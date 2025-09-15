يشمل الطرح كلاً من المكتتبين الأفراد (الشريحة الأولى)، والمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، والموظفين المؤهلين لدى شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (الشريحة الثالثة).

تبدأ فترة الاكتتاب في جميع الشرائح بتاريخ 23 سبتمبر 2025 وتنتهي في 30 سبتمبر 2025.

يحتفظ المساهم البائع، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، وذلك تبعاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع (كما هو موضح أدناه).

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة أليك القابضة ش.م.ع (قيد التحول في إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة) اليوم عن نيتها إدراج ما نسبته 20% من رأسمالها المصدر في سوق دبي المالي عبر طرح عام أولي ("الطرح" أو "الاكتتاب")، مع احتفاظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ("المساهم البائع") بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، وذلك تبعاً بالقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة").

وتُعد شركة أليك القابضة ش.م.ع (يشار إليها لاحقاً بجانب شركاتها التابعة، "أليك")، واحدة من أبرز مجموعات الهندسة والإنشاءات متعددة الأنشطة على مستوى المنطقة، حيث تتركز أعمالها في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والمعقدة والبارزة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

لمحة عن الطرح

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، تُعد حالياً المساهم الوحيد في شركة أليك، وتعتزم طرح 1,000,000,000 (مليار) من الأسهم العادية ("الأسهم") من خلال الاكتتاب العام الأولي.

من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 23 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025 (شاملةً كلا اليومين).

سيكون الطرح متاحاً لكل من: (1) المكتتبين الأفراد (كما هو موضح أدناه) ضمن الشريحة الأولى، و(2) المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة (كما هو معرف أدناه)، ضمن الشريحة الثانية، و(3) الموظفين المؤهلين لدى كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" (ويُشار إليهم معاً بـ "الموظفين المؤهلين")، ضمن الشريحة الثالثة.

من المتوقع أن يتم إدراج الأسهم للتداول في سوق دبي المالي ("الإدراج") بتاريخ 15 أكتوبر 2025.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع بياناً تؤكد فيه أن الاكتتاب، من وجهة نظرها، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

لمحة عن أبرز مقومات الاستثمار في شركة أليك

سجل حافل من النجاح المالي والتجاري المستدام: بفضل الكفاءة التشغيلية المستدامة والانضباط القوي في الإدارة المالية، تمكّنت شركة أليك من تحقيق أرباح متواصلة على مدى الـ 18 عاماً الماضية، متجاوزةً مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية دون التأثير على استقرارها المالي. وتحتل شركة أليك اليوم، وتحديداً كما في 30 يونيو 2025، مكانةً مرموقةً بين كبرى شركات الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث قيمة الأعمال قيد التنفيذ، مما يؤكد على حجم أعمالها الكبير ومصداقيتها الواسعة ويعزز من أهميتها الاستراتيجية طويلة الأمد في المنطقة.

التميز التشغيلي وإدارة المخاطر يشكّلان ميزة تنافسية مستدامة: أسهم التميّز التشغيلي، والمنهجية المنضبطة في إدارة المخاطر، جنباً إلى جنب مع القدرات المتكاملة، والمنهجيات المبتكرة، والاعتماد على التقنيات المتطوّرة، والثقافة المؤسسية التي تضع الكوادر البشرية في مقدمة أولوياتها، في نجاح شركة أليك على المدى الطويل ومنحها ميزة تنافسية فريدة في تنفيذ المشاريع المعقدة.

قدرات استثنائية في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والمعقدة والبارزة: بفضل سمعتها كشريك استراتيجي لتنفيذ المشاريع الكبيرة والبارزة والمعقدة تقنياً، نجحت شركة أليك في تسليم مشاريع تحوّلية بارزة في الإمارات والسعودية، مثل: "ون زعبيل"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم أطول جسر كابولي في العالم؛ و"سي وورلد أبوظبي"، الذي يُعد أكبر مدينة ترفيهية للأحياء البحرية الداخلية في العالم؛ و"دبي هيلز مول"، الذي حازت شركة أليك بفضله على جائزة “أفضل مشروع تجزئة لعام 2022".

مكانة راسخة لتحقيق نمو كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية: تتمتع شركة أليك بمكانة استراتيجية قوية تؤهلها للاستفادة من النمو الكبير المتوقع في قطاعي الإنشاءات والبنية التحتية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولا سيما في القطاعات التي تمتلك فيها خبرات راسخة مثل الضيافة والمطارات ومراكز البيانات. ووفقاً لتقديرات مؤسسة "ميد" الاستشارية، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق على المشاريع في دولة الإمارات بنسبة 76% ليصل إلى 304 مليارات درهم بحلول عام 2033، مقارنة بـ 173 مليار درهم في عام 2024. وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يتضاعف إجمالي الإنفاق على المشاريع أكثر من الضعف ليبلغ 410 مليارات درهم بحلول عام 2033، مقارنة بـ 193 مليار درهم في عام 2024.

