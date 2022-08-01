في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف الفئات وتوفير نماذج تأمينية مختلفة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع خاصة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر وقَّعت شركة "أكسا" أحد الشركات التابعة لمجموعة "أكسا" العالمية الرائدة في مجال التأمين وإدارة الأصول والبريد المصري وشركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للبريد المصري اتفاقية تعاون تهدف إلي دراسة إنشاء شركة للتأمين متناهي الصغر.

وقع الاتفاق أيمن قنديل العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمينات الحياة مصر ورئيس مجلس ادارة شركة أكسا للتأمين مصر وخالد امام نائب رئيس مجلس ادارة البريد المصري للشمول المالي واحمد عبد الله العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار.

ومن جانبه أعرب أيمن قنديل العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر ورئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين مصر، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع كيان قومي كبير مثل البريد المصري قائلاً: "اليوم تخطو شركة أكسا خطوة مهمة وكبرى نحو التزامها في دعم قطاع التأمين في مصر وتعزيز أداءه، حيث تعكس هذه الاتفاقية الثقة في قدرات أكسا التأمينية". مضيفاً: "نهدف من خلال هذه الشراكة تعزيز توجهات الشركة لتطوير أنشطتها وتقديم أفضل الحلول التأمينية المبتكرة في مصر مستهدفين الوصول لقطاع العمل من ذوي الدخل المحدود، بما يتماشى مع استراتيجية التوسع والنمو في الأنشطة والخدمات المقدمة للمصريين".

وفي نفس السياق، أكدت هديل عبد القادر، رئيس قسم العملاء الناشئين لشركة أكسا، عن أهمية التأمين متناهي الصغر للوصول لمختلف شرائح المجتمع وأهميته كأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، قائلة "هدفنا هو الوصول إلى مليون عميل حتى نهاية عام 2022 وتعمل شركة أكسا وفقا لاستراتيجية توسعية لخدمة العملاء المصريين وزيادة أعدادهم من خلال تطوير حلول مبتكرة، والشراكات المتخصصة أو المنتجات والخدمات أو قنوات التوزيع من أجل تلبية احتياجات العملاء بشكل فعال."

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة تتمثل في أنه سيساهم بشكل كبير في وصول المنتجات التأمينية إلي الفئات ذات الدخل المحدود ممن لا يستهدفهم القطاع المالي وسيقدم حزمة متنوعة من الخدمات التأمينية ذات القيمة المضافة بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي للخدمات المالية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واوضح الدكتور شريف فاروق ان بموجب هذا الاتفاق سيتم اعداد دراسة جدوى متكاملة لإنشاء شركة تأمين متناهي الصغر بهدف تطوير حلول تأمينية للفئات غير المشمولة بالخدمات المالية من القطاع المالي الرسمي خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمالة الموسمية والعمالة غير المنتظمة وصغار المزارعين والعاملين من ذوي الدخل المحدود وغيرهم، مشيرا الي ان الشركة ستبدأ عملها فور اصدار قانون التأمين متناهي الصغر.

وقال خالد امام نائب رئيس مجلس ادارة البريد المصري للشمول المالي ان هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية البريد المصري نحو استحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع مشيرا إلي انه فور صدور قانون التأمين متناهي الصغر سوف تبدأ الشركة عملها في توفير حلول تأمينية متميزة في اوجه التأمين المختلفة سواء التأمين على الحياة او الممتلكات او التأمين الطبي بما يمكن الشركة من تطوير حلول تأمينية متكاملة ومتنوعة لحماية الفئة المستهدفة من الصدمات الاقتصادية.

واشار أحمد عبد الله العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار إلي ان هذه الشركة ستكون الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث انها ستقوم بتوفير قيمة مضافة كبيرة في مجال التأمين من خلال تطوير الحلول التأمينية للفئات غير المشمولة بالخدمات المالية من القطاع المالي الرسمي، بما يسهم في تنفيذ رؤية الشركة الخاصة بالمساهمة في تحقيق الشمول المالي.

جدير بالذكر ان مجموعة أكسا العالمية تأسست عام 1816 كشركة رائدة عالميا في مجال التأمين وإدارة الأصول، وتتمتع بقاعدة كبيرة من العملاء تتمثل في 95 مليون عميلا في 50 دول، بدأت أكسا عملها في مصر منذ 7 سنوات وتسعى أكسا مصر دائما إلي تقديم منتجات تلبي احتياجات كافة العملاء. ويذكر أن البريد للاستثمار هي شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعد الذراع الاستثماري للبريد المصري، وتسعي إلي تعزيز ربحتها من خلال قيادة مشاريع التنمية الاستراتيجية والتحول الرقمي من خلال استهداف الاستثمارات المناسبة مع الحفاظ على الشفافية والالتزام بالحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية.

#بياناتحكومية

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عن أكسا مصر:

بدأت أكسا مصر ممارسة أعمالها في مصر منذ عام 2015، لتقدم للمصريين مجموعة شاملة من مختلف خطوط ومنتجات التأمين: التأمين العام والتأمين على الحياة والحماية والاستثمار وخطط التأمين الصحي والتأمين متناهي الصغر. مع فريق يضم أكثر من 900 موظف، تقدم أكسا الآن خدماتها لأكثر من 2 مليون عميل وتحافظ على دورها كشركة تأمين نشطة ومسؤولة بشكل فعال في المجتمع من خلال التضامن وتوفير الحماية لكافة افراد المجتمع.

تعمل أكسا في مصر باستراتيجية "المكان الواحد" التي تهدف إلى الوصول إلى جميع العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في جميع خطوط الأعمال، من خلال قنوات التوزيع المتعددة سواء كانت المبيعات المباشرة مع مستشاري أكسا مصر أو الوسطاء الشركاء أو شركات التأمين البنكي مع كبار البنوك في مصر. تعمل أكسا كشريك للعملاء وليس فقط دافع للمطالبات، وتتشارك مع عملائها لمساعدتهم في مواجهة المخاطر المحتملة بالإضافة إلى منع حدوثها، والأهم من ذلك، تمكينهم من الاعتقاد بأن بإمكانهم المضي قدمًا في الحياة. تستند استراتيجية المسؤولية المجتمعية في أكسا مصر إلى 4 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كقوة: القضاء على الفقر، والصحة الجيدة والرفاهية، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان. الاستراتيجية مبنية على "الحماية الشاملة لكل ما يهم"، والتي ترتكز على ركيزتين رئيسيتين: الشمول المالي وحماية البيئة.

كجزء من تقديم دور الحماية من ناحية الشمول المالي، يشجع نموذج الأعمال الشامل لأكسا مصر على تمكين العملاء الناشئين في مجال متناهي الصغر، وهو قطاع تأمين مهم وحيوي في أكسا مصر، من خلال تمكين و تقديم حلول فريدة لأصحاب المشاريع الصغيرة بالشراكة مع العديد من مؤسسات التمويل متناهي الصغر في مصر. استناداً على مؤشر مجموعة أكسا للتقدم المستدام، والذي تم طرحه في عام 2021، تركز أكسا مصر على حماية البيئة كركيزة محورية لاستراتيجية التنمية المستدامة، من خلال مبادرات تعاونية ذات تأثير طويل الأمد.