حققت مردود اقتصادي مباشرة وغير مباشرة بقيمة 2,4 مليار درهم

حميد الظاهري:" الإنجازات تعزز مكانة "أدنيك" على خارطة سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية ودورها المحوري في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة

مجموعة "أدنيك" تضاعف محفظة أصولها الفندقية إلى 6 فنادق محلياً وعالمياً توفر 1465 غرفة فندقية

دعم جهود الحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) عبر إنشاء مستشفيات ميدانية ومراكز للفحص والتقييم في كل من أبوظبي، ومدينة العين، ولندن

خطة لتطوير المرافق والبنى التحتية التابعة لمراكز المجموعة في أبوظبي ولندن لتعزيز قدرتها على إقامة واستقطاب كبرى الفعاليات العالمية.

تأسيس شركة "سياحة 365" لتوفير تجارب استثنائية في قطاع السفر والسياحة لزوار أبوظبي، وتعزيز تنافسية الإمارة في القطاع السياحي

استضافت 174 معرضاً، ومؤتمراً وفعالية خاصة توزعت على 76 معرضاً، و76 مؤتمراً و22 فعالية خاصة

ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة : حققت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، إحدى الشركات التابعة لـ "القابضة" (ADQ) نجاحات وإنجازات استثنائية على مستوى عملياتها ومجموعة الشركات التابعة لها في 2021، وواصلت مسيرتها بدعم الازدهار الاقتصادي في إمارة أبوظبي عبر تحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة بلغت قيمتها 2,4 مليار درهم.

وتماشياً مع استراتيجيتها لتطوير وتنويع عملياتها بما يعزز مسيرتها لتحقيق النمو المستدام، أعلنت المجموعة في العام 2021، عن استثمارات استراتيجية لتوسعة مرافقها في أبوظبي، ولندن، وتبنت توجه جديد في أعمالها بدخول قطاع السياحة الترفيهية عبر إطلاق شركات جديدة تعزز منظومة القطاع السياحي بأبوظبي، وضاعفت محفظتها من الأصول الفندقية.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: " رغم التحديات التي لا زالت تلقي بظلالها على قطاع سياحة الاعمال في العالم، إلا أن عام 2021 كان استثنائياً لمجموعة "أدنيك"، حيث حققنا نجاحات وإنجازات مهمة ساهمت في تعزيز مكانة الشركة على خارطة سياحة الأعمال، وعززت دورها المحوري في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في المنطقة."

وأضاف الظاهري:" يعكس هذا النجاح والتطور اللافت في أداء المجموعة والتزام وتفاني فرقنا التي لم تدخر جهداً للارتقاء بمستوى تميّز الشركة على الصعيدين المحلي والعالمي، كما تمكنا من خلال العمل المشترك مع شركائنا، والمعنيين من تجاوز التحديات غير المسبوقة التي ترتبت على جائحة (كوفيد-19) في العاميين الماضيين، ومع دخول مرحلة التعافي نمضي اليوم بثبات نحو مستقبل مشرق لنواصل تطوير أعمالنا للوصول إلى استدامة النمو والازدهار والتميز على جميع الأصعدة."

مواجهة جائحة (كوفيد-19)

واصلت مجموعة أدنيك خلال العام 2021، وبالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) دعمها للجهود التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات والسلطات الصحية في المملكة المتحدة بشكل عام للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، وذلك من خلال إنشاء مستشفيات ميدانية ومراكز للفحص والتقييم في كل من أبوظبي، ومدينة العين، ولندن.

تأسيس شركات جديدة

وفي العام 2021، أعلنت مجموعة "ادنيك" عن تأسيس شركة "سياحة 365"، والتي ستركز على توفير تجارب استثنائية في قطاع السفر والسياحة لزوار أبوظبي، وتعزيز تنافسية الإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي في القطاع السياحي.

وستضمّ شركة "سياحة 365" تحت مظلتها شركتين تابعتين وهما "كابيتال إكسبيرنس" المتخصصة في إدارة الوجهات وفق أعلى المعايير، و"كابيتال للسفر" التي تركز على العمليات التشغيلية المتخصصة في قطاع السفر.

كما استحوذت المجموعة على شركة الاتحاد لخدمات المطار - التموين التي اندمجت مع كابيتال للضيافة، ذراع خدمات التموين لدى أدنيك؛ وشركة الاتحاد للعطلات التي انضمت إلى سياحة 365، شركة الترويج للسياحة التابعة لأدنيك، مما يدعم استراتيجية الاستثمار طويلة الأمد التي تقودها أدنيك. وتندرج عمليتا الاستحواذ ضمن الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الشركة لتعزيز قطاع السياحة الإماراتي، بالاستناد للخبرة الواسعة والإمكانات الكبيرة لأدنيك في قطاعي الضيافة والسياحة.

