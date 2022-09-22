نادي أبوظبي للدراجات الهوائية الشريك الرسمي لبرنامج أدنوك تدرّب في ياس المقدم من مجلس أبوظبي الرياض بنسخته الجديدة، ويستمر بمهامه في توفير الفرص والمعدات الأساسية لراكبي الدراجات في حلبة مرسى ياس

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، حلبة مرسى ياس: أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية عن تمديد شركة طويلة الأمد والتي تجمع بين الطرفين منذ عام 2018، بهدف مواصلة جهودهما المشتركة في توفير فرص رائدة وبيئة مثالية لمجتمع ركوب الدراجات في دولة الإمارات.

شغل نادي أبوظبي للدراجات الهوائية دوراً رئيسياً منذ إبرام الاتفاقية الأصلية في 2018، بصفته شريكًا رسميًا لبرنامج أدنوك تدرب في ياس المقدم من مجلس أبوظبي الرياضي، وحرص النادي على تقديم الدعم وتطوير فعاليات ركوب الدراجات وتحفيز مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة في حلبة مرسى ياس. كما يقدم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية التجهيزات الأساسية لعشاق الرياضة من أجل تعزيز فرص ممارسة ركوب الدراجات الهوائية لمجتمع أبوظبي بشكل أوسع في مسار جزيرة ياس.

وبحسب الاتفاقية الممددة مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، سيكون نادي أبوظبي للدراجات الهوائية الشريك الاستراتيجي لبرنامج أدنوك تدرّب في ياس المقدم من مجلس أبوظبي الرياضي، لمواصلة الجهود الدؤوبة في دعم مجتمعات اللياقة البدنية في حلبة مرسى ياس. كما تشهد الشراكة قيام نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بتوفير المعدات الأساسية، بما في ذلك الدراجات، والخوذ، ومواقف المشاركين، مع تقديم خدمة أسبوعية لصيانة الدراجات، وتوفير قطع الغيار لأعضاء برنامج أدنوك تدرّب في ياس المقدم من مجلس أبوظبي الرياضي في حلبة مرسى ياس.

يأتي تجديد الاتفاقية تزامنًا مع انطلاق موسم جديد لبرنامج أدنوك تدرّب في ياس المقدم من مجلس أبوظبي الرياضي في حلبة مرسى ياس، حيث يستطيع عشاق اللياقة البدنية لممارسة الجري والمشي وركوب الدراجات على مسار سباقات الفورمولا1 البالغ طوله 5.28 كيلومتر.

وفي تصريح له، قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لرياضة السيارات: "يسعدنا الإعلان عن تمديد الشراكة المستمرة التي تجمع شركة أبوظبي لرياضة السيارات مع نادي أبوظبي للدراجات الهوائية. تمتد شراكتنا مع النادي لسنوات طويلة، ونحن على ثقة كبيرة في قدرته في دعم برنامج أدنوك تدرّب في ياس المقدم من مجلس أبوظبي الرياضي الشهير في حلبة مرسى ياس، ليكون الشريك الاستراتيجي للبرنامج في حلته الجديدة. نفخر بتوسيع نطاق عملنا المستمر معاً لتوفير فرص جديدة لمجتمع اللياقة البدنية في أبوظبي".

وأضاف: "بعد عودة الفعاليات وأنشطة اللياقة البدنية لجدولنا الأسبوعي المزدحم في حلبة مرسى ياس، نتطلع إلى رؤية العديد من التطورات والتحسينات الجديدة على برنامج أدنوك تدرّب في ياس المقدم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتوفير منصة لهواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في تتيح لهم ممارسة هوايته المفضلة في بيئة آمنة".

وبدوره قال النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات: "سعداء بتمديد هذه الشراكة المثمرة التي تجمعنا مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات ومتابعة مسيرة التطوير المشتركة والبناء على النجاحات التي حققناها باعتبارنا شريكًا رسميًا لبرنامج أدنوك تدرب في ياس المقدم من مجلس أبوظبي الرياضي الذي تقام فعالياته على مسار حلبة مرسى ياس".

وتابع:"تعد رياضة ركوب الدراجات الهوائية من أسرع الرياضات نموًا في الدولة، وتتميز حلبة مرسى ياس بمرافقها المميزة عالمية المستوى، و توفر بيئة تدريب مثالية لمجتمع رياضة الدراجات الهوائية. ونأمل في مواصلة التعاون والعمل لإتاحة المجال لمزيد من الدراجين من مختلف الأعمار لممارسة رياضتهم المفضلة".