مجموعة مشاريع كبيرة ومضمونة جاري تنفيذها ستدفع الشركة نحو النمو: تحتفظ شركة أليك بمجموعة قوية من المشاريع واسعة النطاق، وهو ما تعكسه محفظة مشاريعها قيد التنفيذ التي بلغت قيمتها 35.4 مليار درهم، كما في 30 يونيو 2025. وقد نجحت شركة أليك بالفوز بنحو 79% من قيمة محفظة مشاريعها الحالية قيد التنفيذ خلال العامين الماضيين، مما يسلط الضوء على قوة أدائها ونجاحها في السوق. وتوفّر هذه المحفظة القوية من المشاريع الجاري تنفيذها رؤية واضحة حول توقعات الأرباح والتدفقات النقدية التشغيلية خلال السنوات القادمة.

مركز مالي قوي وتسارع ملحوظ في نمو الإيرادات والأرباح: حققت شركة أليك نمواً مربحاً ونجحت في توليد تدفقات نقدية بشكل مستمر، مدعوماً بالتنفيذ المنضبط، والاستخدام الفعّال لرأس المال، والمنهجية الحصيفة في إدارة المخاطر، ومحفظة المشاريع المتوازنة. وقد شهد هذا النمو وتيرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مما يؤكد على قدرة شركة أليك على تأمين مشاريع نوعية جديدة، والمكانة المرموقة التي تحظى بها لدى العملاء الباحثين عن شركاء يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والخبرة. وتعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية من خلال سياسة واضحة لتوزيع الأرباح تعكس ثقتها في قوة تدفقاتها النقدية وإمكانات أرباحها على المدى الطويل، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستثمارات المستقبلية الداعمة للنمو.

فريق إدارة متمرس يركز على تعزيز الأداء، مدعوم بمجلس إدارة عالي الكفاءة ومساهم قوي: يقود شركة أليك فريق إداري رفيع المستوى يتمتع بخبرة قطاعية عميقة وسجل حافل بالإنجازات والمشاريع الناجحة، ويدعمه مجلس إدارة استراتيجي ومستقل ومساهم مؤسسي قوي، وهو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

لمحة عن سياسة توزيع الأرباح

تعتزم شركة أليك توزيع أرباح نقدية قدرها 200 مليون درهم، تُدفع في أبريل 2026، إضافةً إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تُصرف على دفعتين في أكتوبر 2026 وأبريل 2027.

وبعد ذلك، تتوقع الشركة اعتماد سياسة لتوزيعات الأرباح على أساس نصف سنوي (في أبريل وأكتوبر من كل عام)، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الإدارة وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

تواصل شركة أليك التزامها بتقييم الفرص الاستثمارية المجدية التي من شأنها تعزيز النمو. وفي حال عدم توافر فرص استثمارية مناسبة تحقق معايير العائد المستهدف، ستنظر الشركة في توزيع أرباح تفوق الحد الأدنى السنوي المقرر.

نظرة عامة على شركة أليك

تُعد شركة أليك مجموعة رائدة ومتنوعة في قطاع الهندسة والإنشاءات، حيث تتركز أعمالها على تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والبارزة والمعقدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. ومنذ تأسيسها في عام 1999، أصبحت شركة أليك شركة إقليمية بارزة في قطاع الإنشاءات، وفي عام 2017 أصبحت شركة تابعة لـ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الطموحة لحكومة دبي. وبجانب أعمالها الأساسية في قطاع الإنشاءات، تقدم شركة أليك مجموعة متكاملة وشاملة من الخدمات، والتي تشمل: أعمال التشطيبات الداخلية، والأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والبناء المعياري، ومراكز البيانات، والطاقة، والتكنولوجيا، والواجهات، والطاقة المتجددة، وخدمات تأجير المعدات. ويتيح هذا التكامل الفريد للشركة قدرة استثنائية على ضبط التكاليف وتعزيز الجودة وإحكام السيطرة على سلاسل التوريد، بما يوفّر للعملاء نقطة اتصال واحدة تجمع بين الكفاءة والموثوقية والابتكار.

وقد سطّرت شركة أليك مسيرة مشرّفة في تسليم مشاريع أيقونية ومعقدة في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ملتزمةً بأرفع معايير الجودة والتميز في خدمة عملاء القطاعين العام والخاص. ويشكّل تاريخها الحافل بإنجاز مشاريع ضخمة وعالية القيمة دليلاً على قدراتها التنفيذية الراسخة وسمعتها المرموقة كشريك موثوق. وبفضل خبرتها الواسعة والعميقة، رسّخت شركة أليك حضورها عبر مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل المطارات، والطاقة، ومراكز البيانات، والضيافة، وتجارة التجزئة، والمباني الشاهقة فائقة الفخامة، والوجهات الترفيهية، لتصبح الشريك الاستراتيجي الموثوق لتنفيذ المشاريع المعقدة فنياً وواسعة النطاق.

