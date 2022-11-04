السعة الاجمالية للمحطة الجديدة ستصل إلى 1.5 مليون متر مكعب في اليوم وستخدم ما يقدر بنحو 2.3 مليون شخص

طشقند، أوزبكستان- وقعت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، الشركة الرائدة في حلول المياه المستدامة، مذكرة اتفاق حصرية مع شركة أوسفتامينوت، الشركة الرائدة في تحسين إدارة الموارد المائية في جمهورية أوزبكستان، لتطوير محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في العاصمة الأوزبكية طشقند، هي الأكبر من نوعها في البلاد بسعة اجمالية تصل حتى 1.5 مليون متر مكعب يوميًا، وتخدم أكثر من 2.3 مليون شخص.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في حفل خاص حضره سعادة لزيز قدراتوف، النائب الأول لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان، وعدد من كبار المسؤولين من كل من شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وشركة أوسفتامينوت، حيث قام كل من المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وسيفنازاروف صاحب اسماعيلوفيج، رئيس مجلس إدارة شركة أوسفتامينوت، بالتوقيع على مذكرة التفاهم في مقر شركة أوسفتامينوت في طشقند، أوزبكستان.

وتهدف الاتفاقية إلى دراسة وتقديم عرض لتطوير محطة مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي بهدف تعزيز صحة السكان والارتقاء بنوعية الحياة، ومواكبة النمو السكاني في مدينة طشقند. وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وشركاؤها تمويل وبناء وتشغيل المحطة، في حين ستتولى شركة أوسفتامينوت توفير الأرض ومد شبكات الصرف الصحي ومرافق الكهرباء.

ومن المقرر أن تحل محطة المعالجة الجديدة محل ثلاث محطات قائمة لمعالجة مياه الصرف الصحي في كل من بوسو، وسالار، وبكتيمير. وجاء قرار بلدية طشقند ببناء المحطة الجديدة لتلبية الاحتياجات المتنامية للسكان في طشقند والمناطق المحيطة بها، كما ستساهم في خلق العديد من فرص العمل للمجتمع المحلي.

وتعليقا على توقيع مذكرة الاتفاق، قال المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي: "تمثل مذكرة الاتفاق هذه أولى خطواتنا نحو التوسع العالمي، وتأتي لتؤكد الخبرات والمعارف التي تتمتع بها شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في حلول المياه المستدامة، وتطوير وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وفق أرفع المعايير العالمية."

وأضاف: "نولي في شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي اهتمامًا كبيرًا للاستدامة والابتكار والكفاءة في كافة مشاريعنا، وسنواصل جهودنا لنشر معارفنا وخبراتنا ولعب دور في الجهود الدولية المتنامية لتحقيق الاستدامة العالمية وضمان توفير مصادر بديلة لإمدادات المياه للمجتمعات داخل الإمارات وخارجها ".

بدوره قال وسيفنازاروف صاحب اسماعيلوفيج، رئيس مجلس إدارة شركة أوسفتامينوت: “يسطر توقيع هذه المذكرة التاريخية الجهود المشتركة للإمارات وأوزبكستان لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. تتماشى دراسة إطلاق هذا المشروع مع جهود شركة أوسفتامينوت لتسهيل تبادل المعارف والخبرات مع الشركات والجهات الدولية والمساهمة في تعزيز استدامة المجتمع في مدينة طشقند وأوزبكستان ككل.

ويعتبر توقيع مذكرة الاتفاق انجازًا هامًا بالنسبة لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، التي تسعى باستمرار إلى الاستفادة من سجلها القوي في تطوير الأصول وخبرات إدارة المشاريع لتصبح لاعبًا رئيسيًا عالميًا في توفير حلول ادارة مياه الصرف الصحي ودعم رؤى التنمية المستدامة والإقليمية والمحلية.

وتربط الإمارات وأوزبكستان علاقات وطيدة وشراكة متميزة في شتى المجالات لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية، حيث شهدت الآونة الأخيرة قيام عدد الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها بالمشاركة في مساعي الحكومة الأوزبكية لتحديث وتنويع اقتصادها في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين شعبي البلدين. تدل هذه المشاريع على رغبة الإمارات في تعزيز التعاون الاقتصادي مع أوزبكستان والمساهمة الفعالة في دفع المصالح الاقتصادية للدولة وزيادة قدرتها التنافسية.

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حول شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

تأسست شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في العام 2005، لجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي في إمارة أبوظبي والمساهمة في جهود الاستدامة في الإمارة من خلال إعادة استخدام النفايات الصلبة والسائلة. وتعتبر شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي شركة تابعة لـ "القابضة“(ADQ) ، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. ووضعت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نشاطاتها عالمياً بما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030، والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد تدويري نشط وبنية تحتية فاعلة ومرنة قادرة على دعم النمو الاقتصادي للإمارة.