ويعود الموسم الجديد لبرنامج أدنوك تدرّب في ياس المقدم من مجلس أبوظبي الرياضي لموسم 2022/23 بحلته الجديدة على مسار حلبة مرسى ياس، متيحًا المجال لعشاق الرياضة والدراجات الهوائية لممارسة رياضتهم المفضلة وتعزيز اللياقة البدنية من خلال الانضمام إلى الحصص التدريبية الأسبوعية في حلبة مرسى ياس. لمزيد من المعلومات حول جدول هذا الموسم، يرجى زيارةdetailpage-https://www.yasmarinacircuit.com/en/healthandfitness/trainyas

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لمحة عن شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات

تعمل شركة أبوظبي لإدارة رياض السيارات من مقرها الرئيسي الواقع في حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس على تقديم تجارب فريدة ذات مستوى عالمي في مختلف أنحاء أبوظبي منذ عام 2009.

وعملت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات على الترويج للعديد من كبرى الفعاليات العالمية، بما في ذلك سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، بالإضافة إلى ما يزيد عن 400 فعالية سنويًا تتضمن أنشطة الصحة واللياقات البدنية وسباقات السيارات والفعاليات الترفيهية ومؤتمرات الأعمال الكبرى. كما توفر الشركة أيضًا برنامجًا رائدًا لتجارب القيادة لكل من الشركات أو الأفراد على مدار العام في حلبة مرسى ياس. وبفضل هذه المجموعة الرائدة من الخبرات الواسعة، تتمتع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات بفريق عمل يتميز بخبراته الإقليمية الهائلة في تسويق الفعاليات والتواصل والترويج وإدارة المشاريع.

وبفضل هذه المواهب، تحتل شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات مكانة رائدة في إدارة الأعمال الرياضية. وتعمل الشركة حاليًا على توسيع أعمالها ونشاطاتها وشراكاتها الاستراتيجية في نشاطات لا ترتبط مباشرة بحلبة مرسى ياس، ويأتي ذلك ضمن مساعيها الرامية إلى تنفيذ رؤيتها طويلة الأجل الواسعة تماشيًا مع شركائها الاستراتيجيين في أبوظبي.

نبذة عن حلبة مرسى ياس

تعتبر حلبة مرسى ياس الواقعة على جزيرة ياس في أبوظبي أهم منشأة رياضية ترفيهية متعددة الاستخدامات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجذب أنظار العالم سنوياً عندما يقام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. وبالإضافة إلى جدولها الحافل بالعديد من الأحداث الرياضية وفعاليات رياضة السيارات المخصصة للمحترفين والهواة مثل سباقات الدراج وأمسيات القيادة.

كما تعد حلبة مرسى ياس من رواد الاستدامة في قطاع رياضة السيارات، وحققت تقييم ثلاث نجوم ضمن برنامج الاستدامة البيئية لدى الاتحاد الدولي للسيارات، والذي يعد أعلى تقييم استدامة يمنحه الاتحاد. ويؤكد هذا التقييم التزام الحلبة طويل الأمد بالاستدامة نحو الوصول إلى حيادية الكربون بحلول عام 2030 تماشيًا مع أهداف الفورمولا1.

تعتبر حلبة مرسى ياس أيضاً مقراً إقليمياً مفضلاً لإقامة العديد من المناسبات والفعاليات الترفيهية والمجتمعية، والمؤتمرات والاجتماعات الرسمية لما تتمتع به من تجهيزات ومنشآت عصرية. كما يمكن لزائري الحلبة أيضاً تجربة مهاراتهم واختبار شعور الحماس والإثارة باحتراف بقيادة عربات الكارتينج، أو حتى قيادة سيارة أستون مارتن جي تي 4 بسرعة 200 كلم/الساعة على مسار سباقات الفورمولا 1، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم للحصول على رخصة قيادة المتسابقين المحترفين من مدرسة ياس لسباقات السيارات. وللباحثين عن ممارسة الرياضة في بيئة آمنة يمكنهم الانضمام إلى فعالية "تدرّب في ياس" أو مقابلة الأصدقاء وتناول أشهى الوجبات الخفيفة والمرطبات في ملتقى ياس، مؤكدة مكانتها الرائدة باعتبارها ملتقى الابطال.

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