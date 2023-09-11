أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين "أدنيك"، إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال التأمين المتعدد للأفراد والشركات، المساهمة بمبلغ مليوني درهم إماراتي إلى هيئة المساهمات المجتمعية "معا". القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي مساهمات المسؤؤلية المجتمعية للشركات.

وستسهم مساهمة الشركة لهذا العام في دعم الأولويات الاجتماعية والقطاعات ذات الأهمية مثل: الصحة والتعليم والبنية التحتية و البيئة.

وقال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "نحن سعداء بدعم مثل هذه المبادرات النبيلة، ونؤمن بضرورة أن يحظى الجميع بحياة سليمة وصحية. وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين تحرص دائماً على الاستفادة من مواردها لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتُعد شراكتنا مع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" ركيزة أساسية لعملنا في مجال المسؤولية المجتمعية، نظراً لما تقوم به من عمل حيوي مع شركائها لدعم الأولويات الاجتماعية في الدولة. ونحن فخورون بدعم جهود هيئة "معاً" البناءة، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا خلال السنوات القادمة."

وفي هذا الإطار قالت سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – "معاً": "ستدعم المساهمات المقدمة من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين الأولويات الاجتماعية وتعزز التماسك الاسري. وقد حرصنا على التنسيق معهم عن قرب لتوجيه مساهمتهم لدعم المشاريع التي تتماشى مع أولوياتهم وأهدافهم لضمان تحقيقها لأثر اجتماعي طويل الأمد يسهم في تحقيق رؤية أبوظبي للارتقاء بمجتمع شامل ومتماسك.

وأضافت سعادتها:" تمثل مساهمة الشركة أيضا فرصةً لدعم وتمكين مؤسسات القطاع الثالث على صعيد معالجة الأولويات الاجتماعية في الإمارة فضلا عن الشاريع ذات الاولوية الاجتماعية، ونقدّر بدورنا الدعم المقدم من الشركة إلى هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" منذ عام 2019، وذلك في إطار التزامها بالعديد من القضايا الاجتماعية، بهدف أن تكون شريكاً فاعلاً في بناء مجتمع متماسك."

وتشجع مثل هذه المبادرات الرائدة الشركات على توجيه مساهماتهم للأولويات الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة حيث تقوم الهيئة بدور اساسي في امارة ابوظبي عبر توجيه مساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات نحو الأولويات الاجتماعية في ابوظبي وقد تم خلال الاعوام السابقة دعم مايقارب من 136 مشروع ذي اولوية واستفاد منها 700 ألف في الإمارة.

وكانت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، قد كشفت عن نموذج متطور للمسؤولية الاجتماعية للشركات في إمارة أبوظبي، يتيح لتلك الشركات الاستفادة من مبادرات الهيئة وبرامجها، ويمثل أداةً فعّالةً في تعزيز ومضاعفة ميزانيات المسؤولية الاجتماعية وردّ الجميل للمجتمع المحلي.

ويركّز المفهوم الجديد للمسؤولية المجتمعية على إيجاد الحلول للأولويات الاجتماعية، ويمكّن الشركات من تعزيز أثر استثماراتها المجتمعية، وتلتزم الهيئة بمعالجة الأولويات الاجتماعية المهمة في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والقطاع الاجتماعي، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية بين الأفراد والشركات على السواء، ويمكن للشركات الاختيار من بين 30 برنامجاً ومبادرة، تخدم الأولويات الاجتماعية الرئيسية في أبوظبي.

من ناحية أخرى، تحصل الشركات التي تقدم المساهمات إلى هيئة معاً على علامة المسؤولية المجتمعية في أبوظبي التي تقدمها الهيئة حصراً، وهي علامة معترف بها من الحكومة تثبت التزام الشركات بالمسؤولية المجتمعي وتتيح لها تسليط الضوء بشكل أكبر على مساهماتها، لا سيما تلك التي تزيد على مليون درهم إماراتي.

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