تركّز شركة أليك على ترسيخ شراكات متينة مع عملاء راسخين، وبناء علاقات طويلة الأمد. وخلال الفترة الممتدة بين عام 2021 والنصف الأول من عام 2025، نجحت الشركة في تأمين ما يقارب 60% من عقودها الجديدة من خلال المفاوضات الثنائية، وهو إنجاز يؤكد قدرتها الاستثنائية على تطوير حلول مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائها.

واعتباراً من 30 يونيو 2025، يضم فريق شركة أليك نحو 47,500 موظف، حيث نجحت الشركة في بناء بيئة عمل نابضة بالحيوية والديناميكية تُعزز روح التعاون وتضع الكوادر البشرية في صميم نجاحاتها وأولوياتها.

حول أعمال أليك

الأعمال الرئيسية

أليك للإنشاءات – واحدة من أبرز شركات المقاولات والهندسة المتخصصة في المنطقة، حيث رسّخت سمعتها المرموقة عبر تنفيذ مشاريع واسعة النطاق وبارزة في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

شركة الهدف للإنشاءات الهندسية – تُعد من أبرز شركات المقاولات المتخصصة في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة، بما تملكه من خبرة تتجاوز 50 عاماً في تقديم خدمات متكاملة تغطي المجالات البرية والبحرية.

الأعمال ذات الصلة

أليك لأعمال التصميم الداخلي والتشطيب – تُعد شركة متخصصة في أعمال التشطيبات الراقية والتصاميم الترفيهية وأعمال التجديد، وتتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ مشاريع الفنادق الفاخرة، ومتاجر التجزئة، والمتاحف، والمكاتب، ووجهات الترفيه في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

شركة أليمكو – تُعد مقاولاً مبتكراً ورائداً في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، حيث تقدم حلولاً متكاملةً في الأنظمة الميكانيكية والكهربائية للمباني.

أليك للحلول ومراكز البيانات - تُقدّم أليك للحلول ومراكز البيانات خدمات الهندسة والتوريد والإنشاءات لمراكز البيانات واسعة النطاق، بما يشمل المراكز التقليدية، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات الجاهزة.

شركة أليك تكنولوجيز – تُقدِّم حلولًا مبتكرة ومتطورة في مجال أنظمة التيار المنخفض للغاية، من خلال نهج شامل يضمن توفير حلول متكاملة ومصمّمة لتلبية احتياجات المستخدم النهائي.

شركة أليك لايت – تتخصص في تنفيذ المشاريع الصغيرة الجاهزة للتسليم وأعمال التجديد، ضمن جداول زمنية سريعة التنفيذ. وتشمل خدماتها أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والأعمال المدنية، والخدمات المعمارية.

أليك للواجهات – شركة رائدة في تصميم وتنفيذ الواجهات المعمارية المعقدة وأغلفة المباني، بما يتماشى مع أحدث التقنيات العالمية في مجالي الهندسة والتنفيذ.

شركة ال أي ان كيو – تُعد أبرز شركة في دول مجلس التعاون الخليجي متخصصة في تطوير حلول البناء المعيارية للوحدات السكنية المُصنّعة خارج الموقع.

شركة أليك للطاقة – تُقدّم أليك للطاقة حلولاً شاملة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن قطاع الطاقة المتجددة، وذلك عبر سلسلة متكاملة من الخدمات تبدأ من مرحلة التصميم إلى عمليات التشغيل والصيانة الكاملة لمشاريع الطاقة الكهروضوئية في الإمارات والسعودية.

شركة إيه جيه أي رينتالز – تُعد مزوداً رائداً لخدمات تأجير المعدات، مع حلول خدمية مخصصة، لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المشاريع.

وفي هذه المناسبة،قال سعادة حسين ناصر لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة أليك القابضة: "بعد مسيرة ناجحة قاربت العقدين والنصف، تتخذ شركة أليك اليوم خطوة جديدة بطرح أسهمها للاكتتاب العام. لقد رسّخنا خلال هذه الفترة مكانتنا كشركة إنشاءات إقليمية رائدة وموثوقة، عبر إنجاز عدد من المشاريع الكبرى والأكثر تعقيداً في دولة الإمارات وعموم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. نحن اليوم مجموعة إنشاءات متنوعة حائزة على جوائز، ولدينا محفظة قياسية من المشاريع الجاري تنفيذها، وقاعدة عملاء قوية، وسجل حافل بالنمو والربحية.

