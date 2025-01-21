دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسرّ شركة ألتا للتطوير العقاري الكشف عن مشروع مستر سي ريزيدنسز داونتاون، والذي أصبح الآن متاحاً للباحثين عن تجربة سكنية استثنائية لامثيل لها. يعدّ هذا المشروع المميز الإضافة الثانية إلى مجموعة مشاريع مستر سي في دبي، ويعتبر شاهداً على استمرار الشراكة بين ألتا و الأخوين إجناسيو وماجيو سيبرياني، ويعكس تفسيراً عصرياً لإرث العائلة العريق الذي يمتد لأكثر من مئة عام في مجال الضيافة. انبثقت فكرة هذا المشروع من أجواء دبي الواعدة وأفقها الخلاب حيث يحتفي مستر سي ريزيدنسز داونتاون بروح دبي العصرية، ويضفي عليها لمسة الخدمة الشخصية المتفردة التي تميّز بها مستر سي عالمياً.

ويشتهر مستر سي، الذي أسسه الأخوين إجنازيو وماجيو سيبرياني، أبناء الجيل الرابع من مبدعي عائلة سيبرياني، بمحفظته من الفنادق والمطاعم والمساكن. منذ افتتاح أول فندق مستر سي في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا في يونيو 2011، بدأ مستر سي في إرساء عصر جديد من أساليب الضيافة الأصيلة والمعاصرة في آن واحد، حيث حصد مستر سي ميامي كوكو نوت جروف مؤخراً تصنيف مفتاح ميشلان المرموق. وتشمل محفظة الشركة السكنية مستر سي ريزيدنسز كوكو نوت جروف في ميامي فلوريدا، وفي ويست بالم بيتش في فلوريدا، و مستر سي ريزيدنسز جميرا في دبي. ويستعرض مستر سي ريزيدنسز داونتاون العبق الأصيل ذاته في عالم المعيشة الفاخرة، حيث يمزج بين وسائل الراحة العالمية والخدمة المخصصة لتلبية احتياجات المقيمين.

وستعكس التصميمات الداخلية للمبنى مزيجاً فريداً من الفن الكلاسيكي للعمارة الأوروبية والأناقة العصرية التي تشتهر بها علامة مستر سي. تمّ تصميم المشروع من قبل شركة أركيتيكتونيكا المعمارية المرموقة، مع لمساتٍ فاخرة أضافتها شركة 1508 لندن على التصميم الداخلي. ويتميز البرج بواجهة لافتة تتناغم مع أفق دبي المدهش، ويضم ثلاث طوابق تحتضن مختلف مرافق الراحة الاستثنائية، تشمل سينما خاصة، وجهاز محاكاة لرياضة الغولف، وغرفة ألعاب ليتل سي للأطفال، ومركز لياقة بدنية مجهز بالكامل، ومساحات مخصصة لليوغا والبيلاتس وتمارين بيلوتون، بالإضافة إلى سبا فاخر يشمل ساونا وغرف بخار وغرف أوكسجين، ومكتبة متميزة وقاعة فعاليات تقع في الطابق 57، إلى جانب خيارات تخزين خاصة وآمنة.

ويتمتع المبنى بمدخل خاص مغطى ومحاط بإطلالات خلابة على المدينة، وردهةسكنية، تم تصميمها بعناية تضم صالة مريحة مع مصاعد خاصة سريعة. كما تنتشر الأعمال الفنية المدهشة في الردهة والمناطق العامة الخارجية. سيحظى السكان بمجموعة من الخدمات الاستثنائية، مثل خدمة الكونسيرج المخصصة، خدمة المساعد الشخصي، خدمة ركن السيارات والأمن على مدار الساعة، بالإضافة إلى خدمة المناشف المجانية على سطح حوض السباحة. كما يمكن للسكان الوصول إلى تطبيق مستر سي ريزيدنسز المخصص، مع خيار إضافة خدمات التدبير المنزلي والمساعد الشخصي حسب الحاجة.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال عبد الله الطاير، المدير الإداري لمجموعة ألتا العقارية: "يجسد مسترس سي ريزيدنسز داونتاون مزيجاً استثنائياً بين إرث عائلة سيبرياني العريق وأسلوب الحياة النابض في دبي. تم تصميم كل تفصيل بدقة لتقديم تجربة لا مثيل لها للسكان، حيث تتناغم الرفاهية والفخامة مع المسؤولية البيئية، ونتوّج هذه التجربة بفهموم الضيافة الفريدة التي تمثل جوهر إرث العائلة".

من جهته، قال إجناسيو سيبرياني، شريك في ملكية مستر سي للفنادق والمساكن:" يمثل مستر سي في جوهره تفسيراً عصرياً للعراقة، حيث نفتخر أنا وأخي باضافة مستر سي داونتاون الى أفق دبي. ونحن سعداء بالعمل مرة أخرى إلى جانب شركة ألتا للتطوير العقاري، التي نقدّر شراكتها واحترافيتها ورؤيتها إلى أبعد مدى".

ومن المتوقع أن يشكّل مستر سي ريزيدنسز داونتاون بفضل بموقعه المتميز وتصميمه الأنيق وتركيزه الاستثنائي على الخدمة، واحداً من أشهر الوجهات المنشودة للسكن في دبي. ويجسد هذا المشورع جوهر أسلوب حياة سيبرياني، ليقدّم ملاذاً في قلب واحدة من أكثر مدن العالم شهرة وتميزاً.

وتم تعيين شركة سَفِلز الاستشارية العالمية العقارية، التي تعدّ من أبرز الشركات في العالم وتستأثر بأكثر من 160 عاماً من الخبرة، كوكيلٍ رئيسي للمبيعات في مشروع مستر سي ريزيدنسز داونتاون.

وقال أندرو كامينغز، رئيس وكالة العقارات السكنية في سَفِلز الشرق الأوسط:" من خلال أبحاثنا حول المساكن ذات العلامات التجارية، بتنا على دراية أن المشترين أصبحوا يركزون بشكلٍ متزايد على جودة خدمة الضيافة ووفرة وسائل ومرافق الراحة. ومن المتوقع أن يتفوق مستر سي ريزيدنسز داونتاون في هذين المجالين بشكل استثنائي. مع الإطلالات المدهشة والتصاميم الداخلية الفاخرة، سيقدم هذا المشروع فرصة فريدة من نوعها للمشترين المميزين الذين يبحثون عن تجربة سكنية مثالية".

ومن المتوقع أن يشهد المشروع طلباً مرتفعاً مع تركز 12% من إجمالي عروض المساكن ذات العلامات التجارية على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط، وتوقعات بنمو قوي في هذا القطاع بنسبة 120% حتى عام 2030 (وهو النمو الأقوى بين جميع المناطق العالمية). وفقاً لسَفِلز - المساكن ذات العلامات التجارية - تقرير عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فبراير 2024.

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