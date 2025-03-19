دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أكسنتشر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ACN)، عن تعاونها مع بنك دبي التجاري، لتوفير الدورات التدريبية لموظفي البنك في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. وباعتباره أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُطلق برنامج محو الأمية المعلوماتية على النطاق المؤسسي، يساهم بنك دبي التجاري في إرساء معيار جديد من خلال تمكين موظفيه، للحصول على شهادات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي على حدٍ سواء.

ففي ظل التحول الرقمي غير المسبوق، الذي يشهده قطاع الخدمات المالية، سيساهم برنامج "بنك دبي التجاري للذكاء الاصطناعي والبيانات المستقبلي"، في تزويد القوى العاملة في البنك بالمهارات الأساسية اللازمة لمواكبة العصر والتحولات المتواصلة.

يهدف هذا التعاون، إلى تمكين الموظفين في بنك دبي التجاري، من خلال الاستفادة من الإمكانات الكاملة للتقنيات المبتكرة، لتلبية وتجاوز التوقعات المتطورة لعملائهم. وفي إطار هذه المبادرة، سيتم الاستفادة من خبرات شركة أكسنتشر وشركة Udacity، التابعة لها، من خلال تقديم برنامج شامل لتطوير المهارات الرقمية وتعزيز جهوزية فرق العمل للمستقبل، في خطوةٍ تؤكد على أهمية البيانات والذكاء الاصطناعي في دفع مسيرة التطور الرقمي للبنك.

يعتمد هذا البرنامج على قوة إدارة البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، لضمان تحسين تجربة العملاء وتحقيق المرونة التشغيلية، بما يتناغم مع أهداف التحول الاستراتيجي لبنك دبي التجاري. كما سيتلقى المشاركون، تدريبًا عمليًا شاملاً لتعزيز جاهزيتهم للعمل، بهدف تحقيق المشاركة الفعالة وزيادة التفاعل والنتائج التعليمية. كما ستوفر Udacity خدمات متميزة مثل الجلسات التفاعلية بقيادة وإشراف خبراء، والتي ستركز على استيعاب المفاهيم المعقدة، إلى جانب جلسات الحوار التقنية التي تقدم رؤى حول الاتجاهات الناشئة والتطبيقات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وجلسات شخصية تتضمن أسئلة وأجوبة، بمشاركة أكثر من 1400 مرشد.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال ماكس دي جريجوريو، المدير التنفيذي لشركة أكسنتشر في الشرق الأوسط:"يسعدنا أن نقدم هذا البرنامج المبتكر، الذي من شأنه أن يساعد في تحسين النتائج التعليمية. ففي ظل التحول السريع في الخدمات المصرفية نحو اعتماد التقنيات الرقمية، يمكن للشركات التي تعمل على بناء هيكليتها الرقمية، تحسين عملياتها وزيادة إيراداتها بسرعة وتعزيز الخدمات التي تقدمها لعملائها. وهذا التوجه، سيساهم في تحقيق قيمة حقيقية على نطاقٍ واسع وسريع. يُشكل استثمار بنك دبي التجاري، في تعزيز مهارات موظفيه ومعرفتهم وقدراتهم في استخدام التكنولوجيا الرقمية، ميزة بارزة وذات فائدة كبيرة".

من جانبه قال علي عمران، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى بنك دبي التجاري:"ستتيح هذه المبادرة الأولى من نوعها، الفرصة أمام بنك دبي التجاري، لتمكين وتحديث بيئة العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار، وإرساء معيار جديد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في تطوير المهارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا البرنامج، التزامنا بتقديم أعمال مصرفية ذات قيمة، تساهم في تمكين عملائنا والمجتمع الإماراتي الأوسع نطاقاً، ما يوفر للبنك ميزة تنافسية أكثر وضوحاً ودقة، من خلال ضمان جاهزية موظفينا واستعدادهم لمواكبة التطورات المستقبلية".

وتؤكد هذه الشراكة، على الدور الفعال الذي يقوم به بنك دبي التجاري، في دفع التقدم الاقتصادي، كما تتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق موقع ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي.

عن أكسنتشر

أكسنتشر هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المهنية المتخصصة، لمساعدة الشركات الرائدة في العالم والحكومات والمؤسسات الأخرى لبناء هيكليتها الرقمية وتحسين عملياتها وتسريع نمو الإيرادات وتعزيز الخدمات للمواطنين، ما يساهم في تحقيق قيمة ملموسة بسرعة وعلى نطاقٍ واسع. نحن شركة تعتمد على المواهب والابتكار مع ما يقرب من 799000 شخص يقدمون الخدمات للعملاء في أكثر من 120 دولة. تندرج التكنولوجيا، في صلب مسيرة التغيير اليوم، ونحن من أبرز الشركات الرائدة في العالم التي تساهم في دفع هذا التغيير، بفضل علاقاتنا القوية مع المنظومة البيئية القائمة. نجمع بين قوتنا في مجالات التكنولوجيا والريادة في الحوسبة السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي، مع خبرة لا مثيل لها في الصناعة والخبرة الفنية وقدرات تسليم عالمية. إن مجموعتنا الواسعة من الخدمات والحلول والأصول في مجالات الاستراتيجية والاستشارات والتكنولوجيا والعمليات والصناعة X and Song ، إلى جانب ثقافتنا المتمثلة في النجاح المشترك والالتزام بتوفير قيمة شاملة، تمكننا من مساعدة عملائنا على إعادة تشكيل وبناء علاقات موثوقة ومستدامة. نحن نقيس نجاحنا من خلال القيمة الشاملة التي نوفرها لعملائنا، وللآخرين، ولمساهمينا، وشركائنا، ومجتمعاتنا. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على accenture.com.

عن بنك دبي التجاري

تأسس بنك دبي التجاري (DFM: CBD) عام 1969 بموجب مرسوم أميري صادر عن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. واليوم، يُعد البنك أحد أبرز المؤسسات المالية في دولة الإمارات، حيث يقدم خدمات مصرفية مبتكرة ومخصصة للأفراد والشركات، من خلال منصات مصرفية رقمية متطورة وشبكة فروع وأجهزة صراف آلي واسعة.

على مدى العقود الماضية، تطور بنك دبي التجاري ليصبح مؤسسة مصرفية متقدمة مدعومة بأسس مالية قوية، حيث يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق بنك دبي التجاري والقسم الإعلامي من خلال: CBD.OgilvyPR@ogilvy.com

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