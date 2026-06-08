أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في المنطقة بتقديم خدمات التأمين متعددة المجالات للشركات والأفراد، عن تعيين السيد جوجال مادان رئيساً تنفيذياً بالإنابة للشركة، وذلك خلفاً للسيد شاراالمبوس ميلوناس الذي تقدم باستقالته يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026. ويأتي اختيار السيد جوجال مادان من داخل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ثمرةً لخطة تعاقب قيادي مدروسة، بما يضمن استمرارية الأعمال وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية طويلة الأمد.

وانضم جوجال مادان إلى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عام 2007، وشغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لأعمال الاكتتاب والحسابات الاستراتيجية، حيث أدى دوراً رئيسياً في دعم التوسع الاستراتيجي للشركة وتعزيز نمو أعمالها. وقبل ذلك، تولى مسؤولية قطاع التأمينات التجارية للشركة على المستويين المحلي والدولي، كما شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لأعمال تأمين الممتلكات والطاقة.

وقال معالي الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "سيضمن هذا الانتقال القيادي استمرارية تنفيذ توجهات الشركة الاستراتيجية وتسريع وتيرة تحقيق أهدافها المستقبلية، مع مواصلة التركيز على تحقيق قيمة مستدامة ودعم مستهدفات التنمية الوطنية. . بصفتها شركة التأمين الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، تواصل أبوظبي الوطنية للتأمين مواكبة مسيرة الدولة، من خلال تعزيز قدراتها والحفاظ على المرونة اللازمة لدعم العملاء في ظل بيئة سريعة التغير، مسترشدة برؤية وتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. وتواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتوسع، مستفيدةً من حضورها القوي في دولة الإمارات وتنامي وتوسعها المدروس في الأسواق الرئيسية. كما تواصل الشركة تعزيز تنوع أعمالها ومصادر إيراداتها، والمحافظة على أعلى مستويات الانضباط في إدارة المخاطر التأمينية، والارتقاء بكفاءتها التشغيلية. وستواصل أبوظبي الوطنية للتأمين البناء على إرثها العريق، بما يعزز مكانتها كشركة التأمين الوطنية الأكثر موثوقية في دولة الإمارات، من خلال التزامها بالتميز والتركيز على العملاء وبناء شراكات طويلة الأمد.".

ومع دخول شركة أبوظبي الوطنية للتأمين مرحلة جديدة من النمو، فإنها تتطلع إلى المستقبل بثقة، مستندةً إلى تركيزها المتواصل على تعزيز قدراتها، ودفع الابتكار عبر مختلف أعمالها، ومواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملائها والأسواق التي تعمل فيها. وانطلاقاً من رؤية استراتيجية واضحة، تتمتع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بمقومات قوية تؤهلها للبناء على ما حققته من إنجازات، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها المرحلة المقبلة.

حول شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع. هي شريك تأمين رائد متعدد المجالات وتتمتع بخبرة طويلة في تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين للشركات والأفراد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسست شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1972، وتملك الشركة شبكة واسعة من الفروع ومراكز البيع والخدمة التي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات الخدمات، منها حلول إعادة التأمين المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة والمتطورة. وتملك الشركة أيضاً مكتب تمثيلي في لندن باسم ADNIC International Ltd، إلى جانب امتلاكها حصة الأغلبية في شركة متكاملة للتأمين في المملكة العربية السعودية. وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تتمتع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بتصنيفات قوية في مجال القوة المالية على الصعيد الدولي، تشمل تصنيف "A" من ستاندرد آند بورز، وتصنيف "A" (ممتاز) من إيه إم بيست، مع توقعات مستقبلية مستقرة لكليهما.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: media@adnic.ae

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