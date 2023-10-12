أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز المدرجة في البورصة تحت الرمز (NYSE: HPE) اليوم أن أرامتك، إحدى أعرق شركات الخدمات الغذائية في الإمارات، تعمل على تحديث أعمالها باستخدام الشبكة الموحدة والبنية التحتية الآمنة التي توفرها أتش بي إيه أروبا للشبكات. وستتضمن الحلول الجديدة المستخدمة منصة خدمات الشبكات الطرفية (ESP)، وهي بنية سحابية أصلية من الجيل التالي، بالإضافة إلى الاتصال السلكي واللاسلكي في جميع المستودعات والمكاتب من خلال نقاط الوصول والمحولات الخاصة بشركة أتش بي إيه أروبا للشبكات.

تأسست أرامتك، الشركة العائلية التي تعتبر من أكبر موردي وموزعي الخدمات الغذائية والأطعمة المميزة في المنطقة، عام 1979 ولها فروع في دبي وأبو ظبي والدوحة بقطر. وقد التزمت الشركة بعد أن تولى الجيل الجديد إدارتها بإطلاق رحلة التحول الرقمي الشامل وتبني حلول الشبكات الحديثة لدعم وتحسين خدمة العملاء. ويتمثل هدف أرامتك بتحسين العمليات التجارية وزيادة الإنتاجية والكفاءة وتسهيل عملية الوصول إلى الأنظمة الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع العملاء وأعضاء الفريق. وبعد اطلاعها على عروض مختلفة، اختارت أرامتك حلول الوصول والتحويل الفعالة الخاصة بأتش بي إيه أروبا للشبكات والجيل التالي من منصة الإدارة.

وبهذه المناسبة، قال إدغار شلهوب، المدير العام لشركة أرامتك: "توفر الشركة المواد الغذائية لأكثر من 4 آلاف مؤسسة من ضمنها الفنادق الفاخرة والمطاعم وشركات الطيران وشركات الخدمات الغذائية كل يوم لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها ووفق أعلى المعايير. وبهدف ضمان استمرارية جودة الخدمات المقدمة للعملاء، كان لا بد من تسريع مسار التحول الرقمي. وسيصبح لدينا، بفضل البنية التحتية الخاصة بأتش بي إيه أروبا للشبكات، حلول عالية الأداء وإمكانات الاتصال والإدارة والأتمتة والأمان التي ستمكننا من تطوير خدمات جديدة وتعزيز الابتكار.

ويشار إلى أنه قبل اختيار أتش بي إيه أروبا للشبكات، واجهت شركة أرامتك تحديات عديدة تمثلت بعدم كفاية الاتصال في المكتب وضعف الشبكة اللاسلكية في المستودع الذي يعتبر محور أعمال الخدمات الغذائية. وترتبط ماسحات الباركود طويلة المدى المستخدمة للتحقق من حركة المنتجات في المستودع بنظام المخزون الخاص بالشركة، مما يمنح ملخصًا كاملًا عن أكثر من 3500 وحدة لحفظ المخزون. ولكن شبكة الواي فاي في بيئة تخزين المواد الغذائية الباردة الصعبة كانت محدودة، الأمر الذي كان يعقد ويصعب عملية جرد المخزون.

من جهته، قال زيشان هادي، المدير العام لشركة أتش بي إيه أروبا للشبكات في الإمارات وأفريقيا: "حين قمنا بمراجعة وضعية البنية التحتية الحالية للشبكات في مرافق أرامتك، لاحظنا ضرورة تحديث البنية التحتية. واستنادًا إلى متطلباتهم صممنا شبكة خاصة لمستودعاتهم وذلك باستخدام نقاط وصول مقاومة لدرجات الحرارة القصوى والرطوبة المستمرة وارتفاع مستوى الطاقة الصناعية. وتعتبر نقاط الوصول هذه مثالية لإعدادات التخزين البارد وتمكن أرامتك من الحصول على رؤى وتحاليل في الوقت الفعلي لمخزون المستودعات".

ووفق التحديث الجديد، ستتم إدارة نقاط الوصول القوية للمستودعات والمحولات للمكاتب، وكذلك المحولات الأساسية لمركز البيانات مركزيًا من خلال حلول السحابة الأصلية لمنصة خدمات الشبكات الطرفية الخاصة بأتش بي إيه أروبا للشبكات. وسيوفر النظام الجديد بنية شبكة سحابية أصلية موحدة تسمح لفريق تكنولوجيا المعلومات في أرامتك بأتمتة إدارة الشبكة بسرعة، وضمان الأمان من الشبكات الطرفية إلى السحابة، والاستفادة من التحاليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة، والتنبؤ باحتياجات الشبكات المتغيرة وإطلاق خدمات جديدة. هذه الأنظمة إلى جانب سهولة اعتماد وإدارة المحولات، ستخول أرامتك توسيع نطاق شبكاتها وتنمية أعمالها.

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لمحة عن أرامتك

فخورون بحيازة شهادتي أيزو 22000 والهاسب، ونعتبر أن تطبيق معايير ومواصفات تلك الشهادتين أولويتنا، وفريق عملنا مسؤول عن تنفيذ جميع الإرشادات والإجراءات اللازمة. في المستودعات والمتاجر الخاصة بنا، يتم مراقبة درجة الحرارة باستمرار والاحتفاظ بالسجلات في قاعدة البيانات الخاصة، وتحدد نقاط التحكم الأساسية ويلتزم بها.

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لمحة عن هيوليت باكارد إنتربرايز

تعد هيوليت باكارد إنتربرايز شركة عالمية رائدة في مجال توفير منصات الربط بين الشبكات الطرفية والحوسبة السحابية كخدمة، حيث تساعد الشركات على تعزيز إنتاجيتها من خلال توفير قيمة مضافة من جميع بياناتها بصرف النظر عن مواقع حفظها. واستناداً إلى عقود طويلة من إعادة تصور المستقبل والابتكار لتطوير أنماط حياتنا وعملنا، توفر هيوليت باكارد إنتربرايز حلولاً تقنية فريدة ومنفتحة وذكية، مع خبرات معمقة تشمل جميع أشكال الحوسبة السحابية والشبكات الطرفية لمساعدة العملاء على تطوير نماذج أعمال جديدة، والتفاعل بطرق مبتكرة، وزيادة الأداء التشغيلي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hpe.com