ويأتي طرح أسهمنا للاكتتاب العام في توقيت مثالي، مستندين إلى أدائنا القوي، ويدعمنا في ذلك قطاع إنشاءات إقليمي نشط، تدفعه الخطط الوطنية الطموحة في سوقنا المحلي وفي المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بيئة اقتصادية مواتية تبشّر بفرص واعدة. ومع تحولنا إلى شركة مُدرجة، نؤكد التزامنا بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وتقديم عوائد مستدامة، وإدارة أعمالنا بكل نزاهة وشفافية.

وبالنيابة عن مجلس الإدارة، يسعدني أن أرحب بمساهمينا الجدد، ونتطلع إلى مواصلة العمل معاً لرسم مستقبل شركة أليك وفتح آفاق جديدة لنمو مشترك وطويل الأمد".

ومن جانبه، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة: "نجحت شركة أليك في كسب ثقة راسخة بين عملائها وبنت سمعة قوية على مدار 26 عاماً من النمو المالي المستدام. ويجسد طرحها للاكتتاب العام الفرص الكبيرة التي نراها أمامنا في سوقي الإمارات والسعودية اللذين نفذنا فيهما بعضاً من أضخم المشاريع وأكثرها تميزاً وتعقيداً في المنطقة. كما نواصل العمل على تنفيذ مشاريع مماثلة في هذين السوقين اللذين يعدان من أكثر أسواق الإنشاءات نشاطاً في العالم.

ونفتخر بكوننا أصبحنا الخيار المفضل لكبرى المؤسسات التي تتطلع لتنفيذ مشاريع ضخمة. وتستند هذه الثقة الراسخة إلى ما نقدمه من حلول متخصصة وقدرات متكاملة، فضلاً عن نهجنا الصارم في التنفيذ والإنجاز وفق أعلى معايير الجودة، الأمر الذي بات من أهم مزايانا التنافسية وجوانب قوتنا في السوق.

شكّل عام 2022 نقطة تحول محورية في مسيرتنا، حيث توسّعنا في قطاع الطاقة عبر استحواذنا على شركة الهدف للإنشاءات الهندسية، ودخلنا سوق المملكة العربية السعودية بقوة من خلال الفوز بمشروع ضخم في القدية. وقد أسهمت هاتان الخطوتان في توسيع نطاق أعمالنا وتعزيز حضورنا الجغرافي، مع الحفاظ على التزامنا الراسخ بقيمنا الجوهرية المتمثلة في الإدارة المالية الحصيفة والانضباط الصارم في إدارة المخاطر باعتبارهما الركيزتان الأساسيتان لاستدامة نمونا المربح.

أما استراتيجيتنا للمستقبل فهي واضحة ومحددة، وتتمثّل في تعزيز ريادتنا في الإمارات من خلال سمعتنا الراسخة وشراكاتنا المتينة وقدراتنا المتكاملة، إلى جانب استهداف المشاريع السعودية العملاقة التي تتناسب مع خبراتنا. ونحن متفائلون كذلك بقطاع مراكز البيانات؛ ومع الرحلة الأولى من "مشروع ستارجيت"، نستعد لتسليم مجمعات فائقة القدرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة. ومع توسع أعمالنا، سنواصل التركيز على المشاريع عالية الهامش والمعقدة تقنياً، ذات المنافسة المحدودة والقوة التسعيرية العالية، مع دفع عجلة التميز في التنفيذ عبر الاستثمار في أساليب البناء الحديثة، بما في ذلك التصنيع خارج الموقع والبناء المتوازي لتسريع الجداول الزمنية، وخفض الهدر، وتعزيز الاستدامة.

وإنني على ثقة بأن هذا الإدراج سيُسهم في تعزيز حوكمة الشركة وزيادة مستويات الشفافية، كما سيفتح أمامنا آفاقاً جديدة للنمو. ونتطلع إلى الترحيب بمساهمين يشاركوننا الرؤية، ويثقون بكوادرنا، ويؤمنون بإمكاناتنا".

تفاصيل الطرح

يشمل الطرح عدد 1,000,000,000 (مليار) من الأسهم ("أسهم الطرح")، تمثل ما نسبته 20% من رأس المال المصدر لشركة أليك. ويتألف الطرح من ثلاث شرائح: المكتتبين الأفراد (الشريحة الأولى)، وهي مخصصة للمستثمرين الأفراد والكيانات المؤهلة التي تمتلك رقم مستثمر وطني في سوق دبي المالي؛ أما المستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، وهي مخصصة للمستثمرين المؤهلين من الشركات خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة S، وذلك بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع؛ والموظفين المؤهلين (الشريحة الثالثة)، وهي مخصصة للموظفين المؤهلين في كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

تم تخصيص 5% من أسهم الطرح للشريحة الأولى، بما يمثّل 50,000,000 (خمسين مليون) سهم من أسهم الطرح. ويُضمن ذلك لكل مكتتب حد أدنى للتخصيص يصل إلى 2000 سهم، شريطةً ألا يتجاوز إجمالي الأسهم المخصصة بموجب هذا الحد الأدنى حجم الشريحة وأن يظل ضمن الحدود والشروط الواردة في نشرة الطرح.

