتشمل مشاريع شركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقًا فاخرًا مع أكثر من 7000 غرفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتم إدراج أهم ODH في بورصة SIX السويسرية.

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