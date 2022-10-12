أبوظبي، الإمارات: شركة أسواق يوشي المحدودة (أسواق يوشي) اليوم يتم إعلان إعادة تسميتها باسم شركة فينوم إكس المحدودة ( فينوم إكس)؛ يعكس الاسم الجديد رؤية مطوريها ومدى التلائم مع منصة بلوكتشين فينوم وبذلك يتم توفير الشفافية والأمن لكل خدمات وعمليات البلوكتشين من خلال نظام بيئي منظم بالكامل. مصطفى خريبة الرئيس التنفيذي لشركة فينوم إكس علق قائلا" إنها لحظة مثيرة لنا جميعا في شركة فينوم إكس ،الإسم والعلامة التجارية الجديدة سوف تضع فينوم إكس في مكانة بعيدة ككيان يعمل على تطوير عمليات نقل الأصول افتراضيا وتسخير الإمكانيات لنجاح عمليات البلوتشين، مع الإسم الجديد نخطط للكشف عن خدماتنا والتي سيكون لها استخدامات متعددة الأوجه ومزايا لعملائنا وشركائنا الإستراتيجيين على حد سواء".

عند الانتهاء من هذه المبادرة ، علق أرشاد خان ، المدير التنفيذي لشركة فينوم إكس " نحن سعداء للغاية للإعلان عن الاسم الجديد. نظرًا لأن المشهد المميز لعالم الأصول الافتراضية يتشكل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بفضل وضوح اللوائح والقوانين التنظيمية وظهور العديد من المشاريع في هذا المجال ، فإننا نرى خطوة تغيير العلامة التجارية كخطوة أولى نحو أن نصبح لاعبًا شاملاً في نقل الأصول الإفتراضية في ظل نظام بيئي مستدام. أود أن أشكر المساهمين والمعنيين في فينوم إكس و FSRA " السلطة المنظمة للخدمات المالية "على دعمهم المستمر وتوجيههم ".

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عن شركة فينوم إكس المحدودة ( شركة يوشي ماركتس المحدودة سابقا) :شركة أسواق يوشي المحدودة هي منصة تداول متعددة الأطراف وأمين حفظ، مقرها في سوق أبوظبي العالمي، وقد حصلت على "تصريح الخدمات المالية" من سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي . وبصفتها منصة تداول متعددة للأصول الافتراضية وأمين حفظ، تهدف شركة أسواق يوشي المحدودة بأن تكون بيئة مثالية لإدراج الأصول الافتراضية والتداول والتسوية والحفظ. كما ستعمل على توفير نظاماً بيئياً متكاملاً تماماً للمستثمرين من المؤسسات والأفراد على حدٍ سواء

ملاحظات للمحررين : 1- منصة تداول متعددة الأطراف تعني تزود المستثمرين الأفراد والمؤسسات بمنصة تداول بديلة مماثلة للبورصات التي عادةً ما تتطابق مع المشترين والبائعين إلكترونيًا ، ويمكنها تقديم مجموعة من المنتجات للتداول بسرعة أكبر في المعاملات وتكاليف تداول منخفضة وفروق أسعار أقل. 2- تشمل الأصول الافتراضية العملات المشفرة مثل البيتكوين و إيثريوم وغيرها من العملات

للإستفسارات يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني : info@venomex.com

العنوان: الدور 23 ، برج المقام، ميدان سوق أبوظبي العالمي ،أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة تليفون : +971 2 245 5300