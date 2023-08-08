الرياض – المملكة العربية السعودية: تصدرت شركة كوا باور السعودية، الرائدة في مجال تحول الطاقة؛ أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، قائمة أفضل مطوري مشروعات تحلية المياه خارج جمهورية الصين الشعبية، وذلك وفقاً لقائمة أصدرتها منظمة "جلوبال واتر انتلجنت" خلال شهر يوليو المنقضي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أكوا باور أكبر مطور ومشغل خاص لتحلية المياه في العالم من خلال انتاجها 6.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، بالإضافة إلى (3.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً من القدرة الصافية). في عام 2022، أضافت شركة أكوا باور (2.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً من خلال أربعة محطات في كل من السعودية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه الأرقام الأعلى في تاريخ الشركة، حيث تعكس نجاحها في سوق تحلية المياه التنافسي في دول مجلس التعاون الخليجي.

تعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، ماركو أرتشيلي: "نفخر بهذا التكريم من قبل منظمة رائدة مثل (جلوبال واتر انتلجنت). يمتد تأثير أعمالنا إلى خارج المملكة العربية السعودية. نتواجد حالياً في 12 دولة، ونُشغل محفظتنا لمشروعات تحلية المياه في أربع دول منها. كما نطمح للاستثمار في أسواقٍ جديدة في آسيا الوسطى، والصين، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط". وأضاف أرتشلي: "نفخر بكفاءة فرقنا التي تعمل بكامل طاقتها لتأمين المياه المحلاة للمجتمعات التي نخدمها، بأقل تعرفة ممكنة. نؤكد التزامنا بتوفير المياه المحلاة بشكلٍ مستدام، لضمان أعلى مستوى من كفاءة الإنتاج والموثوقية".

تغطي قائمة "جلوبال واتر انتلجنت" شركات القطاع الخاص وشبه الحكومية التي قدمت مشروعات لمعالجة المياه والمياه العادمة باستخدام التمويل الخاص عن طريق حصص في شركات المشروعات، مغطية كل من القدرة الإجمالية والقدرة المجمعة بناءً على حجم النسبة المئوية للحصص التي يتم الاحتفاظ بها في المحطات.

الجدير ذكره أن شركة أكوا باور تمتلك وتدير "15" مشروعاً لمحطات تحلية المياه المستقلة قيد التنفيذ خلال السنوات الخمس المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعمل على توسيع نطاق محفظتها في الأسواق الناشئة.

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نبذة عن شركة "أكوا باور"

"أكوا باور" شركة سعودية مُدرجة، رائدة في مجال تحول الطاقة (الرمز في تداول 2082)؛ أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام .2004 تضمّ "أكوا باور" ما يزيد عن 4,000 موظف، وتتواجد حالياً في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، ووسط آسيا، وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشروعات "أكوا باور 77 "مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ 293 مليار ريال سعودي (78.2 مليار دولار أمريكي)، من خلال توليد 50.4 جيجاواط، وإدارة 6.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الطاقة والمياه المحلاة بشكلٍ مستدام وموثوق، وبأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى المساهمة بفعالية في مجالات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية المستدامة للمجتمعات. للمزيد: www.acwapower.com

للتواصل الإعلامي:

يحيى حميدالدين - مدير عام تنفيذي – الاتصال المؤسسي

YHamidaddin@acwapower.com

محمد الحسـن - مدير الإعلام الإقليمي – الاتصال المؤسسي

Moalhasan@acwapower.com