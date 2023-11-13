الأكاديمية تقدم برنامجاً تدريبياً شاملاً يتضمن إدارة الأعمال والتكنولوجيا والمبيعات والتسويق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة أكرونيس، الرائدة عالمياً في مجال الحماية السيبرانية، عن إطلاق أكاديمية مقدمي الخدمات، وهي مبادرة تعليمية تهدف إلى تزويد مقدمي الخدمات بالمعرفة والمهارات والأدوات التجارية والتكنولوجية اللازمة لحقيق التفوق والنمو. ويمثل إطلاق أكاديمية مقدمي الخدمات خطوة كبيرة في مجال العروض التعليمية لأكرونيس، كما يؤكد على التزامها بدعم تطوير سوق مقدمي الخدمات العالمي.

ويأتي إطلاق الأكاديمية بعد أن قدمت أكرونيس لأكثر من عشر سنوات تدريباً مكثفاً لمقدمي الخدمات على الجوانب التقنية والتجارية لمنتجات أكرونيس وذلك من خلال أكاديمية أكرونيس. وأسهم التدريب الذي تقدمه الأكاديمية في زيادة إيرادات شركاء أكرونيس من مبيعات منتجاتها في عام 2022 بنسبة 60٪ وانخفاض في حوادث الدعم بنسبة 40٪. وجاء إطلاق أكرونيس لأكاديمية مقدمي الخدمات استجابة لطلبات شركائها بتوسيع نطاق التدريب ليشمل جوانب أخرى غير التدريب على استخدام منتجاتها.

وتتخصص أكاديمية مقدمي الخدمات في مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه مقدمي الخدمات. وهي منصة تقدم مواضيع متنوعة متعلقة بشركات مقدمي الخدمات، مثل إنشاء الشركة، وإدارة الأعمال، والتسويق والخدمات، وتحسين كفاءة وإنتاجية فنيي مقدمي الخدمات.

وتعليقاً على إطلاق الأكاديمية قال جون مكاريك، مدير شؤون التوعية بالمنتجات في أكرونيس: "تقدم الأكاديمية لمقدمي الخدمات تجربة تعليمية تتوافق مع الاحتياجات التعليمية الفردية للمتعلمين، مما يسمح لهم باستكشاف مواضيع محددة أو اتباع مسار تعليمي منتظم. فهناك حاجة في قطاع التكنولوجيا والأعمال إلى التعلم المستمر، وقد تم تصميم أكاديمية مقدمي الخدمات لدعم الاحتياجات المتزايدة لمقدمي الخدمات."

ويوفر منهج الأكاديمية تدريباً يشمل كافة جوانب إدارة أعمال مقدمي الخدمات. كما يواكب محتوى الأكاديمية التغييرات السريعة في مجال التكنولوجيا، ويوفر وحدات تعليمة صغيرة تتراوح مدتها من ثلاث إلى سبع دقائق. ويمكن للمشاركين إجراء اختبار للحصول على شارة كريدلي لمشاركتها مع الأقران والعملاء، لإظهار مؤهلاتهم والتزامهم بالتعلم المستمر من خلال الحصول على شهادة من أكاديمية مقدمي الخدمات.

وتعتزم أكرونيس إطلاق العديد من المبادرات مثل المعسكرات التدريبية الهجينة بالتعاون مع موزعي الخدمات السحابية، وتوفير تجربة تعليمية شاملة لإبقاء المتعلمين في المقدمة في هذا المجال، إضافة إلى إطلاق برامج تدريبية بلغات متعددة سواء عبر الإنترنت وغيره، مما يضمن استفادة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم من البرنامج.

#بياناتشركات

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لمزيد من المعلومات حول أكاديمية مقدمي الخدمات، يرجى زيارة

https://acronis.events/event/msp-academy-start-a-successful-msp-business/.

لاستكشاف الفرص التعليمية من أكاديمية أكرونيس، يرجى زيارة:

https://www.acronis.com/en-us/academy/

حول أكرونيس

تُوحّد شركة أكرونيس بين حماية البيانات والحماية السيبرانية لتقدم لزبائنها حماية سيبرانية متكاملة ومؤتمتة، تمكنهم من مواجهة تحديات السلامة وإتاحة الوصول والخصوصية والأصالة والأمن (SAPAS) لهذا العالم الرقمي الحديث. تقدّم أكرونيس حماية سيبرانية فائقة لكل من البيانات والتطبيقات والأنظمة؛ وذلك بواسطة البرامج المبتكرة المتقدمة لمكافحة البرمجيات الخبيثة وحلول النسخ الاحتياطي والتعافي بعد الكوارث وحلول إدارة حماية النقاط النهائية بواسطة الذكاء الاصطناعي، كل ذلك بفضل ما تتمتع به نماذج النشر المرنة لأكرونيس التي تناسب احتياجات مقدمي الخدمات ومحترفي مجال تقنية المعلومات. كما يمكن لـأكرونيس حماية أي بيئة تقنية؛ بداية من البيئة السحابية مروراً بالبيئات الهجينة وحتى البيئات الموجودة بالمباني والمواقع بسعر منخفض ومتوقع، وذلك بفضل تقنية مكافحة البرمجيات الخبيثة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتقنية مصادقة البيانات بواسطة البلوكتشين.

أكرونيس شركة سويسرية تأسست في سنغافورة. لديها سجل حافل من الابتكار عبر عقدين من الزمان، يعمل بالشركة أكثر من 2,000 موظف في 45 موقعاً حول العالم. يتوفر حل "أكرونيس سايبر بروتيكت" بـ 26 لغة في أكثر من 150 دولة ويستخدمه أكثر من 18,000 مزود خدمات لحماية أكثر من 750,000 شركة حول العالم.

* المصدر: "ايتوس واير"

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