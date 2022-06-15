لديها محفظة قوية تتضمن مقهى مور ومنصة آيت كلاودز سيستمز وعلامة تشابس آند كو للعناية بالمظهر

· تصب الشركة تركيزها على تأسيس الشركات المحلية في قطاع العلامات التجارية الاستهلاكية

· تدخل الشركة السوق وبحوزتها محفظة قوية تتضمن تشابس آند كو، العلامة التجارية المتخصصة بمجال الحلاقة الرجالية ومقهى مور النابض بالحياة ومنصة آيت كلاودز سيستمز.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة آيت كلاودز، وهي شركة محلية تركز على تأسيس العلامات التجارية في القطاع الاستهلاكي، عن توسيع أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في خطوةٍ لتحقيق مساعيها الرامية إلى دعم رواد الأعمال ودفع الأفكار المحلية نحو العالمية.

وتخطو الشركة أولى خطواتها في السوق وفي حوزتها محفظة قوية بالفعل، وذلك نتيجةً لتعاونها المسبق مع علامات من بينها تشابس آند كو وكافيه مور وآيت كلاودز سيستمز. وقد وضعت الشركة نصب أعينها توسيع محفظة كافيه مور من فرعين إلى 11 خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى توسيع حضور علامة تشابس آند كو ليشمل الأسواق العالمية.

وتأسست شركة آيت كلاودز على يد مارك أيتشيسون وحصلت على تراخيص للعمل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة. وتتبنى الشركة رؤية عالمية هدفها إنشاء أعمال تجارية في جميع أنحاء العالم ومواكبة العقليات المتنوعة واحتياجات المستهلكين المتغيرة، بالإضافة إلى تسهيل وصول المؤسسين ورواد الأعمال في المنطقة إلى رأس المال والموارد. كما تعمل الشركة على تعزيز رأس المال الفكري وتقديم الخبرة الوظيفية والاستراتيجية للأعمال التجارية، سعيًا منها لمساعدتها على توسيع نطاق أعمالها إلى مستوى عالمي.

هذا وقد اتخذت الشركة من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسيًا لأعمالها التي تركز على العلامات التجارية ذات الميزة التنافسية القوية في القطاع الاستهلاكي. كما يغطي نطاق عملها أيضًا شركات تعمل في المملكة العربية السعودية (الرياض) والولايات المتحدة الأميركية (نيويورك)، ومحفظة حالية تشمل العديد من المجالات، كالتجميل والرفاهية والمأكولات والمشروبات والتكنولوجيا.

وفي تعليقٍ له بمناسبة الافتتاح، صرح مارك أيتشيسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آيت كلاودز: "تشهد المنطقة تزايدًا سريعًا وصاعدًا في أعداد رواد الأعمال والمؤسسين المتحمسين لحصد النجاح واستغلال الأفكار التي من شأنها أن تتطور لتصبح علامات تجارية عالمية. في المقابل، نؤمن في شركة آيت كلاودز للأسهم الخاصة ببناء علاقات قوية ودائمة مع شركائنا بغية تحقيق أهدافنا المشتركة. كما نهدف إلى تعزيز إمكانات العلامات التجارية وقابلية توسعها من خلال شتّى السبل المحتملة مثل منح الامتيازات أو عقد الشراكات أو إقامة المشاريع المشتركة. وبذلك، نسعى إلى تحقيق أحلام المبتكرين والمؤسسين الشغوفين وضمان حصول الأعمال التجارية والأفكار الرائدة على فرص متكافئة للنمو".

وفي إطار جهودها لدخول قطاع المأكولات والمشروبات المزدهر في المنطقة، أضافت الشركة إلى محفظتها فرعًا لكافيه مور الذي تم افتتاحه مؤخراً في وان سنترال في مركز دبي التجاري العالمي، وسيقدّم المقهى المأكولات العالمية الشهيرة بلمسة محلية مميزة، وذلك لمنح ضيوفه تجربة طعام غير متكلفة ومفعمة بالألفة. كما تخبئ الشركة في جعبتها خططًا طموحة للتوسّع، تتلخص بافتتاح 10 فروع جديدة بحلول العام 2026.

أما بالنسبة لتشابس آند كو، العلامة المحلية المخصصة للعناية بمظهر الرجال والتي حظيت بشعبية واسعة منذ افتتاحها في العام 2015، فتمتلك حاليًا 10 فروع في أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى فرعٍ آخر تم افتتاحه مؤخرًا في الولايات المتحدة الأميركية، وبذلك أصبحت تشابس آند كو إحدى أولى العلامات التجارية المحلية في الإمارات العربية المتحدة التي تفتتح فرع لها في نيويورك. هذا وقد أكدت العلامة الحائزة على الجوائز عزمها افتتاح أربع فروع أخرى بحلول نهاية العام، وذلك من خلال خطط التوسع المدروسة وشراكات الامتياز المرتقبة.

في المقابل، تقدم منصة آيت كلاودز سيستمز حلولاً برمجية شاملة ومخصصة طورها قسم التقنيات في شركة آيت كلاودز، وتهدف إلى مساعدة الشركات للاستفادة من عملياتها إلى أقصى حد من خلال إدارتها بشكل أفضل، وذلك باستخدام خارطة طريق استراتيجية.

كما وتواصل الشركة توسيع حضورها العالمي من خلال التخطيط لمجموعة واعدة من عمليات الاستحواذ والامتيازات في الأشهر المقبلة، وذلك بما بتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثّلة بتعزيز الأولويات الاستراتيجية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية.

تعمل شركة شركة آيت كلاودز حاليًا على استكشاف فرص الوصول إلى مختلف القطاعات الاستهلاكية، بما في ذلك المأكولات والمشروبات، والضيافة، والملابس، ورعاية المستهلك، والتقنيات، والاستدامة، والتجميل والرفاهية، والعقارات، وغيرها من القطاعات.

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نبذة عن شركة آيت كلاودز

آيت كلاودز هي شركة محلية تركز على الأعمال التجارية والعلامات ذات الميزة التنافسية في القطاع الاستهلاكي. تأسست شركة آيت كلاودز في الإمارات العربية المتحدة في العام 2022 على يد المؤسس مارك أيتشيسون، بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب الأعمال في المنطقة من الاستفادة من أقصى إمكانات شركاتهم.

تعمل شركة آيت كلاودز جنبًا إلى جنب مع المؤسسين لتسهيل وصولهم إلى رأس المال والموارد كما تعمل على تعزيز رأس المال الفكري وتوفير الخبرة الوظيفية والاستراتيجية، سعيًا منها لمساعدة الأعمال التجارية على توسيع نطاق أعمالها إلى مستوى عالمي.

تشمل محفظة العلامات التجارية الحالية الخاصة بشركة آيت كلاودز: تشابس آند كو وكافيه مور وآيت كلاودز سيستمز. كما تواصل الشركة توسيع مشاريعها الجارية المتمثلة بعمليات الاستحواذ ومنح الامتيازات في قطاعات التجميل والرفاهية والضيافة والتقنيات والملابس والعقارات، وغيرها. وتتبع الشركة أفضل الممارسات العالمية المتماشية مع الاحتياجات المحلية المشتركة لدعم رؤيتها التي تتلخّص بتأسيس وتطوير الجيل القادم من العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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