تم تخصيص 94% من أسهم الطرح للشريحة الثانية، بما يمثّل 940,000,000 (تسعمائة وأربعون مليون) من أسهم الطرح، وهي تقتصر على "المستثمرين المحترفين" (كما هو معرف في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت لآخر).

في حين تم تخصيص 1% من أسهم الطرح للشريحة الثالثة، بما يمثّل 10,000,000 (عشرة ملايين) سهم من أسهم الطرح. ويُضمن ذلك لكل مكتتب ناجح ضمن هذه الشريحة حد أدنى للتخصيص يبلغ 10,000 سهم، شريطة ألا يتجاوز إجمالي الأسهم المخصصة بموجب هذا الحد الأدنى حجم الشريحة وأن يظل ضمن الحدود والشروط الواردة في نشرة الطرح. وفي حال عدم تغطية كامل أسهم الطرح في هذه الشريحة، فإن الأسهم غير المكتتب بها ستكون متاحة للاكتتاب من قبل الشريحة الأولى.

تم حجز ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح (تُخصم من إجمالي حجم الشريحة الثانية) لصالح جهاز الإمارات للاستثمار وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، بواقع 5% لكل منهما. وفي حال عدم ممارسة الجهاز أو الصندوق لحقوقهما التفضيلية في الاكتتاب بأسهم الطرح، فإن تلك الأسهم ستكون متاحة للاكتتاب من قبل المستثمرين المحترفين الآخرين.

ستحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بنسبة 80% من رأس المال المصدر لشركة أليك بعد الطرح، وذلك بافتراض بيع جميع الأسهم المطروحة وعدم إجراء أي تعديل على حجم الطرح.

سيتم تحديد سعر الأسهم المطروحة من خلال آلية بناء سجل الأوامر، وذلك بالتشاور بين المنسقين العالميين المشتركين (كما هو موضح أدناه)، والشركة، والمساهم البائع.

ومن المتوقع إدراج الأسهم للتداول في سوق دبي المالي تحت الرمز "ALEC"، على أن يبدأ التداول بتاريخ 15 أكتوبر 2025.

يتيح الطرح للمساهم البائع بيع جزء من حصته، مع توفير السيولة اللازمة لتداول الأسهم وتعزيز حضور المجموعة بين أوساط مجتمع المستثمرين. وسيحصل المساهم البائع على كامل صافي عوائد الطرح، ولن تتحمل شركة أليك أي تكاليف مرتبطة بالعملية.

وقد تم تعيين كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ وجي بي مورغان سيكيوريتيز "بي إل سي" منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين")، كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وشركة إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م. (ويُشار إليهما معًا بـ "إي اف جي هيرميس") كمديري الاكتتاب المشتركين (يُشار إليه فيما يلي باسم "مديري الاكتتاب المشتركين"). في حين تم تعيين شركة مويلس آند كومباني المملكة المتحدة – فرع مركز دبي المالي العالمي كمستشار مالي مستقل ("المستشار المالي المستقل"). أما بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع فتم تعيينه كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري ش.م.ع، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع كبنوك لتلقي الاكتتاب. وفيما يلي رقم مركز الاتصال الخاص بطرح بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع: 800 ENBD IPO (800 3623 476).

فيما يتعلق بالطرح العالمي، ستقوم الشركة والمساهم البائع بتعيين شركة إكس كيوب ذ.م.م، وهي مدير استقرار سعري مرخّص حسب الأصول من قبل سوق دبي المالي، للعمل كـ مدير الاستقرار السعري. ويجوز له، بالقدر المسموح به وفقاً للقوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول لسوق دبي المالي، ولأغراض الاستقرار السعري، الدخول في صفقات استقرار سعري على سوق دبي المالي. وكجزء من الطرح العالمي، سيقوم المساهم البائع ببيع عدد 100,000,000 (مائة مليون) من الأسهم ("أسهم الاستقرار السعري")، وسيتم تخصيص هذه الأسهم للمستثمرين كجزء من عملية التخصيص الاعتيادية للطرح العالمي. وإذا انخفض سعر السهم في أي وقت خلال فترة الاستقرار السعري عن سعر الطرح، فإن مدير الاستقرار السعري سيستخدم حصيلة بيع أسهم الاستقرار السعري لشراء عدد من الأسهم من السوق بما يعادل عدد أسهم الاستقرار السعري، وذلك بسعر الطرح أو دونه، بهدف دعم سعر السهم في السوق. وسيتم تنفيذ جميع صفقات الاستقرار السعري وفقاً لقواعد التداول لسوق دبي المالي. ووفقاً للمادة 14.7 من قواعد التداول لسوق دبي المالي، سيفصح مدير الاستقرار السعري إلى السوق عن نطاق وتفاصيل جميع صفقات الاستقرار السعري التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالطرح.