تطوير المرافق في أبوظبي ولندن

أعلنت مجموعة "أدنيك" خلال العام 2021 عن خطة لتطوير المرافق والبنى التحتية التابعة لمراكز المجموعة في أبوظبي ولندن لتكريس قيادتها قطاع سياحة الأعمال إقليمياً وعالمياً، وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على إقامة واستقطاب كبرى الفعاليات العالمية المتخصصة في مختلف القطاعات.

وتتضمن أعمال التطوير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بناء أكبر قاعة متخصصة للمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمساحة تتجاوز الـ 10 آلاف متر مربع، والتي تقام في منطقة المارينا المقابلة للمركز، وهي الأولى من نوعها في المنطقة التي تقام على الواجهات المائية.

وتسهم أعمال التوسعة والتطوير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بزيادة المساحة الإجمالية المخصصة للعروض الداخلية بنسبة 12% إلى 92 ألف متر مربع.

وتتضمن أعمال التطوير الخاصة بمركز إكسل لندن للمعارض، التابع والمملوك بالكامل من "أدنيك" البدء في أعمال التوسعة الثالثة لمرافقه، والتي تشمل إضافة 25 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للعروض، واستحداث قاعات جديدة للاجتماعات والمؤتمرات بالإضافة لمرافق خدمية موزعة على ثلاث طوابق.

وتوفر المرحلة الثالثة من أعمال توسعة في مركز أكسل لندن فور اكتمالها نحو 115 فرصة عمل جديدة، تم تخصيص 50% منها للمواطنين البريطانيين، ما يعكس مدى التزام مجموعة "أدنيك" ومساهمتها بدعم المجتمعات المحلية العاملة فيها.

مضاعفة محفظتها الفندقية

وشهد العام 2021، قيام مجموعة "أدنيك" بمضاعفة محفظتها من الأصول الفندقية بالاستحواذ على فنادق جديدة ليصل الإجمالي إلى 6 فنادق محلية ودولية توفر 1465 غرفة فندقية، حيث ضمت المجموعة منتجع أنانتارا جزيرة صير بني ياس أبوظبي؛ ومنتجع قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا؛ ودبل تري من هيلتون إكسل لندن لمحفظة أصولها الفندقية بما يتماشى مع استراتيجية الاستثمار طويلة الأمد التي وضعتها لتنويع أعمالها، وتحقيق التكامل في محفظة أصولها.

سعادة الموظفين والمتعاملين

واصلت مجموعة "أدنيك" في العام 2021 مسيرتها في تطوير الكفاءات من أبناء دولة الإمارات، ودعمها للمواهب المواطنة، وذلك عبر توفير المزيد من فرص العمل التي تعزز تقدمهم الوظيفي، لتصل نسبة توطين الوظائف في المجموعة إلى 72% من العدد الإجمالي، وإلى 87% على مستوى المناصب القيادية في المجموعة والشركات التابعة لها. وذلك بالتزامن مع تحقيقها ما نسبته 90% في مؤشر رضا المتعاملين، وهو معدل يعتبر من أعلى نسب الرضا للمتعاملين على مستوى القطاع عالمياً.

تنظيم الفعاليات الكبرى

وخلال العام 2021 شهدت أجندة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض استضافة العديد من الفعاليات العالمية الكبرى بمراكزها في دولة الامارات، والمملكة المتحدة، وبلغ عدد الفعاليات التي استضافتها 174 معرضاً ومؤتمراً وفعالية خاصة، وتوزعت على 76 معرضاً و 76 مؤتمراً و22 فعالية خاصة.

كما أعلنت شركة "أدنيك" خلال العام عام 2021 عن إطلاق الدورة الأولى من الكونجرس العالمي للإعلام 2022، المقرر عقده في أبوظبي هذا العام، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، ويعتبر منصةً استثنائية في قطاع الإعلام.

جوائز عالمية

حصدت مجموعة "أدنيك" 9 جائزة مرموقة خلال العام الماضي، تضمنت جائزتين من جوائز فعاليات الشرق الأوسط عن فئتي أفضل جهة للعمل في قطاع الفعاليات للعام 2020 وأفضل اجتماع للمؤسسات؛ وجائزة الموارد البشرية لعام 2021 من الرابطة العالمية للمعارض.

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