أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال خدمات التأمين متعددة المجالات للشركات والأفراد، بجائزة «أفضل شركة تأمين مستدام للعام» خلال حفل توزيع "جوائز القيادة العالمية للاستدامة" الذي أقيم على هامش «المؤتمر العالمي للاستدامة»، وهو منظمة غير ربحية تدعم وتكرم القيادات المستدامة، ويجمع تحت سقفه المؤسسات والمنظمات غير الحكومية ومجموعات النفع العام والهيئات الحكومية لتسريع ممارسات وحلول الأعمال المستدامة.

تأتي هذه الجائزة تتويجاً لجهود شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في الارتقاء بالممارسات المستدامة داخل الشركة والقطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر في إضافة إنجاز جديد ضمن استراتيجيتها الشاملة في مجال الاستدامة تمثل بكونها شركة التأمين المحلية الوحيدة التي شاركت في مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "تُجسد هذه الجائزة المرموقة التزامنا الثابت تجاه البيئية والمجتمع، وتُعد تكريماً لإنجازاتنا وحافز قوياً لنا للمضي قدماً في مسيرتنا للإسهام في بناء مستقبل مستدام لكوكبنا وللأجيال القادمة."

من جانبه، أعرب حُسام منصور، نائب رئيس تنفيذي - رئيس إدارة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن سعادته بحصول الشركة على هذا التقدير، مؤكداً التزام شركة أبوظبي الوطنية للتأمين الدائم بتسخير كافة الجهود لتقديم أرقى الخدمات لعملائها وللبيئة التي تعمل فيها، وأضاف: "نحرص دائماً، كشركة تأمين رائدة في دولة الإمارات، على ترسيخ دورنا الريادي في بناء مستقبل مشرق ومستدام."

تجدر الإشارة إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وقعت في شهر أكتوبر الماضي على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» في دولة الإمارات، ما أدى إلى دمج الممارسات المستدامة في عملياتها وشجع العملاء والشركاء على تبني أنماط العمل المستدام. كذلك أبرمت الشركة العديد من الشراكات التي تعزز الاستدامة، بما في ذلك التعاون المتجدد مع "جمعية الإمارات للطبيعة" لدعم مهمتها الرامية إلى بناء مستقبل تزدهر فيه الطبيعة ويكون سعيداً للناس.

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