تنص اتفاقية تغطية الاكتتاب التي ستبرمها الشركة والمساهم البائع و مديري الاكتتاب المشتركين قبل تاريخ الإدراج ("اتفاقية تغطية الاكتتاب") على أن الأسهم التي يملكها المساهم البائع عقب الإدراج ستخضع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعدها بـ 180 يوماً، والتي تخضع لعمليات محددة مسموح بها للتصرف في الأسهم كما هو موضح في اتفاقية تغطية الاكتتاب. كما تخضع الشركة لفترة حظر مدتها 180 يوماً من تاريخ الإدراج، وذلك بموجب أحكام اتفاقية تغطية الاكتتاب.

سترِد تفاصيل الطرح كاملة في كلٍ من نشرة الطرح وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام")، بالإضافة إلى مذكرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية ("المذكرة الدولية"). وقد تم اليوم نشر كلٍ من نشرة الطرح والإعلان العام، فيما يُتوقع نشر المذكرة الدولية يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025. وستكون نشرة الطرح والإعلان العام والمذكرة الدولية متاحة عبر www.alec.ae/ipo.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. فتوى تؤكد بأن الطرح من وجهة نظرها متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وينبغي على المستثمرين عدم الاعتماد على هذه الفتوى عند اتخاذ القرار بشأن الاستثمار في الأسهم ويجب عليهم القيام بالجهود اللازمة لضمان أن يكون الطرح متوافقًا مع الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.

أبرز المقومات الاستثمارية

سجل حافل بالنجاحات المالية والتجارية الراسخة

تتمتع شركة أليك بتاريخ حافل في تنفيذ مشاريع كبيرة ومعقدة وعالية المتطلبات في القطاعين العام والخاص، بكفاءة وفعالية وفي الوقت المحدد، وذلك وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية.

نجحت شركة أليك في تحقيق أرباح على مدار الـ 18 عاماً الماضية، بالرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

كما تستند هذه الاستمرارية في الأداء إلى الإدارة الرشيدة للمديونية، ورأس المال العامل، والاحتياطيات النقدية.

كما في 30 يونيو 2025، كانت شركة أليك من بين أبرز شركات الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك استناداً إلى قيمة الأعمال قيد التنفيذ، مما يعزز من حجمها، ومصداقيتها، وأهميتها الاستراتيجية في المنطقة.

التميز التشغيلي وإدارة المخاطر يدعمان ميزتها التنافسية المستدامة

أسهم التميّز التشغيلي، والمنهجية المنضبطة في إدارة المخاطر، مع القدرات المتكاملة، والمنهجيات المبتكرة، والاعتماد على التقنيات المتطوّرة، والثقافة المؤسسية التي تضع الكوادر البشرية في مقدمة أولوياتها، في تحقيق نجاح شركة أليك على المدى الطويل ومنحها ميزة تنافسية فريدة في تنفيذ المشاريع المعقدة.

تقدم شركة أليك مجموعة شاملة من الخدمات المتكاملة التي تعزز قدرتها على التحكم في المشاريع وتعمّق مستوى التفاعل مع العملاء، مما يمنحها مكانة متقدمة مقارنةً بالمقاولين الآخرين في السوق. وقد استفادت أكبر عشرة مشاريع لدى الشركة من حيث الحجم من خدمات أربع شركات تابعة لها على الأقل، بما يعكس اتساع نطاق عملياتها وقدراتها التنفيذية.

تتبنى شركة أليك عملية انتقائية للغاية في التقدم للمناقصات لضمان تركيزها على المشاريع عالية الجودة وذات الهوامش الربحية المرتفعة مع نخبة العملاء، والتي تتوافق مع قدراتها الأساسية.

تعتمد شركة أليك إطار عمل قوي للموافقة على المشاريع لدعم هذا النهج، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة.

وتضمن شركة أليك، من خلال فرقها التجارية ذات الخبرة الواسعة، الإشراف الدقيق على تكاليف المشاريع والتحكم فيها عبر آليات تسعير استراتيجية وتقاسم المخاطر مع العملاء.

