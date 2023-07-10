تعرب شركة أوراسكوم للتنمية عن دعمها لجهود مجلس الوزراء بضرورة العمل على دفع الحركة السياحية في مدينتي طابا ونويبع، وتشيد بجهود الحكومة المصرية في تفعيل مطار طابا، وتقديم المزيد من التسهيلات في الإجراءات فيما يتعلق بالمنفذ البري، فضلاً عن العمل على حل المشكلات وإزالة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع المهم.

وقال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية "إن جهود الحكومة تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل لأهل المنطقة الواعدة التي تتمتع بطبيعة متميزة تجتذب أنواع متعددة من السياح، مما سيؤدي إلى فتح أفاق جديدة للسياحة المصرية، بما ينعكس ايجابياً على دفع عجلة التنمية الشاملة في سيناء."

هذا وتحرص شركة أوراسكوم للتنمية على المشاركة في جهود الحكومة لدعم وتنشيط السياحة، من خلال مشروعاتها المتعددة، ومنها مدينة طابا هايتس، التي تعد من الوجهات السياحية المتميزة في المنطقة.

جدير بالذكر أن مدينة طابا هايتس تعتبر وجهة غنية بالجمال الطبيعي والثقافي وتضم 2,349 غرفة فندقية على أعلى مستوي، وتقع بين ساحل البحر الأحمر وجبال سيناء المهيبة، حيث تُقَرِب طابا هايتس السياح من الطبيعة وتقدم لهم تجربة ثقافية وتاريخية مميزة. وتعد الأنشطة المختلفة والرياضات المائية جزءًا من المميزات المتوفرة للسياح، حيث يمكن للسياح أيضًا زيارة العديد من مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو بسهولة لوجودها في نفس المنطقة.

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عن شركة أوراسكوم للتنمية:

شركة أوراسكوم للتنمية هي شركة تطوير عقاري دولية رائدة ومتخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لأكثر من 30 عامًا، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية في إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة.

من مدينة الجونة الساحلية المصرية المذهلة المطلة على البحر الأحمر إلى أندرمات جبال الألب في سويسرا، المدينة الجبلية الخلابة على مدار العام، تمثل كل مدينة صنعتها شركة أوراسكوم للتنمية شهادة على التزامها ببناء أفضل الوجهات. تجمع المدن المتكاملة بين المناطق السكنية والفيلات والشقق والفنادق بشكل متناغم بالإضافة إلي المرافق الترفيهية والتجارية الحائزة على جوائز و ملاعب الجولف ومراسي اليخوت والمرافق الرياضية والمحال والمطاعم

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية أكثر من 100 مليون متر مربع، 40٪ منها تحت التطوير أو تم تطويره إلى مجتمعات مزدهرة في مصر (الجونة، مكادي هايتس، طابا هايتس، بيوم، و أو ويست)، في دول الخليج (ذا كوف في الإمارات العربية المتحدة وجبل السيفة وهوانا صلالة في عُمان)، وفي أوروبا (أندرمات في جبال الألب في سويسرا ولوشتيسا باي في مونتينيغرو وقرية ويست كاركلاز جاردن في المملكة المتحدة). وتشمل مشاريع شركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقًا فاخرًا مع أكثر من 7000 غرفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتم إدراج أسهم ODH في بورصة SIX السويسرية.