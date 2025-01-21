دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أكيوب للتطوير العقاري، إحدى الشركات الرائدة في سوق العقارات الإماراتي، عن إطلاق مشروعها السكني الثالث "فيغا" في قلب مدينة دبي الرياضية. يتميز هذا البرج السكني المكون من 23 طابقًا بتصاميم مستوحاة من الطبيعة، ويقدم أكثر من 35 مرفقًا مبتكرًا. بدأت أعمال البناء في الربع الرابع من عام 2024، ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2027.

مستوحى من النجم الأكثر لمعانًا في كوكبة القيثارة الشمالية، يمثل "فيغا" نموذجًا مثاليًا للحياة العصرية الممزوجة بالانسجام مع الطبيعة. يضم المشروع 131 وحدة سكنية فاخرة تشمل استوديوهات وشققًا بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف. تم تصميم كل وحدة بعناية لتجمع بين الراحة والأناقة والوظائف العملية، وهي مجهزة بالكامل بأحدث تقنيات المنازل الذكية ومفروشة لتلبي احتياجات السكان العصريين.

وفي تعليق له على إطلاق المشروع، قال رامجي آير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة أكيوب للتطوير العقاري: "يمثل مشروع "فيغا" خطوة جريئة نحو رؤيتنا لإنشاء مساحات سكنية استثنائية تتناغم مع الطبيعة وتعزز أنماط الحياة العصرية. باعتباره مشروعنا الثالث في الإمارات، يجسد "فيغا" التزامنا الراسخ بالجودة والابتكار وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة. صُمم المشروع ليكون ملاذًا للسكان، حيث يمزج بين الفخامة والمرافق المدروسة بعناية."

يوفر مشروع "فيغا" مجموعة من المرافق المتميزة التي تعزز من جودة حياة السكان، بما في ذلك سينما في الهواء الطلق، مسبح في السماء، استوديو بيلاتس، ملاعب "بيكل بول" وكريكت شبكية، مرافق تنس الطاولة، مناطق لعب داخلية وخارجية، صالة ألعاب إلكترونية، استوديو يوغا خارجي هادئ، مضمار للركض، جاكوزي وساونا منفصلان للرجال والنساء، صالة رياضية مجهزة بالكامل، شلال وكهف مائي مخفي خلف الشلال.

وأضاف رامجي آير: "نحن متحمسون لإطلاق مشروع يجسد مفهوم الحياة الحضرية الحديثة، ويعكس التزامنا بتقديم منازل تلهم وتجدد وتعكس الأناقة العصرية."

يستفيد سكان "فيغا" من موقعه الاستراتيجي الذي يوفر سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي، برج العرب، برج خليفة، مرسى دبي، مطار آل مكتوم الدولي، والقرية العالمية. كما يتميز بقربه من مدارس ومرافق طبية ومراكز ترفيهية رفيعة المستوى، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعائلات والمهنيين.

تواصل شركة أكيوب للتطوير العقاري استثماراتها في المستقبل العقاري لدبي، حيث تخطط لإطلاق مشاريع جديدة في عام 2025. تركز الشركة على توفير مساحات معيشية مستدامة مستوحاة من الطبيعة، مع التزام دائم بالابتكار لتلبية احتياجات السكان المتغيرة.

وبالإضافة إلى تصميمه المتطور ومرافقه الرائدة، يقدم مشروع "فيغا" خطط دفع مرنة ومغرية تلبي احتياجات المشترين العصريين، ما يضمن خيارات ميسرة ومريحة للجميع.

حول شركة أكيوب للتطوير العقاري

تعد شركة أكيوب للتطوير العقاري واحدة من شركات التطوير العقاري الأسرع نمواً في دبي، حيث تتميز بحضور قوي في السوق. تلتزم الشركة بتقديم مشاريع تصميم مستقبلية عبر مجموعة مبتكرة من حلول البناء والتطوير للممتلكات السكنية والتجارية.

بفضل فهم عميق لسوق العقارات في دبي، تسهم شركة أكيوب للتطوير العقاري في تسريع مشاريع المستثمرين من خلال ضمان نجاحها منذ البداية.

تهدف شركة أكيوب للتطوير العقاري إلى تطوير وبيع مليون قدم مربع بحلول عام 2025. ومع مشروع "فيجا"، يصل إجمالي التطويرات التي نفذتها إلى حوالي 550,000 قدم مربع منذ سبتمبر 2023. وتواصل الشركة جهودها في الاستحواذ على الأراضي في أنحاء دبي لتسريع خططها لإطلاق مشاريع سكنية جديدة خلال عام 2024

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