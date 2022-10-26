دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة آيت كلاودز في الإمارات، وهي شركة محلية تركز على العلامات التجارية في القطاع الاستهلاكي والأسهم الخاصة، عن قبولها في مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي أكبر مبادرة معنية باستدامة الشركات في العالم. وتهدف الشركة من خلال هذه المبادرة إلى تسريع تنفيذ الممارسات المستدامة وترسيخ المبادئ العشرة التي يعتمدها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عمليات الشركة القابضة ومحفظة علاماتها المتنامية.

هذا وتواصل آيت كلاودز التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها تعزيز التزامها بالممارسات المسؤولة، وذلك من خلال تبني ممارسات مستدامة على مستوى محفظة علاماتها، والتي تشمل مقهى مور الذي تم افتتاحه مؤخرًا في وان سنترال في مركز دبي التجاري العالمي؛ وتشابس آند كو، العلامة المحلية المخصصة للعناية بالرجال والتي تمتلك أكثر من 10 فروع عالمية. وتماشيًا مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق اقتصاد مستدام، شاركت آيت كلاودز تطلعاتها للمساهمة في تنفيذ المبادرات المستدامة.

وفي إطار حضورها الإقليمي والعالمي، تحرص آيت كلاودز على وضع الاستدامة على رأس أولوياتها عند تقييم الفرص الاستثمارية. وعليه، تعمل كبيرة مستشاري الاستدامة في الشركة، أرونا نارايانان، على صياغة استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع. كما يعمد الفريق إلى توجيه كل محفظة من العلامات، وذلك لفهم الاستدامة من سياق أعمالها، وتنفيذ الممارسات الواعية، والمراقبة المستمرة وتقييم النتائج.

وفي هذا الصدد، علّق مارك أيتشيسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آيت كلاودز: "إن مشاركتنا في مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة هي ترجمةٌ لنوايانا كشركة معنية بالأسهم الخاصة للنظر إلى أعمالنا من منظور فلسفتنا الثلاثية المتمثلة في "الناس والكوكب والازدهار". ونظرًا إلى تزايد الوعي العالمي حول قضايا تغير المناخ وغيرها من قضايا الاستدامة، فإننا نتحد تحت الهدف من أجل بناء مستقبل أفضل، كما ونقوم بدورنا في اعتماد الممارسات المستدامة على مستوى علاماتنا".

ومن ناحية أخرى، تهدف آيت كلاودز التي حصلت على تراخيص من مركز دبي للسلع المتعددة وسوق أبوظبي العالمي، إلى مواصلة توظيف رأس المال في العلامات الواعية المتنامية بشكل مستقر داخل أسواق الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم، وذلك بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأجندة أهداف الأمم المتحدة للاستدامة 2030 التي تشكل خارطة طريق لتحقيق المستقبل الأفضل والأكثر استدامة.

واختتم أيتشيسون حديثه قائلاً: "بصفتنا شركة معنية بالأسهم الخاصة، فإن هدفنا هو توسيع نطاق العلامات المحلية من الإمارات العربية المتحدة إلى العالم، مع الحفاظ على رأس المال الفكري والخبرة الاستراتيجية والاستدامة في طليعة جميع عوامل صنع القرار".

كما وتواصل الشركة توسيع حضورها في المنطقة من خلال التخطيط لمجموعة واعدة من عمليات الاستحواذ والامتيازات التي تركز على مختلف القطاعات الاستهلاكية، بما في ذلك الضيافة، والملابس، وغيرها من القطاعات.

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نبذة عن شركة آيت كلاودز للأسهم الخاصة

آيت كلاودز للأسهم الخاصة هي شركة محلية تركز على الأعمال التجارية والعلامات ذات الميزة التنافسية في القطاع الاستهلاكي. وتأسست شركة آيت كلاودز للأسهم الخاصة في الإمارات العربية المتحدة في العام 2022 على يد المؤسس مارك أيتشيسون، بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب الأعمال في المنطقة من الاستفادة من أقصى إمكانات شركاتهم.

تعمل شركة آيت كلاودز للأسهم الخاصة جنبًا إلى جنب مع المؤسسين لتسهيل وصولهم إلى رأس المال والموارد كما تعمل على تعزيز رأس المال الفكري وتوفير الخبرة الوظيفية والاستراتيجية، سعيًا منها إلى مساعدة الأعمال التجارية على التوسع إلى مستوى عالمي.

وتشمل محفظة العلامات التجارية الحالية لشركة آيت كلاودز للأسهم الخاصة كلًا من تشابس آند كو، ومور، وآيت كلاودز سيستمز. كما تواصل الشركة توسيع مشاريعها الجارية المتمثلة بعمليات الاستحواذ ومنح الامتيازات في قطاعات التجميل والرفاهية والضيافة والتقنيات والملابس والعقارات، وغيرها. وتتبع الشركة أفضل الممارسات العالمية المتماشية مع الاحتياجات المحلية المشتركة لدعم رؤيتها التي تتلخّص بتأسيس وتطوير الجيل القادم من العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.