وتقود شركة أليك، بفضل تركيزها على دفع عجلة الابتكار وتبني أحدث التقنيات، مسيرة التطور في مجال نمذجة معلومات البناء ثلاثية الأبعاد، مما يُحسّن أوجه التعاون مع الموردين ويميزها في مجال إدارة المعلومات. وتوظف شركة أليك أدوات رقمية متطورة لتعزيز الكفاءة وتتبع الأداء عبر جميع مراحل الإنشاء، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق أعلى مستويات الدقة.

تلتزم شركة أليك بأرقى معايير الصحة والسلامة ورعاية العمال العالمية، حيث سجلت "معدل تواتر الإصابات المفقودة للوقت" (LTIFR) عالمي المستوى بلغ 0.203 لكل مليون ساعة عمل في عام 2024.

تتمتع شركة أليك بفريق قيادي متمرس وثقافة مؤسسية راسخة، حيث أمضى أكثر من 60% من أعضاء الإدارة التنفيذية ما يزيد على 15 عاماً في الشركة، مما يضمن استمرارية الأداء وبيئة عمل قائمة على القيم المؤسسية.

ويُعد تطوير المواهب أولوية استراتيجية لدى شركة أليك، حيث تعمل على تعزيز النمو المهني ليكون محركاً للاحتفاظ بالكفاءات وتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل.

قدرات استثنائية في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والمعقدة والبارزة

تمكنت شركة أليك، بفضل سمعتها المرموقة كمقاول استراتيجي للمشاريع الضخمة والبارزة والمعقدة تقنياً، من بناء مشاريع تحولية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تتيح الخدمات المتكاملة التي توفرها شركة أليك القدرة على إدارة أكثر المشاريع تعقيدًا بكفاءة استثنائية، وتحقيق القيمة بفضل ما تمتلكه من قدرات تقنية متقدمة وخبرة تشغيلية.

ومن أبرز المشاريع التي نفذتها المجموعة: مشروع "ون زعبيل"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم أطول جسر كابولي في العالم. مشروع "سي وورلد أبوظبي"، الذي يُعد أكبر مدينة ترفيهية للأحياء البحرية الداخلية في العالم. مشروع "دبي هيلز مول"، الذي حازت "أليك" بفضله على جائزة “أفضل مشروع تجزئة لعام 2022".

تبرهن هذه المشاريع على الخبرة الهندسية العميقة التي تتمتع بها شركة أليك وقدرتها على دمج حلول متعددة على نطاق واسع، بما في ذلك أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، وأعمال التشطيبات، وأنظمة الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، بما يرسخ مكانتها كشريك موثوق للعملاء الباحثين عن حلول شاملة ومبتكرة.

مكانة راسخة تمكنها من اغتنام فرص النمو الكبيرة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية

تستعد شركة أليك للاستفادة من التوسع الكبير في نشاطات البناء والبنية التحتية في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولا سيما في القطاعات التي تمتلك فيها خبرات عميقة.

تعمل شركة أليك في اثنين من أكثر الأسواق ديناميكية وجاذبية في المنطقة: الإمارات والسعودية، وكلاهما يشهد نمواً قوياً في الإنفاق على المشاريع.

في الإمارات، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق على المشاريع بنسبة 76% ليصل إلى 304 مليارات درهم بحلول عام 2033، مقارنة بـ 173 مليار درهم في 2024، وفقاً لشركة "ميد" للأبحاث والخدمات الاستشارية. وفي هذا السوق، تستهدف شركة أليك المشاريع العملاقة مثل مطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى الفرص في قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية ومراكز البيانات في مختلف أنحاء الدولة. ويجعل حضورها الراسخ وسجلها الحافل في تنفيذ المشاريع المعقدة والأيقونية منها المقاول الاستراتيجي لمثل هذه الفرص.

في السعودية، من المتوقع أن يتضاعف الإنفاق على المشاريع أكثر من مرتين ليصل إلى 410 مليارات درهم بحلول عام 2033، مقارنة بـ 193 مليار درهم في 2024، بحسب تقديرات شركة "ميد". ويقود هذا النمو مشاريع ضخمة وبرامج التحول الوطني، بما في ذلك معرض الرياض إكسبو 2030، وكأس العالم فيفا لكرة القدم 2034، وبوابة الدرعية، والقدية. ومنذ دخولها السوق السعودي في عام 2022، أسست شركة أليك قاعدة قوية للنمو من خلال الفوز بمشاريع استراتيجية وتقديم خدمات متكاملة. وتمتلك الشركة خارطة طريق واضحة لتوسيع حضورها بشكل انتقائي من خلال شراكات موجهة، وتطوير القدرات المحلية، والاستفادة من شركة الهدف للإنشاءات الهندسية. كما يُتوقع أن يكون قطاع مراكز البيانات أحد محاور التركيز الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.

