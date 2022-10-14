في إطار إستراتيجيتها للنمو والتوسع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "أستيكو" المتخصصة في مجال الخدمات العقارية عن هويتها التجارية الجديدة لتعكس طموحاتها للنمو المستقبلي في إطار إستراتيجيتها للتنوع والتوسع. وترسخ الهوية المؤسسية مكانة شركة "أستيكو" القوية في مجال الخدمات العقارية وتعزز مكانتها في السوق بشكل أكبر، كجزء من خطتها التوسعية القوية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وبهذه المناسبة، قال إتش. بي. إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة "أستيكو": "منذ تأسيسها قبل 37 عاماً، قدمت 'أستيكو' لآلاف العملاء أرقى الخدمات العقارية المبتكرة ذات القيمة المتميزة التي تجمع بين والخبرات المحلية والعالمية. يسعدنا اليوم إطلاق هوية الشركة الجديدة، الأمر الذي يعكس ريادتنا المبنية على إرث غني من المواهب والخبرات المهنية، وذلك في إطار ارتقاء 'أستيكو' إلى مرحلة جديدة من التوسع الديناميكي والنجاح الملحوظ."

وأضاف: "تتماشى الهوية التجارية الجديدة مع أولويات شركة 'أستيكو' الإستراتيجية المرتكزة على تلبية متطلبات العملاء، واستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية، وتنمية الاستدامة في سوق خدمات الأصول والعقارات، وقد تم تصميمها بهدف إلهام فرقنا وتمييز 'أستيكو' بشكل أكبر في حين نستمر بتقديم حلول عقارية حائزة على الجوائز للعملاء الحاليين والمستقبليين."

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي حصدت فيه شركة "أستيكو" العديد من الجوائز والمشاريع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ومؤخراً، فازت "أستيكو" بجائزة "أفضل وكالة عقارية/شركة استشارات عقارية للعام" في حفل توزيع "جوائز العقارات الدولية 2022" المرموقة.

وختم إنجار قائلاً: "لا تنبع ميزة 'أستيكو' التنافسية من خدماتها وحلولها المتميزة فحسب، بل أيضاً من فريقها المتمرس ذو الخبرات العالية والمهارات الشخصية المميزة والذي يساعد العملاء على تحقيق طموحاتهم العقارية وإطلاق العنان لكامل لإمكانات استثماراتهم. ستسمح لنا العلامة التجارية الجديدة بتوفير معرفتنا الراسخة وقدراتنا ذات المستوى العالمي إلى قاعدة عملاء أوسع، والاستحواذ على شرائح جديدة في السوق، وتوفير تجارب عقارية محسّنة، وإبقاء عملائنا على رأس أولوياتنا."

تعد "أستيكو" إحدى شركات الخدمات العقارية الإقليمية والعالمية الرائدة والحائزة على الجوائز. ومنذ تأسيسها في عام 1985، اكتسبت الشركة مكانة مرموقة تقديراً لحرصها المتواصل على تقديم أرقى الخدمات الاحترافية التي توفر للعملاء قيمة متميزة وفقاً لأعلى مستويات الموثوقية والشفافية. وتتمتع "أستيكو" بشهرة واسعة نظراً لمساهمتها في إنشاء وتشييد العديد من المشاريع البارزة التي شكلت جزءاً رئيسياً من المعالم الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنيتها التحتية. وتقدم "أستيكو" لعملائها مجموعة واسعة من الخدمات والحلول بدءاً من إدارة العقارات، والمبيعات والتأجير، واستشارات العقارات، والتقييمات العقارية، وصولاً إلى استشارات البناء، وخدمات الامتياز.

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