محفظة ضخمة ومضمونة من المشاريع قيد التنفيذ تدفع عجلة النمو المستقبلي

تحتفظ شركة أليك بمحفظة قوية من المشاريع واسعة النطاق، حيث توفر هذه المحفظة الضخمة رؤية واضحة للإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية على مدى سنوات متعددة.

شهدت محفظة المشاريع قيد التنفيذ لدى شركة أليك نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 8.6 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022، إلى 22.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023، ثم إلى 27.5 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2024، لتصل إلى 35.4 مليار درهم كما في 30 يونيو 2025.

وتتميز محفظة المشاريع الحالية لدى شركة أليك بتنوعها عبر مختلف القطاعات وأحجام المشاريع، مما يقلل من مخاطر التركز على عدد محدود من العملاء.

وقد نجحت شركة أليك بالفوز بنحو 79% من قيمة محفظة مشاريعها الحالية قيد التنفيذ خلال العامين الماضيين، مدفوعة بصفقة الاستحواذ على شركة الهدف للإنشاءات الهندسية ودخولها الاستراتيجي إلى السوق السعودية.

وتعادل قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ 3.5 أضعاف إيرادات شركة أليك لآخر اثني عشر شهراً، وهي من أعلى النسب بين شركات الإنشاءات المدرجة عالمياً، كما تبلغ 6.6 أضعاف الإيرادات كما في 30 يونيو 2025.

تواصل شركة أليك نشاطها في السعي وراء اقتناص فرص جديدة، حيث تشارك حالياً مجموعة واعداً من المناقصات يتضمن عروضاً كبيرة وطلبات تأهيل مسبق قيد التنفيذ.

مركز مالي قوي وتسارع ملحوظ في نمو الإيرادات والأرباح

نجحت شركة أليك منذ تأسيسها في تحقيق نمو مربح وتدفقات نقدية من عملياتها بشكل مستمر، مدعوماً بالتنفيذ المنضبط، والاستخدام الفعّال لرأس المال، ومحفظة المشاريع المتوازنة.

تضاعفت إيرادات الشركة بأكثر من مرتين من 3.6 مليار درهم في السنة المالية 2022 إلى 8.1 مليار درهم في السنة المالية 2024، ونمت بنسبة 56.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، مما يعكس قوة محفظة مشاريعها قيد التنفيذ وقدرتها على توسيع نطاق عملياتها بنجاح.

نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك¹ من 259 مليون درهم في السنة المالية 2022 إلى 646 مليون درهم في السنة المالية 2024، مع ارتفاع الهامش من 7.2% إلى 8.0%.

ارتفع صافي الربح بشكل مطرد ليصل إلى 363 مليون درهم في السنة المالية 2024، مع الحفاظ على هامش صافي ربح³ جيد ومستدام.

يعكس "العائد على حقوق الملكية" بننسبة 35% و"العائد على رأس المال المستثمر" بنسبة 45% في السنة المالية 2024 الكفاءة العالية في استخدام رأس المال والتركيز القوي على تحقيق القيمة.

تعتزم شركة أليك توزيع أرباح بقيمة 200 مليون درهم (تُدفع في أبريل 2026)، وأرباح بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية 2026 (تُدفع في أكتوبر 2026 وأبريل 2027)، واعتماد سياسة توزيع نصف سنوية بنسبة لا تقل عن 50% من صافي الربح بعد ذلك، رهناً بتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.

فريق إداري متمرس يركز على الأداء، مدعوم بمجلس إدارة متميز ومساهمين بارزين

يقود شركة أليك فريق إداري رفيع المستوى يتمتع بخبرة قطاعية عميقة وسجل حافل بالإنجازات وتنفيذ المشاريع الناجحة، ويدعمه مجلس إدارة استراتيجي ومستقل ومساهم مؤسسي قوي، وهو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

يتمتع فريق الإدارة التنفيذية بخبرة فردية تزيد على 30 عاماً في القطاع، وبخبرة جماعية تتجاوز 420 عاماً مع رؤساء وحدات الأعمال ورؤساء الأقسام، مما يدل على الالتزام والاستمرارية والفهم العميق للقطاع.

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بخبرات متنوعة في قطاعات البنية التحتية، والحكومة، والاستثمار، والقطاعات التي تركز على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يضمن اتخاذ قرارات متوازنة وحوكمة مؤسسية سليمة.

تستفيد شركة أليك، بدعم من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، من الحوكمة الصارمة والسمعة القوية والروابط الاستراتيجية عبر المنطقة، مما يعزز قدرتها على اغتنام الفرص الواعدة.

للمزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.alec.ae/ipo.

-انتهى-

#بياناتشركات